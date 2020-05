Kuvat: Koulut päättyivät, siivoaminen alkoi – helsinkiläispuisto lainehti roskaa

IS:n kuvaaja poikkesi juhlien jälkeen suositussa Sinebrychoffin puistossa Helsingin keskustassa.

Pulloja, pusseja, kuppeja, kääreitä, muutama potkulauta ja loputtomasti muuta roskaa. Pursuavia roskiksia ja lokkeja. Koulujen päättäjäisjuhlien jälkeinen näky Sinebrychoffin puistossa Helsingin keskustassa oli aikaisin sunnuntaiaamuna surullinen.

Lauantai-iltana puistossa juhli kevään opintoponnistusten päättymistä useampi sata teiniä ja nuorta aikuista.

– On tämä varsin tapahtumarikasta. Kun on lämmin lauantaiehtoo ja koulut loppuneet, niin Esplanadin ja Koffin puistossa on paljon nuoria aikuisia semmoisella hyvällä meiningillä, komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista kommentoi IS:lle puoli yhdeksän tienoilla.

Puisto alkoi täyttyä jo iltapäivällä, ja tiivistunnelmaiset juhlat jatkuivat aamuyölle asti. Helsingin poliisi ei ainakaan toistaiseksi ole tiedottanut pahemmista ylilyönneistä.

IS:n kuvaajan poiketessa paikalla aikaisin sunnuntaina siivoustöitä oli jo ehditty aloitella tai valmistella. Pullokerääjät olivat lajitelleet juhlijoiden jättämän roinan seasta omansa pois.

Seuraavaksi vuorossa ovat Helsingin kaupungin kunnossapidon työntekijät. Heillä kesäloman alkuun menee vielä hetki.