Pandemia sekoitti al-Holin leirin, vaikka Syyriassa on vain 122 tartuntaa

Syyrian kurdihallinto on suunnitellut tuomioistuinta al-Holin Isis-naisille.

Kurdiviranomaisten tuomioistuinhankkeet ovat pandemian vuoksi jäissä, eikä Suomi suunnittele tällä hetkellä leirillä olevien noin 30 suomalaisen evakuoimista takia.

Al-Holin leirin koronankestävyys on herättänyt huolta ympäri maapalloa. Koillis-Syyriassa leirillä telttaolosuhteissa elää noin 68 000 ihmistä ahtaissa olosuhteissa, ja hygieniataso on heikko. Valtaosa asukkaista on lapsia.

Ulkoministeriön mukaan leirillä on yhä noin 20 suomalaista lasta ja 10 aikuista. He elävät leirille rakennetussa lisäosassa ulkomaalaisten vierastaistelijoiden kanssa alueella, jossa turvavälejä on Pelastakaa lapset -järjestön mukaan käytännössä mahdotonta pitää.

– Lisäosan lapset ovat erityisen haavoittuvaisia, sillä heillä on vähemmän mahdollisuuksia saada apua ja tukea. Kun valtiot evakuoivat kansalaisiaan suojellakseen heitä mahdollisesti tappavaa virusta vastaan, toivomme, että kaikki lähtömaat hakevat ulkomaalaiset lapset ja heidän perheensä turvallisesti kansainvälisten velvollisuuksien mukaan, järjestön Sonia Khush sanoo tiedotteen mukaan.

Yhdysvaltalaisen VoA-median mukaan suojavarustuksen saaminen leirille on ollut hidasta ja käytännössä kaikesta on pulaa. Median mukaan osa naisista kieltäytyy rajoituksista vedoten siihen, että mahdollinen tartunta olisi Jumalan tahto.

Tähän mennessä Syyriassa on John Hopkins -yliopiston mukaan todettu 122 vahvistettua koronavirustapausta, joista neljä on johtanut kuolemaan.

Al-Holin leiri syntyi loppuvuonna 2018, kun Isiksen ”kalifaatti” murtui. Suurin osa leirin asukkaista on syyrialaisia tai irakilaisia, myös ulkomaiden kansalaisia on ainakin 50 eri kansallisuuksia. Kurdihallinto toivoo, että vangitut ulkomaalaiset vierastaistelijat ja heidän perheensä haettaisiin leireiltä kotimaihin mahdollisimman nopeasti. Al-Holin leiriä ylläpitävät Syyrian kapinallisten liittouma SDF ja avustusjärjestöt.

Syyrian kurdihallinto on suunnitellut perustavansa tuomioistuimen, jossa ulkomaiset Isis-taistelijat ja heiksi epäillyt voitaisiin käsitellä nopeasti. Tammikuun lopussa kurdihallinnon ”ulkoministeri” Qamishli Abdulkarim Omar kertoi Ylelle, että tuomioistuimen on määrä toimia jo kahden kuukauden päästä.

– Nykytila on, että pandemia on pysäyttänyt kaiken etenemisen suunnitelmissa, totesi ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Suomi on tehnyt periaatepäätösten lasten palauttamiseksi Suomeen, mutta pandemian vuoksi juuri mitään ei voi nyt tehdä. Ennen joulua Suomeen evakuoitiin al-Holin leiriltä kaksi orpolasta.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana, ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa torstaina.

Sunnuntaina Suomeen palanneet perheet olivatkin omatoimisesti vastoin Suomen valtion ohjeita karanneet leiriltä ja hakeutuneet Turkkiin, josta Suomen Ankaran-suurlähetystö järjesti heille kuljetuksen kotimaahansa. Matka on vaarallinen, ulkoministeriö kertoo.

Koronatilanteen on raportoitu lisänneen Isiksen jäljellä olevien joukkojen tekemiä iskuja. Näin kertoo muun muassa Washington Post.

Puustisen mukaan kurdihallinto voi haasteista huolimatta hyvin.

– Meidän käsitys on, että paikallisen hallinnon toimintakyky on normaali tai sellainen, kun se voi pandemian aikaan olla.

Al-Holin leiriltä Suomi ei ole tällä hetkellä evakuoimassa ketään, vaan pandemia on laittanut suunnitelmat jäihin.