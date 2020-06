Isis-”Heli” palasi al-Holin leiriltä sunnuntaina Suomeen – isä kuuli tulosta yli viikko sitten

Isä ei tiedä, miten ”Heli” pakeni leiriltä. Myöskään ulkoministeriö ei kommentoi asiaa.

Suomeen saapui sunnuntaina 12 suomalaista al-Holin leiriltä Syyriasta. Ulkoministeriön mukaan kolme naista ja yhdeksän lasta pakenivat leiriltä ja tulivat Suomeen Turkin kautta. Kyse on kolmesta perheestä, jotka ovat paenneet leiriltä eri aikoihin kevään aikana.

Yksi leiriltä Suomeen saapuneista naisista on kolmen lapsen äiti, joka tunnetaan Suomen mediassa Isis-Helin nimellä. Naisen isä vahvisti Ilta-Sanomille tyttärensä perheen päässeen Suomeen.

– Kyllä he ovat nyt Suomessa. Kyllä tämä iso helpotus oli. Kivi vierähti sydämeltä, isä kommentoi asiaa puhelimitse.

Pelko tyttären ja hänen kolmen alle kouluikäisen lapsensa kohtalosta on jäytänyt läheisten mieltä. Yhteyttä leirille on toki pidetty somen kautta, mutta syliin ei mies ole lapsenlapsiaan kertaakaan saanut.

– Enhän minä ole tyttöäkään nähnyt seitsemään vuoteen ja seitsemään kuukauteen. Niin kauan reissu kesti, mies huokaa.

Tarkkoja yksityiskohtia leiriltä pakenemisen ja Turkkiin pääsyn suhteen miehellä ei ole tiedossa. Myöskään ulkoministeriö ei kommentoi asiaa.

– On siitä yli viikko aikaa, kun sain kuulla, että he ovat Suomeen päin tulossa. Olen ollut itse tiukasti töissä, mutta tyttären äiti on laitellut tilanteesta viestiä.

Vielä tovin aikaa pitää isän malttaa, ennen kuin hän pääsee tytärtään ja lapsenlapsiaan tapaamaan. Sunnuntaina he eivät vielä ehtineet olla puhelinyhteydessä.

– Heillä on siellä Helsingissä varmaan lääkärintarkastuksia ja muita kiireitä. Ja kun tässä on vielä tuo koronakaranteenikin lisäksi. Onneksi täällä rupesi nyt ilmat lämpiämään, ettei heti Suomeen tullessa tarvitse ruveta villavaatteita päälle hakemaan, lapsensa ja lapsenlapsensa Suomeen saanut mies toteaa.

”Helin” ex-aviomies on tunnettu Isis-päällikkö Nero Saraiva. Saraivan, taistelijanimeltään Abu Yaqub al-Andalusin, uskotaan olevan yksi korkea-arvoisimmista elävänä kiinni jääneistä Isis-päälliköistä.

Angolalaissyntyinen Saraiva muutti Syyriaan vuonna 2012 ja oman kertomuksensa mukaan liittyi Isisiin vuonna 2014. Hänen epäillään osallistuneen joihinkin Isisin kammottavimpiin rikoksiin samaan aikaan, kun hän jo oli naimisissa Helin kanssa.

Helin omaiset ovat kertoneet, että islamiin kääntynyt Heli oli ilmoittanut lähdöstään Syyriaan marraskuussa 2012. Hän oli ollut naimisissa ja saanut kolme lasta, mutta jätti entisen elämänsä ja lapset taakseen. Pian Syyriaan saapumisensa jälkeen Heli tapasi Saraivan. He menivät naimisiin.

– Hän oli melko tiukan linjan muslimi ja yritti meitä vanhempiaankin käännyttää, mutta ei siinä kyllä onnistunut, Helin isä kertoi IS:n haastattelussa vuodenvaihteessa.