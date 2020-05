Koronatartuntojen kokonaismäärä epidemian alusta lähtien on Suomessa noussut nyt 6 859:een.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina, että viimeisimmän vuorokauden aikana Suomessa on ilmennyt 33 uutta koronatartuntaa. Varmistettujen tautitapausten lukumäärä on Suomessa kohonnut nyt 6 859:een epidemian alusta tarkasteltuna.

Koronavirukseen sairastuneita on kuollut nyt kaikkiaan 320. Heidän määränsä kasvoi eilisestä neljällä.

Tartuntoja on Suomessa siis noin 124 sataatuhatta asukasta kohden. Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 001 eli 297 sataatuhatta asukasta kohden.

Parantuneita on THL:n muutamien päivien takaisen arvion mukaan noin 5 400.

Lauantaina vahvistettujen tapausten määrä kasvoi perjantaista 50 tartuntatapauksella.

Ravintoloiden avaamiseen liittyvän valtioneuvoston taustamuistion mukaan yli puolessa Suomen maakunnista uusia koronavirustartuntoja todettiin toukokuun loppupuolella selvästi vähemmän kuin alkupuolella. Suunta on selvä etenkin siellä, missä tautitapauksia on ollut kevään aikana lukumääräisesti eniten eli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Etelä-Savossa suunta oli kuitenkin päinvastainen: uusia todettuja tartuntoja oli toukokuun toiseksi viimeisellä viikolla seitsemän, kun taas kuun alkupuoliskon tartuntamäärä jäi kolmeen.

Ahvenanmaalla rekisteröitiin yksi uusi koronavirustapaus toukokuun viimeisellä viikolla, kuun muilla viikoilla ei yhtään. Kaikkiaan Ahvenanmaalla on ollut noin 40 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa ei toukokuun aikana ole vahvistettu yhtään uutta koronavirustartuntaa, ilmenee valtioneuvoston taustamuistiosta.