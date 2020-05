Tulvavesi vaanii vain kolmen metrin päässä Sadun kodista Rovaniemellä – ”Voi käydä hassusti”

Rovaniemellä tulvat ovat nousseet vahinkorajalle. Satu Murtomaa käy yölläkin kurkkimassa kotipihansa tulvatilannetta.

Pohjois-Suomen tulvat ovat jatkaneet etenemistään viikonloppuna.

Lapin pelastuslaitoksen lauantaina kertoman mukaan Rovaniemellä tulvat ovat jo nousseet vahinkorajalle, ja nousun ennustetaan edelleen jatkuvan.

Katso video: Tulvatilanne Rovaniemellä lauantaina.

Rovaniemellä muun muassa Saarenkylän alueella tulvavesi on noussut useille pienille teille ja joitakin teitä on tämän vuoksi pois käytöstä. Vesi on noussut myös Kuusamontielle.

Kittilässä tulvien ennustetaan ylittävän vahinkorajan viimeistään alkuviikolla.

Satu Murtomaa asuu aviomiehensä kanssa omakotitalossa Rovaniemen Saarenkylässä Saarenputaan rannalla.

Vesi on noussut myös Murtomaiden sivupihalla.

Murtomaan mukaan tulvatilanne on pahentunut eilisestä, ja joesta tulviva vesi on noussut Murtomaiden taka- ja sivupihalla lähestyen rakennusta.

– Tulvatilanne on edennyt aika lailla. Tänään vesi on selvästi noussut, ja piha on osin veden peitossa.

Murtomaat voivat seurata tulvaveden liikkeitä olohuoneensa ikkunasta. Tältä vesitilanne näytti takapihalla lauantaina alkuillasta.

– Kun olohuoneen ikkunasta katsoo, niin vesiraja on tällä hetkellä noin kolmen metrin päässä talosta. Meidän pihalla ei vielä ole hätää, mutta täällähän on esimerkiksi pyöräteitä poikki aika monesta kohdasta.

Murtomaa kertoo, että Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on asentanut talon ympärille suojaksi muovitukset aina ikkunoiden puolivälin korkeudelle saakka.

Saarenputaan vesi on noussut viime päivien aikana Murtomaiden kotipihalle.

Vapepa asensi Murtomaiden kotitalon suojaksi muovitukset.

– Mutta olemme varautuneet siihen, että jos vesi jostain sisään tulee, niin kaikkia meille rakkaimpia ja tärkeimpiä huonekaluja on kohotettu jonkin verran. Kirjat ja valokuvat on otettu pois alahyllyiltä, jotta ne ovat suojassa. Jos vesi vielä nouseekin kauheasti, niin voi käydä hassusti.

Satu ja Simo Murtomaa (oikealla) kotitalonsa pihalla perjantaina. Vasemmalla Jukka Aula kyläyhdistyksestä.

Murtomaa kuvailee olevansa hieman huolestunut ja jännittynyt tilanteen suhteen.

– Käyn yölläkin kurkkimassa, että missä se vesi menee.

– Mutta emme me nyt vielä niin kauhean huolissamme ole. Olemme tehneet mitä voimme ja seuraamme tilannetta. Jos tässä jotakin käy, niin emme me sille voi mitään.

Tältä tilanne näytti Murtomaiden takapihalla perjantaina.

Lapin pelastuslaitos kertoo tiedotteessa kiertäneensä Rovaniemellä, Kittilässä ja Ivalossa neuvomassa asukkaita rakennusten suojauksissa ja tarkastaneensa useita tulviin liittyviä ilmoituksia.

Pelastuslaitoksen apuna toimiva Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on suojannut ikäihmisten kotitaloja Rovaniemen Saarenkylässä ja Kittilässä.

Lapin pelastuslaitoksen mukaan tilannekuvaa tulvien suhteen seurataan aktiivisesti. Pelastuslaitos on varautunut suurtulviin henkilöstön koulutuksilla, johtamisvalmiuden nostamisella sekä lisäresurssein.

– Tulvantorjunnassa tarvittavaa materiaalia – kuten hiekkasäkkejä – on keskitetty kriittisimmille tulva-aluille. Eilen siirrettiin Lapin pelastuslaitoksen suurtehopumppuyksikkö Torniosta Rovaniemelle. Tänään lähti Rovanniemeltä Ivaloon 500 suursäkkiä, 1000 piensäkkiä sekä piensäkkien täyttölaite. Tarvittavia kalusto- ja henkilöstöresursseja siirretään tilanteen edellyttämällä tavalla, tiedotteessa kerrotaan.