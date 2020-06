KRP salaa United Brotherhood -jengin jäsenten nimet

KRP:n pöytäkirjoista on salattu kaikkien United Brotherhoodin jengijäsenten nimet.

Rikollisjengin jäsenet saavat poliisilta erityiskohtelun – muiden epäiltyjen nimet poliisi antaa julki.

Keskusrikospoliisi (KRP) salaa kaikkien rikollisjengi United Brotherhoodin (UB) jäsenten nimet jättimäisessä rikostutkinnassa, jonka käsittely Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina.

Oikeudenkäynnin myötä jutun esitutkinta-aineisto tuli lähtökohtaisesti julkiseksi. KRP on kuitenkin päättänyt salata aineistosta kaikkien UB-jengin jäsenten nimet. Salaaminen koskee myös jengin johtajana pidettyä Tero Holopaista, jonka nimen IS on saanut tietoonsa jo aiemmin muuta kautta.

Jengijäsenet saavat poliisilta nimettömyyden erityiskohteluna. Mittavassa kokonaisuudessa on runsaasti myös sellaisia epäiltyjä, jotka eivät ole UB:n jäseniä. Heidän nimensä ja tietonsa ovat esitutkinta-aineistossa julkisia.

Nimien salaaminen ei koske pelkästään rikoksesta epäiltyjä. Myös asiaan osallisina tai todistajina kuultujen jengiläisten nimet on mustattu, samoin ainakin yhden törkeässä pahoinpitelyssä asianomistajana olevan jengiläisen.

UB-jutussa on kymmeniä epäiltyjä, joista suuri osa kuuluu jengiin. Esitutkinta on kohdistunut erityisesti UB:n Helsingin-osastoon. Mittava esitutkinta-aineisto käsittää 19 erillistä pöytäkirjaa ja niihin liittyvät lisätutkintapöytäkirjat. Syytteitä on nostettu mm. törkeistä huumerikoksista, törkeästä rahanpesusta ja törkeistä ampuma-aserikoksista.

KRP on useissa yhteyksissä todennut, että United Brotherhoodia pidetään Suomen vahingollisimpana järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Poliisihallitus on nostanut oikeuskanteen, jolla UB:ta ja sen alajärjestöä Bad Unionia vaaditaan lakkautettavaksi.

Poliisin päätös salata jengijäsenten nimet perustuu poliisihallinnon uuteen julkisuuslakien tulkintaan. Uudet tulkinnat on kirjattu Poliisihallituksen syksyllä 2019 julkaisemaan poliisin julkisuuskäsikirjaan.

KRP:n tutkinnanjohtajan esitutkintaan liittämän saatekirjeen mukaan aineiston salaamistavasta ”on käyty keskustelua virastossa”. Tutkinnanjohtajan mukaan lain tulkinta järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvien henkilöiden osalta ei ole ollut ”välttämättä yksiselitteinen” eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 2017 antaman ratkaisun jälkeen.

– Tähän kokonaisuuteen kuuluvien esitutkintapöytäkirjojen osalta on tehty harkintaa ja päätös salata kaikki nimitiedot henkilöistä, joiden poliisi epäilee kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään, tutkinnanjohtaja kirjoittaa.

Poliisihallituksen käsikirjassa viitataan kyseiseen oikeusasiamiehen ratkaisuun. Käsikirjan mukaan sen perusteella ”tieto rikollisryhmään kuulumisesta on käsiteltävän salassapitokohdan perusteella ehdottomasti salassa pidettävän tiedon piiriin kuuluva tieto”. Käsikirjan linjauksista vastaa viime kädessä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Tutkinnanjohtaja perustelee nimitietojen salaamista sillä, että sen ansiosta rikosten teonkuvaukset oli mahdollista jättää julkisiksi. Saatekirjeessä ei kommentoida sitä, että tämä koskee vain UB:n jäseniä. Jengiin kuulumattomien epäiltyjen osalta sekä nimet että teonkuvaukset ovat julkisia.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 2017 antama ratkaisu ei koskenut esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta, vaan KRP:n menettelyä, kun se antoi Helsingin kaupungille tietoja moottoripyöräkerho Bandidosin jäsenistä. Oikeusasiamiehelle kantelivat kaupungin vuokralaiseksi pyrkineen yhtiön hallituksen jäsenet, jotka KRP:n näkemyksen mukaan olivat Bandidos-kerholaisia.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat kuten poliisin esitutkintapöytäkirjat ovat julkisia. Niistä voi salata tietoja vain lakiin perustuen. Salata saa vain sen, mikä on välttämätöntä, eikä lain laajentava tulkinta ole sallittua.