Viron risteilyt ovat käynnistymässä – laivayhtiöt kertovat miten matkat käytännössä onnistuvat: ”take away -palvelu hytteihin”

Viro avaa rajansa suomalaisille maanantaina. Hallituksen on määrä maanantaina päivittää rajoituksiaan suomalaisten ulkomaan matkailusta.

Hallituksen on määrä keskustella rajojen avaamisesta maanantaina.

Milloin voi matkustaa Viroon ilman koronarajoituksia?

Suomalainen pääsee Viroon maanantaista lähtien ilman karanteenia, mutta Suomen omat matkailusuositukset ovat ennallaan. Ulkomaan matkailua ei suositella, ja jonkinlaista karanteenia tai varotoimia on tiedossa matkan jälkeen.

Osa varustamoista on kertonut suunnitelmistaan lisätä lauttavuorojaan Helsingin ja Tallinnan välillä. Ruotsin koronatilanteen vuoksi Helsinki-Tukholma -reitti pysyy vielä jäissä.

Hallitus keskustelee maanantaina rajojen avaamisen aikataulusta.

Hallitus salli runsaat pari viikkoa sitten Schengen-alueella työmatkaliikenteen ja muun välttämättömän matkustuksen. Rajoitus on voimassa kesäkuun puoliväliin asti, ja käytännössä matkoja ulkomaille ei suositella.

Ei ulkomaille lomailemaan. Kesäkuun puoliväliin voimassa olevan suosituksen mukaan sallittua on työmatkaliikenne Schengen-alueella ja muu välttämätön matkustus.

Ulkomaan matkailu on koronakriisin jälkeen jossain vaiheessa avautumassa, ja todennäköisesti ensimmäisenä alkaa elpyä Suomen ja Viron välinen liikenne.

Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua avasivat keskinäiset rajansa jo kaksi viikkoa sitten.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi tänään IS:n haastattelussa, että Viron mukaan Suomi voisi olla mukana Baltian kuplassa, jos se Suomea kiinnostaa.

Koronatilanteen helpotettua Suomi on purkanut maan sisäisiä rajoituksiaan, ja nyt odotellaan mitä hallitus maanantaina linjaa ulkomaan matkailusta.

Eilen perjantaina hallitus päätti suosittaa kotimaan matkailua varovaisuutta noudattaen, kun ravintolat, huvipuistot ja julkiset tilat avautuvat maanantaista lähtien.

Viro alkaa siis päästää suomalaismatkailijoita maahan kesäkuun alusta lähtien ilman kahden viikon koronakaranteenia.

Tallinnassa rajatarkastukset säilyvät ennallaan, Suomen passilla Virossa pääsee matkailemaan, Ruotsin passilla joutuu Virossa kahden viikon karanteeniin.

Reissulle Viroon? Viro toivottaa tervetulleeksi suomalaiset maanantaina, mutta Suomi ei ole antanut uutta suositusta ulkomaille matkustuksesta ja karanteeneista kotiin palatessa. Toistaiseksi lomamatkustusta ulkomaille ei suositella.

Hallituksen maanantain linjauksista ei ole tietoa, mutta kansainvälisissä suhteissa, ja korona-asioissa, mailla on tapana yleensä toimia vastavuoroisesti.

Varustamoissa ei ole menty vielä asioiden edelle, vaan yhtiöt odottavat hallituksen päätöstä.

– Odotimme, että hallitus olisi eilen tehnyt ratkaisuja myös ulkomaan matkailun osalta. Ilmeisesti maanantaina on tälle ajankohta. Toivotaan toki, että linjaukset ovat Viron kanssa yhteneväiset. Se olisi helpompi, jotta ei tarvitsisi miettiä, mitä missäkin maassa tapahtuu. Jos maanantaina tulee positiivinen päätös meidän kannalta, meidän on mahdollisuus aloittaa lipunmyynti, TallinkSiljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi.

– Kaikki avautuminen on meille myönteistä. Laivat ovat aika isoja. Esimerkiksi Viking Grace on 218 metriä pitkä ja ottaa tällä hetkellä muutama sata matkustajaa. Et kyllä ihmisiin törmää. Laivoja voi verrata ostoskeskuksiin. Turvallisuusasioihin olemme panostaneet, Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoi.

Baltian mailla on oma kuplansa, jonka sisässä saa liikkua. Nyt Suomen olisi hyvä liittyä samaan kuplaan?

– Se olisi kaiken kannalta helpointa. Nyt Suomen kansalainen voi lähteä Viroon maanantaista lähtien ja tehdä (kotiin palatessaan) omaehtoisen karanteenin, Nöjd vastasi.

– Ehdottomasti. Siellä on aika lailla samanlainen tautitilanne ja meidän pitäisi olla samassa kuplassa. Ja jos katsoo Pohjoismaita, Ruotsi on ainoa murheenkryyni, Boijer-Svahnström sanoi.

Helsingin ja Tukholman välinen liikenne on varustamoilla seis.

Ruotsin ja Suomen välinen lauttaliikenne on koko koronakriisin ajan toiminut Turun ja Tukholman välillä, jossa tavaraliikenne on kulkenut, matkustajat eivät.

Ruotsin reittejä ei ole matkustajille suunniteltu avattavaksi, sen sijaan varustamot kauppaavat Ahvenanmaan -risteilyjä tai Ruotsin-ristelyjä, joissa ei poistuta laivasta.

– Ahvenanmaan-matkailu on kotimaan matkailua. Olemme vähitellen avaamassa päivämatkoja, jossa vaihdetaan laivaa ja tullaan takaisin. Emme ota laivoja täyteen, eikä siellä ole viihdettä. Ruotsin viranomaiset eivät suosittele matkustamista ennen heinäkuun 14. päivää ruotsalaisille, ja se voi pidentyä. Viron ja Ahvenanmaan matkailu ehkä alkaa elpyä, ja jos saamme loppukesällä Ruotsin toimimaan, niin olemme iloisia, Boijer-Svahnström totesi.

Varustamojen toiveet ovat siis Viron ja Ahvenanmaan matkoissa.

Varustamot toivovat, että hallitus sallisi matkustamisen Viroon. Nyt suositeltavaa on vain Schengen-alueella työmatkaliikenne ja muu välttämätön matkustaminen. Kuva toukokuun 15. päivältä, jolloin voimassa olevat suositukset olivat ensimmäistä aamua käytössä.

Esimerkiksi TallinkSilja kertoi eilen lisäävänsä kaksi uutta laivaa Suomen ja Viron välille, Viking Line ei ole aikeistaan vielä kertonut.

Jos hallitus sallii matkustamisen Viroon, laivoja ei myydä täyteen matkustajia.

– Myymme vain puolet matkustajapaikoista. Ainakin toistaiseksi. Seuraamme tilannetta, mihin suuntaan tämä menee, TallinkSiljan Nöjd sanoi.

– Tällä hetkellä myymme vähemmän kuin puolilleen. Kesäkuussa katsomme asiaa uudelleen. Emme missään nimessä ota laivoja täyteen niin kauan kuin tämä tilanne on, Viking Linen Boijer-Svanhström totesi.

Loppuuko laivalla tarjoilu kello 22, ravintolat menevät kiinni kello 23 ja yökerho ei avaudu ollenkaan?

– Se vähän riippuu, asia on selvityksessä. Minkä maan lainsäädäntöä noudatetaan? Meillä laivat ovat Viron, Ruotsin ja Suomen lipun alla. Viron-reitillä noudatetaan Viron lainsäädäntöä. Sielläkin maissa taitaa olla kello 22. Merenkulussa on poikkeuksellisia sääntöjä. Rekkakuskeille täytyy työpaikkaruokailu järjestää, ja meillä on pohdinnassa aikataulut matkustajille, että saa ruokaa. Yökerho ei ole diskona tietenkään toiminnassa, Nöjd sanoi.

– Yökerhoja meillä ei ole auki muutenkaan. Meillä ei ole viihdettä. Tarjoilua en ole tarkistanut, että millä aluevesillä olemme, ja esimerkiksi Viking Grace lähtee kello 21 Turusta. Tanssiravintoloita ei ole auki, ja tällä hetkellä on pari kahvilaa auki. Noudatamme viranomaisten määräyksiä ja vähitellen alamme avata, Boijer-Svahnström kertoi.

Buffet-pöydistä itse ruuan kerääminen on kiellettyä.

TallinkSiljalla buffetit ovat toiminnassa, Viking Linella suunnitteilla.

– Buffet-ravintolat ovat auki, mutta ne eivät toimi perinteisenä seisovana pöytänä. Siellä keittiön henkilökunta tarjoilee ja ojentaa ruokaa. On syö niin paljon kuin itse haluat -periaate, mutta et itse hae ruokaa, voit sanoa mitä haluat, ja sinulle annetaan se lautaselle. Se on käytössä Tallinnan -reitillä. Turun -reitillä on toistaiseksi käytössä vain yksi kahvila auki. Jos matkustajamäärät lisääntyvät, avataan muitakin ravintoloita ja buffetin uusi versio tulee käyttöön kaikille laivoille, Nöjd vastasi.

– Meillä on bistrotyyppistä ruokaa näin alussa, sekä take away -palvelu hytteihin. Seuraamme, miten asia toimii turvallisuus huomioiden. Pystymme Viron -reitillä avaamaan buffetin parissa päivässä, jos näemme aiheelliseksi. Henkilökunta tarjoaa silloin ruuan, Boijer-Svahnström valotti.

Matkailu on Baltian lisäksi avautumassa myös Pohjolassa.

Eilen perjantaina Norja ja Tanska kertoivat omasta koronakuplastaan, ja maat alkavat avata keskinäisiä rajojaan turisteille, ja Tanska toivottaa tervetulleiksi myös saksalaiset ja islantilaiset.