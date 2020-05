Valtio halusi mitätöidä isyyden, kun tyttärellä oli ikää 78 vuotta – hovioikeus ei lämmennyt perusteluille

Oikeus asettui aviottomana syntyneen palvelijattaren tyttären puolelle.

Heinäkuussa 1942 Suomi oli sodassa, kun satakuntalainen palvelijatar sai aviottoman tyttölapsen. Teko herätti maaseudulla pahennusta, mutta kaikeksi onneksi tunnettu ison talon isäntä kantoi vastuunsa ja solmi kirjalliset lastenvalvojan vahvistamat elatussopimukset. Sopimusten perusteella hän maksoi tytön äidille elatusapua siihen saakka, kunnes tyttö täytti 17 vuotta.

Vuodet vierivät, mutta koskaan elatusmaksuja maksanut mies ei isyyttään virallisesti tunnustanut. Rahaa tosin liikkui kuukausittain ja summaa nostettiin useampaan otteeseen. Tytön äiti kertoi aina tyttärelleen, että juuri tuo talollinen oli hänen isänsä. Vaikka mies muutamaan otteeseen olikin tytön kotona, kun hän saapui koulusta kotiin, niin koskaan hän ei isyyttä tytölle tunnustanut.

Tosin kerran hän oli sanonut tytölle huolehtivansa tämän koulutuksesta, mikäli hän haluaa jatkaa koulunkäyntiä kansakoulun jälkeen. Tytön ollessa 11-12 vuoden ikäinen mies osti hänelle myös polkupyörän.

Vuosikymmenet vierivät ja talollinen menehtyi vuonna 1975. Tytön äidistä aika jätti vuonna 1984. Ja kaikki nämä vuosikymmenet nainen eli isättömänä.

Oikeutta hakemassa

Tilanne muuttui, kun elatusmaksuja maksaneen miehen ainoa poika menehtyi vuonna 2016. Nainen laittoi kanteen vireille Satakunnan käräjäoikeudessa syyskuussa 2017 ja vaati siinä isyyden vahvistamista. Nainen kertoi oikeudessa, että hänelle oli selvinnyt vasta veljensä kuoleman jälkeen, ettei hän olekaan virallisesti isänsä tytär.

Oikeudenistunnossa nainen kertoi myös, ettei hän ollut asialla rahan takia, vaan hakemassa oikeutta. Se oli mahdollista tehdä nyt muita osapuolia loukkaamatta, kun isän oikea vaimo oli kuollut aiemmin ja heidän ainoa lapsensakin oli kannettu samaan hautaan.

Läpihuutojuttu isyyden vahvistaminen ei ollut. Käräjäoikeudessa jutun vastaajana oli edesmenneen isäehdokkaan kuolinpesän oikeudenomistajana Valtiokonttori eli Suomen valtio. Valtion mielestä naisella ei ollut perintöoikeutta isäksi väittämänsä miehen omaisuuteen.

Valtiokonttorin taholta tuotiin esiin, että isyyden vahvistamisella olisi merkittäviä taloudellisia ja oikeudellisia vaikutuksia, sillä miehen avioliitossa syntynyt poika oli ennen menehtymistään asunut 30 vuotta avoliitossa. Miehellä ei ollut lakimääräisiä perillisiä, eikä hän ollut tehnyt testamenttia. Näin ollen isyyden vahvistaminen tekisi naisesta hänen sisarensa ja perijän.

Hautoja ei avattu

Koska molempien vanhempien kuolemasta oli jo vuosikymmeniä aikaa, niin oikeusgeneettisiä tutkimuksia ei pystytty tekemään. Myöskään aikalaistodistajia heidän suhteelleen ei ollut mahdollista löytää. Isyyden vahvistamista vaatinut nainen perusteli vaatimustaan vuosina 1943 ja 1945 tehdyillä elatusapusopimuksillaan.

Käräjäoikeus totesi huhtikuussa 2018 antamassaan ratkaisussa, että aiemmin isyyslaki ei mahdollistanut nostaa isyyskannetta, mikäli isäksi epäilty mies oli kuollut. Uuden isyyslain mukaan isyyden vahvistamiskanne sen oli jälleen mahdollista tehdä.

Käräjäoikeuden mukaan nainen pystyi osoittamaan, että hänen isäksi nimeänsä mies oli ollut äidin kanssa yhteyksissä ennen tytön syntymää ja myös sen jälkeisinä vuosina. Vahvimpana osoituksena isyydestä käräjäoikeus piti vapaaehtoisesti allekirjoitettuja elatusvelvollisuussopimuksia.

– Kun elatusvelvollisuus on ratkaistu sopimuksella, tarkoittaa se käräjäoikeuden käsityksen mukaan sitä tässä tapauksessa, että hän on ollut sitä mieltä, että hän on lapsen isä sopimuksen allekirjoittaessaan, käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan.

Ei muita suhteita

Valtiokonttori valitti käräjäoikeuden päätöksestä Vaasan hovioikeuteen. Valtiokonttorin mielestä jutussa ei ollut esitetty mitään näyttöä siitä, että tytön synnyttänyt palvelijatar ja talollinen olisivat olleet sukupuoliyhteydessä loppuvuodesta 1941. Valtion taholta tuotiin myös esiin, että isyyden vahvistaminen oikeuttaisi perimään isänsä ainoan pojan, joka on kuollut lähes kaksi vuotta ennen asian vireille tuloa.

Vaasan hovioikeus ei tuoreessa ratkaisussaan valtion perusteluille lämmennyt. Hovioikeus muistutti, ettei valittajan taholta ole edes väitetty, että lapsen saaneella palvelijattarella olisi ollut muita seurustelusuhteita lapsen siittämisen aikaan. Näin ollen heinäkuussa 78 vuotta täyttävä nainen saa pitää isänsä ja periä sukunsa omaisuuden.

Ratkaisuun on mahdollista hakea valituslupaa vielä korkeimmasta oikeudesta.