Kaikki poliisin tiedossa olevat uhrit ovat 8–14-vuotiaita tyttöjä.

Lounais-Suomen poliisi on kevään aikana tutkinut rikoskokonaisuutta, missä poliisi epäilee varsinaissuomalaisen nuoren kantasuomalaisen miehen syyllistyneen törkeään lapsenraiskaukseen, törkeisiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien kuvien levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien kuvien hallussapitoon sekä lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin.

Rikoskokonaisuus tuli poliisin tietoon useiden kotimaisten ja kansainvälisten vinkkien avulla. Epäilty tekijä on käyttänyt hyväksikäytöissä apunaan sosiaalisen median palveluita.

Tutkinnassa on tehty yhteistyötä Keskusrikospoliisin (KRP) CSE-tiimin (Child Sexual Exploitation) sekä ulkomaalaisten palveluntarjoajien kanssa. Poliisi on esitutkinnassa suorittanut paljastavaa rikostutkintaa, jonka seurauksena uhreja on löytynyt eri puolilta Suomea. Tutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että uhreja paljastuu vielä lisää kansainvälisen oikeusapumenettelyn avustuksella.

Asiakokonaisuuden päätekijä on ollut tutkintavankina alkukeväästä alkaen. Turun pääpoliisiasemalla tutkittavana olleessa juttukokonaisuudessa on ollut esitutkinnan kohteena myös kolme muuta henkilöä.

Poliisin tiedossa on tällä hetkellä noin 30 hyväksikäytettyä lasta, joiden henkilöllisyydet on saatu selvitettyä. Näistä 13 uhrin osalta esitutkinta on valmistunut ja saatettu syyttäjälle syyteharkintaan. Kaikki tiedossa olevat hyväksikäyttöjen uhrit ovat 8–14-vuotiaita tyttöjä.