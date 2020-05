Tamperelainen Janne osui keskelle suksihellettä: ”Täällä on liian kuuma, pitäisi olla t-paita”

Lapissa lasketellaan eriskummallisissa oloissa, kun ilman lämpötila lähestyy hellelukemia.

Lapissa hätyytellään sunnuntaina paikoin hellelukemia. Korkeimmillaan lämpöä voi olla siis jopa 25,1 astetta.

Lunta on silti maassa osassa Lappia jopa lähes puoli metriä. Se tekee Lapissa laskettelevien ja muiden ulkoilijoiden oloista erikoiset.

Pallastunturin maisemat sunnuntaian kovan lämpöaallon keskellä.

Kaksikko nousee Pallaskeron rinteillä

Pallaksen laskettelukeskuksen läheisillä rinteillä kapuava 41-vuotias tamperelaislautailija Janne Kanerva kertoo, millaiselta kaikki tuntuu Lapin erikoisessa suksihelteessä.

– Oikeastaan täällä on liian kuuma ilma lasketteluun. Pitäisi olla olla t-paita päällä.

Hän nousee juuri yhdessä Toni Uimosen, 45, kanssa Pallaskeron rinnettä ylöspäin. Kaksikko saapui paikalle autolla lauantaina Tampereelta ja nyt heidän tarkoituksenaan on päästä vihdoin kokeilemaan vapaalaskua.

– Talvi on merkillinen monessa suhteessa. Ensinnäkin koronakevään takia peruuntui kaksi kaavailtua laskettelumatkaa. Tänne pääsemien oli siksi upea asia, hän sanoo.

Miten merkillinen lämpöaalto vaikuttaa lasketteluun?

– Täällä on todella lämmin. Mökin mittari näytti lukemia +18, mutta en ole vielä tarkistanut, mikä lämpötila on juuri nyt. Itselläni on yllä todella ohut paita ja sen päällä tekninen t-paita. Kapuamiseen lumilauta selässä olisi riittänyt varmaan pelkkä t-paita, kun hikoilemme noustessa. Ohuet vedenpitävästä Gore-Tex-kankaasta tehdyt housut riittävät tässä säässä. Ylös tarpomiseen tarvitaan lumikengät, Kanerva sanoo.

– Hissit eivät kuljeta meitä ylös ja siksi laskeminen ja nousut täytyy suunnitella tarkasti.

Toni Uimonen harrastaa perinteistä laskettelua eli hän tulee rinteen alas suksilla.

– Tämä on varmaan erikoisin laskettelupäivä, jonka olen kokenut, Kanerva arvioi.

Tilastot tukevat päivän poikkeuksellisuutta

Tilastot vahvistavat hänen pohdintaansa, sillä Lapissa koetaan harvoin sitä, että maassa on lunta puoli metriä ja samaan aikaan hätyytellään hellelukemia.

Pohjois-Ruotsin lämmin ilma on tulossa Lappiin. Kuumuus ja paksu lumikerros voivat olla vaikea yhdistelmä, minkä Lappi on saanut kokea kovana veden nousuna esimerkiksi Rovaniemellä.

Omaperäinen kokemus

– Saapa nähdä, miltä tuntuu kun tulemme alaspäin. Viima käy kumminkin kehoon. Nestetasapainon kanssa pitää olla tarkkana nousujen ja laskujen välillä, hän pohtii.

Viime vuonna tosissaan lautailun aloittanut Janne pohtii päivän harvinaisuutta.

– Nousu voi olla tuskainen kuumuudessa. Laskeminen paita märkänä taas on ainutlaatuista talvella. Laskettelusta lähes hellelukemissa tulee omaperäinen kokemus, hän arvioi.

Kaksikon tavoitteena on laskea suksihelteessä muutaman päivän ajan ja paluu kotikonnuille alkaa keskiviikkona.