Korkeapaine hellii Suomea – hellettä luvassa länteen ja Lappiin

Suomen länsipuolella on korkeapaine.

Sää on poutaista, mutta koillisesta leviää pilvilauttoja maan etelä- ja itäosaan, Kainuuseen sekä Koillismaalle. Lännessä sekä suuressa osassa Lappia sää on aurinkoista.

Päivälämpötila kohoaa hellelukemiin maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Idän pilvisillä alueilla jäädään 15 asteen tuntumaan.

Tiistaina sää on aurinkoista, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, selkeintä on rannikkoalueilla. Iltapäivällä Lapissa sekä Koillismaalla voi tulla jokunen sade- tai jopa ukkoskuuro, muuten on poutaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi vielä esiintyä hellettä, etelärannikolla ja maan itäosassa lämpötila jää 20 asteen tuntumaan.

Keskiviikkona Lapissa tulee paikoin runsaita vesisateita, muualla maassa sää on aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin.