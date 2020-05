Epätavallisen kirkas Itämeri läväytti Reijo-papan ja 3-vuotiaan Hugon eteen unohtumattoman näyn – peräti neljä delfiiniä loikki kuohuissa!

– Ne polskivat ja uivat, sanoo 3-vuotias Hugo, joka todisti isänsä ja pappansa kanssa delfiinien uintia Porsön saariston edustalla Raaseporissa lauantaina.

Spetsin perheen miehiä, Reijoa, Henriä ja Hugoa lykästi lauantaina.

Kolmikko veneili Porsön saariston edustalla Raaseporissa lauantaina. Oli mahtava kesäinen ilma. Aurinko paistoi ja noin parinkymmenen asteen lämpötila kohotti mielialoja.

Mutta todellinen jymypaukku koitti noin kello 16.30 aikoihin. Vedessä näkyi outoa liikehdintää.

Paljastui, että meressä uiskenteli delfiinejä, joita Suomen vesistössä harvoin näkee. Edellisen kerran delfiinejä nähtiin Kemiönsaaren edustalla viime viikolla.

Delfiinit uivat noin viiden metrin päässä veneestä.

Delfiinit seurasivat Spetsin perheen venettä.

Reijon laskujen mukaan delfiinejä oli neljä. Reijon mukaan niistä kolme oli isokokoisia ja yksi poikanen.

– Ensinnäkin me nähtiin, kun kaksi isokokoista hyppäsi korkealle ilmaan, mutta niistä me ei saatu kuvia.

– Ne olivat noin 30 metrin päässä veneestä, Reijo, 72, kertoo.

Hän kehotti poikaansa Henriä, joka ajoi venettä, kaivamaan äkkiä kännykkäänsä esiin. Henri saikin ikuistettua, kun emo ja poikanen tulivat lähes veneen vierelle.

Katso delfiinien uintia Henrin yllä kuvaamalta videolta.

– Ne kävivät useasti pinnassa, Reijo sanoo.

– Ne olivat lähimmillään noin viiden metrin päässä veneestä.

– Yllättävän kauan ne viihtyivät. Ne olivat ainakin kolme minuuttia. Me mentiin koko ajan eteenpäin ja me hidastimme veneen vauhtia, mutta ne seurasivat meitä, Reijo toteaa.

Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntijana työskentelevä valastutkija Olli Loisa on sanonut aiemmin IS:lle, että delfiinit tulevat silloin tällöin seuraamaan aluksia oman halunsa mukaan.

– Todennäköisesti siinä keulapyörteessä uiskentelu on niiden mielestä ihan kivaa. Ne ovat älykkäitä eläimiä, jotka osaavat myös hauskuuttaa itseään, Loisa on sanonut.

Erityisen innoissaan delfiineistä oli Reijon pojanpoika Hugo.

– Ne olivat isoja. Ne olivat delfiinejä.

– Ne polskivat ja uivat, 3-vuotias Hugo toteaa.

Reijo Spets (vas), Hugo Spets (sylissä) ja Henri Spets todistivat delfiinien uintia Raaseporin edustalla lauantaina.

Nuoren miehen mielestä delfiinit olivat komeita.

Oliko sinulla Hugo hauskaa, kun olit veneessä isän ja papan kanssa?

– Oli! Hugo toteaa.

Ei Reijokaan lauantaista veneretkeä hevin unohda.

– Ei tämmöistä varmaan montaa kertaa tapahdu. Kyllä se aika harvinaista on. Ja vielä sattui niin kaunis ilma. Ja nyt meri on täällä kristallin kirkas, todella kirkas. Sekin näkyi, kun ne delfiinit uivat syvällä. Näkyi selvästi, että siellä ne menee, sanoo Reijo, jolla on kesämökki Porsön saaristossa.

Jos delfiinejä sattuu näkemään vesillä, Länsi-Suomen merivartiosto on suositellut pitämään niihin aina vähintään 100 metrin etäisyyden ja laskemaan veneen nopeutta.

– Delfiinit osaavat väistää hitaasti liikkuvia veneitä, mutta kovalla vauhdilla liikkuvien veneiden rakenteisiin ja jopa potkureihin ne saattavat törmätä, merivartiosto kertoo.

Lähestymisen tulee aina tapahtua eläinten rinnalta, ei koskaan suoraan edestä tai takaa. Myös tässä vaiheessa on syytä muistaa riittävän etäisyyden pitäminen.

– Älykkäät ja uteliaat eläimet tulevat kyllä veneen vierelle, jos se niitä kiinnostaa, merivartiosto on muistuttanut.