UM: Suomeen saapunut 3 perhettä Al-Holista – perheet tulivat Turkin kautta

Ulkoministeriö tiedotti tapauksesta sunnuntaina.

Ulkoministeriö kertoo, että kolme al-Hol:in leiriltä paennutta perhettä ovat saapuneet tänään iltapäivällä Turkista Suomeen.

– Lapset ja naiset ovat olleet internoituina al-Hol:in leirillä Syyriassa, josta he ovat poistuneet kevään aikana. Perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita. Ulkoministeriö on jatkuvasti suositellut, ettei kukaan yrittäisi lähteä sotatoimialueella leiriltä omin päin, tiedote kertoo

Turkin uutistoimisto Anadolu Ajansi kertoo, että Suomeen on saapunut yhteensä 12 ihmistä. Uutistoimiston tiedot pohjautuvat Turkin sisäministeriön tietoihin.

Suomen viranomaiset noudattavat erityistä varovaisuutta käsiteltäessä alaikäisten lasten asioita yksityisyyden suojasta ja turvallisuudesta johtuen.

Ulkoministeriö on avustanut suomalaisia lapsia ja heidän huoltajiaan konsulipalvelulain mukaisesti. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata halutessaan Suomeen.

Ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen tehtävä on tarjota välttämättömät viranomaispalvelut, kuten matkustusasiakirjat, kotimaahan paluun mahdollistamiseksi.

Leirillä 30 suomalaista lasta ja heidän noin 10 äitiään

Al-Holin leirillä on pidetty kaikkiaan noin 30 suomalaista lasta ja heidän noin 10 äitiään. Leirillä on edelleen useita suomalaisia lapsia sekä äitejä. Suunnitellussa kotiuttamisessa ei ole voitu edetä, koska leiriä hallinnoivat paikalliset viranomaiset ovat globaalin koronapandemian vuoksi keskeyttäneet toistaiseksi yhteistyön.

Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvoite kotiuttaa leirillä olevat lapset, sikäli kuin se on mahdollista. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä 19.12.2019. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö.

Ulkoministerin erityisedustaja johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla. Tämä työ jatkuu niin kauan kuin suomalaiset lapset ovat hätätilanteessa.

Suojelupoliisi kertoi uhkista

Suojelupoliisin kertoi joulukuussa 2019, että Isisin kalifaattiin muuttaneet naiset ja siellä kasvaneet lapset voivat kuitenkin muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen.

Suojelupoliisista todettiin joulukuussa 2029 IS:lle, että valtionjohtoa on informoitu palautuksiin liittyvistä uhkista.

– Olemme kertoneet vierastaistelijailmiöön liittyvistä uhkista varsin avoimesti julkisuudessa ja olemme informoineet ilmiöön liittyvistä uhkista ja muista ongelmista myös valtionjohtoa ja muita viranomaisia, Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Minna Passi kertoi.