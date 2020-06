Buffet-lounaasta tunnettu ravintola avasi ovensa – näin ruokailu toimii nyt

Helsingissä Hämeentiellä sijaitsevassa ravintola Ondassa lounasaika alkoi maanantaina maltillisesti. Normaalisti buffet-tarjoilustaan tunnetussa ravintolassa annokset kasataan nyt valmiiksi, ja asiakas voi hakea annoksensa kuittia vastaan keittiön vieressä olevalta luukulta.

Ystävykset Laura ja Teemu saapuivat puolen päivän aikaan lounaalle tukemaan tuttua yrittäjää. Idea lähteä lounaalle oli kypsynyt nopeasti maanantaina, kun ravintolat vihdoin avattiin.

– Tosi ihanaa syödä jonkun muun tekemää ruokaa, Teemu iloitsi.

Ravintola Onda ja samassa tilassa sijaitseva Siltanen ovat kaksikon kantapaikkoja. Vielä ravintoloiden aukeamistakin enemmän Laura ja Teemu odottivat sitä, että pääsisi kulttuuririentojen pariin.

– Jos pääsisi johonkin vaikka tanssimaan tai kuuntelemaan livemusiikkia. Teatteriinkin olisi kiva päästä, Laura haaveili.

Teemu ja Laura kertoivat, etteivät varsinaisesti pelkää saavansa korona­tartuntaa, vaikka normaaleja varotoimia noudattavatkin.

Ondan ravintolapäällikkö Nicole Timmerbacka kertoo, että normaalisti Ondassa käy kesäaikaan lounaalla päivittäin 400–500 asiakasta. Nyt hän arvioi, että maanantaina asiakkaita käy noin 150.

Timmerbackan mukaan käytännön järjestelyt ovat olleet hankalat, sillä Ondan suosituimmat tuotteet ovat buffet-lounas ja -brunssi. Nyt tavanomaisia buffet-tarjoiluja ei voida kuitenkaan tarjota.

– Siinä mielessä oli haastavaa miettiä, että mitä voidaan tarjota ja millä hinnalla. Asiakaspaikkoja on kuitenkin aika paljon, niin mietimme, miten voimme tehdä sillä tavalla, että kokemus on yhtä kiva asiakkaalle ja että meidän on mahdollista nostaa annos nopeasti lautaselle.

– Mutta haastavinta oli se, että ohjeita jouduttiin odottamaan niin pitkään, ihan viimeiseen asti.

Sitä, oliko ravintolan avaaminen taloudellisesti kannattavaa, on vaikea vielä sanoa.

– Suoraan sanottuna emme vielä tiedä, kannattaako se.

– Halusimme kuitenkin avata, jotta saamme työntekijät töihin ja pystymme tarjoamaan asiakkaille kivan lounaan.

Tuleviin kuukausiin Timmerbacka suhtautuu hieman pelonsekaisin tuntein.

– On tässä vähän jännitystä, kun normaalia toimintamallia jouduttiin muuttamaan aika paljon. Toisaalta on kivaa nähdä työntekijöitä ja että he näkevät toisiaan. Tulee hiukan normaalimpi olo, Timmerbacka naurahtaa.

– Toivotaan, että ihmiset uskaltavat käydä ravintoloissa.