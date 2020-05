Laaja jengioikeudenkäynti alkaa – United Brotherhoodin johtajan epäillään välittäneen kilokaupalla huumeita ja rakennuttaneen jengirahoilla omakotitaloja

Liivijengi United Brotherhoodiin (UB) ja sen johtajaan kohdistuneita syytteitä aletaan tänään käsitellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa poikkeuksellisen laajassa jengioikeudenkäynnissä.

Keskusrikospoliisi (KRP) on kertonut aiemmin, että UB:n johtajan epäillään olleen tosiasiallinen rikoshyödyn saaja jengin tekemäksi epäillyissä rikoksissa. Lisäksi hänen epäillään organisoineen ryhmän rikollista toimintaa, päättäneen jäsenten siirroista ja erottamisista sekä ohjeistaneen jäseniä viranomaisten kanssa toimimisessa.

KRP:n mukaan johtajan valta on ulottunut aina jengin jäsenten huumeiden käyttöön asti.

– Epäilemme tutkinnan perusteella, että siellä on annettu säännöt, ketkä saavat käyttää huumeita ja ketkä eivät, ja sitä on kontrolloitu ja siitä on tullut sanktioita, sanoi STT:lle tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio alkuvuodesta.

Tero Holopainen, 48, on viranomaisten mukaan UB:n perustajajäsen ja johtanut sitä viimeistään vuodesta 2016 lähtien. Poliisi on epäillyt, että hän on välittänyt noin 30 kiloa amfetamiinia ja yli tuhat ekstaasitablettia. Rikoshyödyn epäillään olevan yli 500 000 euroa. Lisäksi Holopaista on epäilty kahden vuoden aikana yhteensä 60 aseen hallussapidosta.

Rahanpesuepäily liittyy siihen, että Holopaisen epäillään ostaneen vuonna 2010 monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta kiinteistön Porvoon Ilolasta ja rakennuttaneen sinne myöhemmin kaksi noin 200-neliöistä omakotitaloa ja autotallin rikoksista saaduilla rahoilla.

Holopaisen epäillään myös pahoinpidelleen törkeästi yhden jengin jäsenen tämän puheiden takia.

Holopaisen puolustus kommentoi STT:lle viime viikolla, että syytteet tullaan kiistämään.

Epäillyt rikokset eri puolilla Uuttamaata ja Lahdessa

Oikeudenkäynnissä on kaikkiaan liki 40 syytettyä ja kymmeniä syytekohtia. Tutkintakokonaisuus sisältää epäilyjä muun muassa törkeistä huume-, talous- sekä väkivaltarikoksista usealta vuodelta ja useasta eri kaupungista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuoden 2010 ja viime vuoden syksyn välillä Helsingissä, Vantaalla, Espoossa sekä Tuusulassa, Porvoossa, Lahdessa, Vihdissä, Riihimäellä, Lohjalla ja Loviisassa.

Tutkinnan laajuutta kuvaa myös esitutkintamateriaalin määrä. Tavallisesti rikosjutuissa julkinen tutkinta-aineisto mahtuu yhdelle CD-levylle. Nyt materiaalia on 19 levyn verran.

Holopaisen syytteiden lisäksi oikeudenkäynnissä käsitellään myös muun muassa Lahdessa viime vuonna takavarikoidun poikkeuksellisen suuren ekstaasierän alkuperää. Aiemmassa tutkinnassa saatiin selvitettyä, että 150 000 ekstaasitablettia tuli kuorma-auton kyydissä Ruotsista Tornion kautta Lahteen, missä ne vastaanotti UB:n jäsen. Tässä tutkinnassa ei kuitenkaan selvinnyt, miten järjestely tapahtui tai kuka huumeet junaili Suomeen.

Uudessa tutkinnassa poliisi pääsi huumeiden järjestelyn jäljille. Syytteessä ekstaasin järjestelystä on UB:n kaksi lahtelaisjäsentä.

Esitutkinnassa jengiläisiksi epäiltyjä vajaa puolet

Esitutkinnan aikana KRP kertoi, että rikoksesta epäiltyjä oli yli 50, joista United Brotherhoodiin tai sen alajärjestö Bad Unionin jäseniksi epäiltyjä oli alle puolet. Tutkinta on ollut osa valtakunnallista rikostorjuntaoperaatiota, jossa poliisi sai turvattua rikoshyötyä noin 2,7 miljoonan euron edestä. Tänään alkavan oikeudenkäynnin osalta rikoshyödyksi Sainio arvioi esitutkinnan aikana yli miljoona euroa.

Poliisi tiedotti reilu vuosi sitten iskeneensä United Brotherhoodiin, jota se pitää Suomen vahingollisimpana rikollisryhmänä. Käytännössä isku tarkoitti laajoja rikostutkintoja, joiden myötä Poliisihallitus ja erikoissyyttäjä ryhtyivät ajamaan kannetta UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin lakkauttamiseksi. Lakkauttamisprosessi on kesken, ja UB ja BU on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon, jonka myötä muun muassa niiden tunnusten, kuten jengiliivien käyttäminen, on syy epäillä rikosta.