Lokki on löytänyt oman tonttinsa hieman erikoisesta paikasta.

Samassa risteyksessä on pesitty ennenkin.

Liikenne ei tunnu häiritsevän urbaania kalalokkiemoa, joka hautoo kahta munaansa liikenteenjakajaan kyhäämässään pesäkolossa aivan Savonlinnan kaupungin keskustassa.

Vaatimattoman pesänsä lokkipariskunta on rakentanut liikenteenjakajan kiveykselle vain reilun metrin päähän vilkkaasti liikennöidyn Olavinkadun ja Savonlinnantien risteyksestä Viiskulmassa.

Emo hautoo munia likeisestä liikenteestä huolimatta.

Pesinnän onnistumiselle näin riskialttiilla paikalla ei kokenut lintuharrastaja Harri Okkonen kuitenkaan anna kovinkaan hyvää ennustetta.

– Vaikka poikaset kuoriutuisivatkin, on hyvin epätodennäköistä, että ne siitä hengissä selviävät. Tietysti on se teoreettinen mahdollisuus, että jos ne kuoriutuvat yöllä, kun liikenne on hiljaista, niin emo ennättää saatella ne turvaan.

Okkonen arvelee, että kalalokki on joutunut turvautumaan ”näin älyttömään pesäpaikkaan tonttipulan takia”.

– Kyrönsalmen rannalla, Olavinlinnan, Tallisaaren ja Riihisaaren ympäristössä pesii älytön määrä kalalokkeja, eikä sieltä ole enää riittänyt omaa reviiriä tälle pariskunnalle.

Viisi vuotta sitten kalalokki pesi samassa risteyksessä, silloinkin liikenteenjakajassa, mutta suojatien toisella puolella. Tuolloin pesään syntyi kaksi poikasta, jotka aiheuttivat päänvaivaa jopa viranomaisille.

Palokunta ei voinut siirtää pesää munineen toiseen paikkaan, koska siihen olisi tarvittu lupa ely-keskukselta. Poliisinkaan ei puuttunut tilanteeseen, sillä pesästä ei aiheutunut vaaraa liikenteelle.

Mutta kaupunkilaiset olivat huolissaan liikenteenjakajassa taapertaneista lokinpoikasista. Joskus yön tunteina ne olivat kuitenkin pesäpaikaltaan kadonneet, mutta niiden kohtalosta ei ole silminnäkijähavaintoja.

Okkosen mukaan on täysin mahdollista, että nyt paikalla pesivä pariskunta on sama, joka asutti sitä myös viisi vuotta sitten.

– Kyllä linnuilla muisti on ja usein ne pesivätkin tutuilla paikoilla. Kyseessä voi hyvinkin olla paluumuuttaja, tai Savonlinnassa pesineen lokkipariskunnan jälkeläisistä.

Pesässä komeilee kaksi munaa.

Kalalokki on pitkäikäinen. Tanskassa tavattiin vuonna 2007 Suomessa rengastettu kalalokki, joka oli Luontoportti-nettisivuston tietojen mukaan 32-vuotias. Kalalokki on suojeltu laji. Niiden pesintää ei myöskään saa häiritä.

Tämänkeväisen lokkipariskunnan pesinnästä kertoi aikaisemmin Itä-Savo.