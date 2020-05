Poliisilta yksi toive koulujen päättymistä juhliville: ”Yritetään selvitä tästä tyylikkäästi loppuun asti”

Nuorisoa on paljon liikkeellä Helsingissä. Poliisin mukaan pahoilta ylilyönneiltä on toistaiseksi vältytty.

Koulujen päättymistä juhlitaan Helsingissä aurinkoisessa ja lämpimässä, noin 20 asteen säässä.

Se on saanut nuorison liikkeelle, komisario Katja Nissinen sanoo Helsingin poliisista.

– On tämä varsin tapahtumarikasta. Kun on lämmin lauantaiehtoo ja koulut loppuneet, niin Esplanadin ja Koffin puistossa on paljon nuoria aikuisia semmoisella hyvällä meiningillä.

– Nuoria on alkoholin kanssa koulujen pihoilla ja puistoissa. Nuoret ovat liikehtineet pääasiassa idän ja pohjoisen alueella. Mutta kaikki on sujunut hyvin ja rauhallisesti toistaiseksi, Nissinen sanoi puoli yhdeksän aikoihin lauantaina illalla.

Kouluvuoden päätöksen juhlintaa kauniissa auringonpaisteessa Esplanadin puistossa Helsingissä alkuillasta 30. toukokuuta 2020.

Myös Kaivopuistoon on kokoontunut runsaasti ihmisiä.

Jonkun verran alaikäisiltä on otettu alkoholia pois.

– On joo, toki. Se on ihan väistämätöntä. Sitä en pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan, miten paljon, mutta on niitä useita porukoita, joilta alkoholia on otettu pois, Nissinen toteaa.

– Se on meidän tavoite, että nuoret eivät joutuisi pahoinpitely- ja omaisuusrikosten uhreiksi, eivätkä he itse tekisi rikoksia, Nissinen jatkaa.

Koronan takia asetettujen 10 henkilön kokoontumisrajoituksista on kuitenkin lipsuttu, Nissinen huomauttaa.

Polkupyöräpoliisi Helsingin keskustassa.

– Kun on palattu kouluun ja arki tietyllä tavalla normalisoitunut, niin sitten sitä (kokoontumisrajoitusta) ei enää oikein muisteta arjessa. Mutta, kun puutumme päihteisiin ja muihin, niin keskustelemme myös kokoontumisasioista, Nissinen sanoo.

Hän korostaa, että pahoita ylilyönneiltä on vältytty.

Roskikset täyttyivät kouluvuoden päätöksen juhlijoiden roskista Esplanadin puistossa.

– On toistaiseksi ollut hyvän mielen ilta.

– Alkuilta on aina kivaa, yritetään selvitä tästä tyylikkäästi loppuun asti, Nissinen sanoo.