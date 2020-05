Pikkusisko odotti vuosia, milloin Raisa Räisänen palaa kotiin ja soittaa ovikelloa – ”Olen antanut katoamiseen syyllistyneelle ihmiselle anteeksi”

Raisa Räisänen katosi yli 20 vuotta sitten, eikä katoamisillan tapahtumiin ole saatu toistaiseksi mitään selvyyttä. Raisan muistolaatta on Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla.

Raisa Räisänen pikkusisko kertoo nyt julkaistussa kirjassa uskovansa, että hänen sisarensa joutui seksuaalirikoksen uhriksi.

16-vuotias Raisa Räisänen erosi ystävästään Tampereen Hämeenkadulla Sokoksen edessä kello 23.

Oli lauantai, lokakuun 16. päivä 1999.

Raisa ei koskaan palannut kotiinsa Ruotulaan.

Pikkusisko kertoo Tiina Saaren ja Maiju Majamaan kirjassa Ei jälkeäkään (Into kustannus), miten perhe odotti Raisaa kotiin monta vuotta.

Perhe ei suostunut luopumaan toivosta.

– Odotimme vuosikausia Raisaa kotiin; milloin hän soittaa ovikelloa.

Siskon mielestä pahinta oli pohtia, mitä Raisalle on tapahtunut.

– Olisi helpompi tietää, että hänet raiskattiin ja tapettiin. Kun emme tiedä, mielikuvitus laukkaa moni reittejä.

Tapahtumista on 20 vuotta.

Raisa Räisäsen pikkusisko muistaa heidän viimeisen tapaamisensa.

– Saanko juoda spriteasi jääkaapista, silloin 14-vuotias pikkusisko huikkasi Raisalle tämän huoneen ovelta.

Raisa antoi luvan.

Pikkusisko kertoo, että kyseinen lauantai ei mitenkään poikennut muista lauantaipäivistä.

175-senttinen Raisa oli urheilullinen tyttö. Viikonloppuina hänellä oli koripallopeli Namikan kotihallissa Tampereella.

Tuonakin lauantaina Raisa oli herännyt aamulla. Hän lähti peliin.

Pelin jälkeen Raisa oli kutsunut luokkakaverinsa kylään heille Ruotulaan. Tytöt viihtyivät alkuillan Raisan huoneessa. He kuuntelivat musiikkia.

Raisa piti Eppu Normaalista ja Yöstä.

Tytöt olivat suunnitelleet yhteistä iltaa. Raisa oli pyytänyt täysi-ikäisen ystävänsä henkilöpapereita lainaksi. Kello yhdeksältä he lähtivät Tampereen keskustaan.

Verkkareissa ja huppareissa viihtyvä Raisa oli miettinyt tarkoin, mitä panee päälleen.

Hänellä oli musta puolihame, punainen toppi, musta paitapusero, musta bleiseri. Jaloissa olivat mustat, sandaalimaiset kengät.

Punaruskeat hiukset olivat auki.

Tampereen keskustassa oli sinä iltana tavallista vilkkaampaa. Kaupungissa pidettiin EU-huippukokous.

Tytöt menivät ravintola Casablancaan. Raisa tanssi iltalomalla olleen varusmiehen kanssa. Hän joi jonkin verran alkoholia.

Raisa soitti viimeisen puhelunsa poikaystävälleen kello 22.18. Poikaystävä oli kotibileissä Pirkkalassa. Raisa kertoi yrittävänsä saada kyydin sinne.

Tytöt poistuivat Casablancasta kello 22.50.

Hieman ennen puolta yhtätoista he olivat Sokoksen edessä. Raisan ystävä nousi poikakaverinsa autoon.

Ystävä antoi Raisalle 20 markkaa. He sopivat, että soittelevat illan aikana.

Autossa olijat näkivät, kun Raisa käveli Casablancaa kohti. He olivat viimeisiä, jotka näkivät Raisan varmasti elossa.

Raisan äiti alkoi sunnuntaiaamuna tavoitella tytärtään. Puhelut menivät vastaajaan.

Pikkusisko muistaa, miten perheen jäsenet soittivat itkuisia puheluita Raisan ystäville ja kysyivät, tietävätkö he jotain.

Raisan piti olla sunnuntaina toimitsijana Namikan pelissä. Hän ei koskaan saapunut.

Perhe teki sunnuntaina katoamisilmoituksen Raisasta.

– Läheisen ilmoittaminen kadonneeksi on rankinta, mitä voi joutua tekemään.

Pikkusisko meni maanantaina kouluun, mutta ei pystynyt keskittymään.

– Muistan, että lähdin tunnilta kesken pois. Menin käytävälle itkemään.

Tapaus herätti paljon huomiota.

Poliisi alkoi saada vihjeitä, miten Raisan näköinen tyttö oli nähty eri puolilla kaupunkia. Paljon tuli autoihin liittyviä vihjeitä.

Vihjeistä huolimatta poliisi ei ole saanut selville, mitä Raisalle illan aikana tapahtui.

Raisa julistettiin kuolleeksi 15. lokakuuta 2007.

Pikkusisko kertoo kirjassa, miten hän romahti Raisan kuolleeksi julistamisen jälkeen. Hän kärsi masennuksesta ja ahdistuksesta.

– Olin toimintakyvytön. Suoritin opintojeni kursseja sen verran kuin jaksoin.

Pikkusisko on miettinyt paljon Raisan katoamista. Hän uskoo, että isosisko joutui seksuaalirikoksen uhriksi.

– Ehkä Raisa on kuollut vahingossa ja tekijä on onnistunut hävittämään hänen ruumiinsa. Näsijärvi on iso.

Tapaturman mahdollisuus kummittelee myös mielessä. Ehkä Raisa putosi humalassa veteen ja hukkui.

Pikkusiskon mielessä elää toivonkipinä siitä, että hänen sisarensa mahdollinen surmaaja tulisi uskoon ja tunnustaisi.

– En usko, että siskoni kohtalo selviää enää muutoin.

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana pikkusiskon tunnetilat vaihtelivat vihan ja kostonhalun välillä.

– Olen antanut Raisan katoamiseen syyllistyneelle ihmiselle anteeksi. Vihan kanssa eläminen on kuluttavaa.

Mikään ei tuo Raisaa takaisin.