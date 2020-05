Ohi kulkenut Sirpa hätkähti Koffin puiston vallannutta tungosta: ”Tänään oli irroitettu koronan kahleet” – kuvat paljastavat ”vappuahtauden”

Sinebrychoffin puiston vallannut läheinen juhlameno yllätti ohikulkijan.

Tunnelma tiivistyi, kun nuoret ja nuoret aikuiset kerääntyivät juhlimaan helsinkiläispuistoon lauantai-iltana.

Helsinkiläinen Sirpa Kirjonen käveli kello yhdeksän tienoilla Helsingin Punavuoressa sijaitsevan Sinebrychoffin puiston läpi.

Lähistöllä asuva Kirjonen kertoi arvelleensa jo etukäteen, että puistossa olisi koulujen päättäjäis- ja lakkiaisviikonloppuna tohinaa, mutta myöntää silti yllättyneensä näkemästään.

Kirjosen mukaan puiston nurmikkoinen rinne oli porukkaa pullollaan, ja lisää nuoria aikuisia lappasi sisään puiston porteista ”kassit vähän kilisten.”

– Siellä oli sinänsä iloisen näköistä juhlintaa ja vapputunnelmaa. Mikään muu siinä ei olisi ollut outoa kuin se, että nyt ollaan kuitenkin koronan keskellä. Turvaväleistä ei ollut enää mitään tietoa, hän kuvailee.

– Kun oli aurinkoinen ilta, niin arvasi, että tuossa paikassa on väkeä. Mutta se yllätti, kuinka lähellä ihmiset olivat toisiaan. Siltä se näytti, että nyt eivät varoitukset olleet mielessä millään tavalla. Että tänään oli ikään kuin irrotettu ne koronan kahleet, Kirjonen pohtii.

Myös Sinebrychoffin puistossa iltakymmenen tienoilla käynyt Ilta-Sanomien kuvaaja ihmettelee puiston sakeaa tunnelmaa.

Kuvaajan mukaan esimerkiksi tyypilliseen vappuun verrattuna puisto ei ollut ääriään myöten täynnä, mutta tilanteeseen nähden puisto oli runsaslukuisesti kansoitettu.

Puiston juhlaväki muodostui kuvaajan mukaan teineistä ja nuorista aikuisista.

Etenkin rinteessä oli pahoja ruuhkakohtia.

– Ihmiset olivat (rinteessä) täysin limittäin. Siellä oli yllättävän tiivis tunnelma, yllätyin kyllä. Kun ihmiset ovat olleet niin maltillisesti ja pitäneet turvaväliä, niin tuolla sellaista ei ollut enää mitenkään havaittavissa.

– Oli kymmenien ihmisten porukoita, jotka seilasivat puistossa ees taas, hän kuvailee.

Ilta-Sanomat kirjoitti aiemmin lauantaina, että Sinebrychoffin puisto oli täynnä väkeä jo kolmen tienoilla iltapäivällä, kun ihmiset olivat kokoontuneet puistoon pieniin piknik-ryhmiin.

Poliisin mukaan lämmin ja aurinkoinen sää houkutteli nuoret lauantaina liikkeelle juhlimaan koulujen päättymistä ja lakkiaisia.

– On tämä varsin tapahtumarikasta. Kun on lämmin lauantaiehtoo ja koulut loppuneet, niin Esplanadin ja Koffin puistossa on paljon nuoria aikuisia semmoisella hyvällä meiningillä, komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista kommentoi puoli yhdeksän tienoilla lauantai-iltana.

Puoli yhdeksään mennessä pahoilta ylilyönneiltä oli vältytty.

– Nuoria on alkoholin kanssa koulujen pihoilla ja puistoissa. Nuoret ovat liikehtineet pääasiassa idän ja pohjoisen alueella. Mutta kaikki on sujunut hyvin ja rauhallisesti toistaiseksi.

Koronan takia asetettujen 10 henkilön kokoontumisrajoituksista on kuitenkin lipsuttu, Nissinen huomautti.

– Kun on palattu kouluun ja arki tietyllä tavalla normalisoitunut, niin sitten sitä (kokoontumisrajoitusta) ei enää oikein muisteta arjessa. Mutta, kun puutumme päihteisiin ja muihin, niin keskustelemme myös kokoontumisasioista, Nissinen sanoi.