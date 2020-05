Oikeuden pitää toteutua Isisin toimintaan osallistuneiden kohdalla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kolmen naisen ja yhdeksän lapsen tulo al-Holin leiriltä testaa Suomen oikeusjärjestelmää ja viranomaisia monin tavoin. Näiden kolmen naisen taustaa ei ole julkisuuteen kerrottu, vaikka se lienee jossain määrin ainakin Supon ja KRP:n tiedossa.

Ei siis tiedetä, ovatko he matkustaneet Lähi-Itään jo ennen kuin Isis-järjestö alkoi vallata alueita, vai ovatko he matkustaneet nimenomaan terrorijärjestöön liittyäkseen. Tiedetään, että al-Holin leirin naisissa on kumpiakin. Tiedetään myös, että osa al-Holin suomalaisnaisista on säilyttänyt uskonsa järjestöön.

Se merkitsee sitä, että tulijoita seurataan ja valvotaan vuosia. Jos osoitetaan, että he ovat syyllistyneet rikoksiin, joista Suomen lakien mukaan voidaan rangaista, niin on tehtävä.

Suomessa ei rangaistuksia kuitenkaan voida antaa sillä perusteella, mitä joku olisi voinut ehkä tehdä. Rangaistukseen johtaa vain teko, joka on todistettu. Jos rikoksia on tehty Irakin ja Syyrian sisällissotien keskellä, todistaminen voi olla vaikeaa. Silti suomalaisten viranomaisten on tehtävä parhaansa totuuden selvittämiseksi.

Hysteriaa ei tarvita

Mihinkään hysteriaan sen vuoksi, että kolme naista ja yhdeksän lasta tulee Suomeen, ei kannata suistua. Suomessa on vapaalla jalalla aivan epäpoliittisia murhamiehiä, joilla on suuri riski uusia tekonsa. Yhteiskunta sietää tämän riskin.

Sata vuotta sitten Suomessa oli tuhansia ihmisiä, joiden tiedettiin syyllistyneen hirmutekoihin punaisten tai valkoisten riveissä. Valtaosa heistä eli elämänsä loppuun kellekään vaaraa aiheuttamatta.

Isis on nykyhistorian saatanallisimpia terroristijärjestöjä, jonka teot kilpailevat menneisyyden pahimpien tyrannien julmuuksien kanssa. Sen yhteydessä toimineiden ihmisten kanssa on oltava varovaisia, mutta välttämättä jokainen heistä ei ole hirmutekoja tehnyt. Jotkut varmasti ovat ja voivat haluta tehdä niitä edelleenkin.

Suomellakin on poliisi ja turvallisuuselimensä tällaisten tekojen estämistä varten. Paras tapa estää niitä olisi se, että kukaan ei kasvaisi vihaamaan yhteiskuntaamme niin, että on valmis liittymään mielipuoliseen järjestöön.

Al-Holin naisten tapauksessa tässä epäonnistuttiin.