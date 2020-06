United Brotherhoodin johtajalle tukku raskaita syytteitä

Viranomaisten käsityksen mukaan Tero Holopainen on johtanut United Brotherhoodia yksin vuodesta 2016.

Rikollisjengi United Brotherhoodin johtajana pidetylle, vuonna 1972 syntyneelle Tero Holopaiselle luettiin tukku raskaita syytteitä muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus alkoi käsitellä United Brotherhoodiin liittyvää syytevyyhteä maanantaina.

Mittakaava on suuri: jutussa on lähes 40 syytettyä ja käräjäoikeus on varannut asian käsittelylle 50 päivää. Tämänhetkisen aikataulun perusteella oikeuskäsittely jatkuu kesäkuusta lokakuun alkuun saakka.

Käräjiä istutaan Vantaan vankilassa. Media seuraa käsittelyä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta videoyhteydellä.

Holopaista syytetään muun muassa lähes 30 kilon amfetamiinierän levittämisestä sekä erilaisista ampuma-ase- ja väkivaltarikoksista. Miehen puolustus kertoi aiemmin STT:lle, että kaikki syytteet aiotaan kiistää.

Holopainen kuuluu vuonna 2010 muodostetun United Brotherhoodin perustajiin. Alkuvuosina jengiä johti kuuden henkilön neuvosto, mutta viranomaisten käsityksen mukaan Holopainen on ollut vuodesta 2016 UB:n ainoa johtaja.

Syyttäjien mukaan Holopaisella on ollut käsky- ja kurinpitovalta muihin United Brotherhoodin jäseniin. Hän muun muassa määräsi jäsenet vaihtamaan asuntoihinsa lukot, jotta poliisi ei pääse jäsenten asuntoihin isännöitsijän avaimilla.

UB muodostui aikoinaan kolmen eri jengin, eli Moren, Rogues Galleryn ja Natural Born Killersin, yhteenliittymänä. Suurimmillaan UB:lla ja sen alayhdistyksellä Bad Unionilla on arvioitu olleen toiminnassaan toistasataa jäsentä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon.