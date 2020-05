Halla-aho väittää tienneensä al-Holin perheiden paluusta Suomeen jo perjantaina – vaatii ulkoministeriötä lopettamaan ”salaisten operaatioiden pyörittämisen”

Perussuomalaisten puheenjohtaja väittää kuulleensa al-Holin leirillä olleiden suomalaisperheiden paluusta jo perjantaina.

Ulkoministeriö kertoi sunnuntaina, että Suomeen on palannut kolme perhettä Syyriasta al-Holin leiriltä Turkin kautta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo saaneensa jo perjantaina kuulla, että perheet olisivat tulossa sunnuntaina Suomeen.

Halla-ahon kommenteista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

– Näitä tietoja tuli samoista lähteistä kuin viime syksyllä. Valtion hallinnossa ja ulkoministeriössäkin on ihmisiä, jotka eivät ole aivan tyytyväisiä siihen, miten ulkoministeriössä hoidetaan näitä asioita.

Viime syksynä uutisoitiin ulkoministeriön suunnitelmista palauttaa suomalaisia al-Holin leiriltä. IS sai tammikuussa haltuunsa asiakirjan, jossa kerrottiin Korpi-projektista.

Kaksi suomalaislasta kotiutettiin joulukuussa al-Holista, kun hallitus oli tehnyt periaatepäätöksen lasten kotiuttamisesta.

Halla-aho kritisoi ulkoministeriötä siitä, ettei päättäjiä ole nytkään pidetty ajan tasalla.

– Ulkoministeriön pitäisi pitää eduskunta ajan tasalla siitä, mitä siellä puuhataan ja lopettaa tällaisten salaisten operaatioiden pyörittäminen.

Ulkoministeriöstä kerrottiin, että valtion johtoa ja asianmukaisia viranomaisia oli informoitu perheiden paluusta.

Vielä torstaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi IS:n haastattelussa, että valmistelut ja suunnitelmat lasten kotouttamiseksi leiriltä oli laitettu jäihin koronapandemian takia. Haastattelu julkaistiin perjantaina.

Haaviston mukaan Suomella ei olisi keinoja auttaa kansalaisia turvaan, jos koronavirus alkaisi riehua al-Holin leirillä.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana.

Halla-ahon mukaan al-Holilta tulevat aikuiset ovat riski Suomen turvallisuudelle.

– Meidän kanta on se, että leirillä olevia aikuisia islamistinaisia ei pidä missään oloissa auttaa tulemaan Suomeen. Niiden ihmisten kohdalla, joilla on kansalaisuus tai oleskelulupa, ei paluuta voida estää.

Hän ihmettelee, miten perheet ovat päässeet pois suljetulta al-Holin leiriltä.

– On mielenkiintoista tietää, mikä on ollut ulkoministeriön rooli siinä, että nämä ihmiset ovat päässeet leiriltä ulos ja hakeutumaan Suomen konsulaattiin.

Ulkoministeriö kertoi tiedotteessa, että perheet olivat poistuneet kevään aikana leiriltä omin voimin. Ulkoministeriö on suositellut, ettei sotatoimialueella sijaitsevalta leiriltä poistuttaisi omin päin.

Ulkoministeriön mukaan lapsia ja heidän huoltajiaan on avustettu konsulipalvelulain mukaisesta. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.