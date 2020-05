Tässä ovat sunnuntain käänteet koronavirustilanteessa Suomessa ja maailmalla

Koronavirustartuntojen määrä ylitti kuuden miljoonan rajapyykin.

Maailmassa on todettu jo yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Luvusta kertoivat sunnuntaina esimerkiksi baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta sekä uutistoimisto AFP omaan laskelmaansa nojaten. Virukseen liitettyjä kuolemia on raportoitu noin 367 000.

Maanosista eniten tartuntoja on todettu Euroopassa, lähes 2,14 miljoonaa. Yksittäisistä maista suurin tartuntaluku on Yhdysvaltojen 1,76 miljoonaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Euroopassa noin 177 600 ja Yhdysvalloissa noin 103 600.

Virus leviää parhaillaan erityisen kiivaasti Latinalaisessa Amerikassa, jossa on todettu yhteensä noin 945 000 tartuntaa.

Luvut ovat suuntaa antavia, sillä eri maiden testauskäytännöt ja -mahdollisuudet poikkeavat toisistaan.

Koronavirustestausta kuvattuna Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa lauantaina.

Suomessa 4 uutta koronauhria, uusia tartuntoja todettu 33

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina, että viimeisimmän vuorokauden aikana Suomessa on ilmennyt 33 uutta koronatartuntaa. Varmistettujen tautitapausten lukumäärä on Suomessa kohonnut nyt 6 859:een epidemian alusta tarkasteltuna.

Koronavirukseen sairastuneita on kuollut nyt kaikkiaan 320. Heidän määränsä kasvoi eilisestä neljällä.

Tartuntoja on Suomessa siis noin 124 sataatuhatta asukasta kohden. Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 001 eli 297 sataatuhatta asukasta kohden.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arkistokuvassa.

G7-huippukokous siirtyy syksylle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo siirtää kesäkuulle suunnitellun G7-huippukokouksen syksyyn. Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi aiemmin, ettei aio osallistua kesäkuun kokoukseen koronavirustilanteen vuoksi.

Trump aikoo myös kutsua syksyn kokoukseen lisää maita. Hänen mukaansa G7-ryhmä on vanhentunut eikä edusta kunnolla maailman tapahtumia.

Ryhmään kuuluvat Yhdysvaltojen lisäksi Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa ja Britannia. Trump haluaisi kutsua mukaan myös Venäjän, Etelä-Korean, Australian ja Intian.

Virologi huolestui nuorison juhlinnasta

Nuoriso kokoontui lauantaina sankoin joukoin juhlimaan koulujen päättymistä. Muun muassa Helsingin Sinebrychoffin puistossa vieri vieressä istuvat nuoret kiinnittivät huolestuneiden ohikulkijoiden huomion.

IS kysyi Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Sakselalta mielipidettä asiaan.

– Vaikka tehtäväni ei ole antaa suosituksia, voin sanoa, että eihän tuo hyvältä näytä. Jokainen voi sen itse päätellä.

Saksela toteaa, että rajoituksia on mahdollista kiristää, jos R0-luku eli viruksen tartuttavuusluku lähtee uudelleen nousuun.

Valtaosa ravintoloista ja terasseista avautuu asiakkaille maanantaina.

Suomi avautuu huomenna – IS seuraa suurta päivää

Ilta-Sanomien suora lähetys alkaa maanantaiaamuna kello 6.20 Helsingin Uimastadionilta, joka avautuu nyt ensimmäistä kertaa koronarajoitusten alkamisen jälkeen.

Voit katsoa suoraa lähetystä maanantaina tästä artikkelista.

Suomen avautumista seurataan sen jälkeen koko päivä eri puolilla maata. IS on mukana baareissa, ravintoloissa, terasseilla, urheilupaikoissa, puistoissa, Korkeasaaressa...

Vaikka valtaosa ravintoloista, terasseista, saunoista ja museoista avaa nyt ovensa, monet korona-ajan turvatoimet ovat edelleen voimassa.