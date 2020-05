”Ollaan oltu emännän kanssa enemmän kimpassa” – elämä on hymyillyt makeasti korona-aikanakin

Koronaviikkojen piinassa on koettu yhtä ja toista, mutta ihmeen paljon matkan varrelta löytyy hyvää ja positiivista. Kansalaiset ovat selvinneet urakasta hienosti ja kääntäneet vaikeudet voitoksi.

Suomen monet koronarajoitukset hellittävät ensi maanantaina. ISTV kävi kysymässä ihmisiltä mitä hyvää tässä poikkeusajassa on ollut.

Kävi nopeasti ilmi, että Helsingin Tokoinrannasta ja Hakaniemestä löytyy hyväntuulista ja virkeää väkeä, joka antaa piutpaut synkistelylle.

Yllä olevalla videolla on Helsingissä tehty kiertohaastattelu korona-ajan hyvistä puolista.

Ihmiset ovat havainneet omat läheiset ja ystävät entistä rakkaimmmiksi, ovat alkaneet harrastaa, puuhailla ja kuntoilla. Ennen kaikkea on osattu keskittyä siihen, mikä on elämässä oikeasti tärkeää – ja tämä halutaan pitää mukana jatkossakin.

Miia Halttunen ja Gia Forsman-Härkönen olivat lastensa kanssa Tokoinrannan leikkipuistossa nauttimassa hienosta kevätpäivästä.

– Nyt nähdään se olennainen ja keskitytään enemmän siihen. On ollut pakko pysähtyä. Ja kaikki ovat olleet samassa veneessä, yhteenkuuluvaisuuden tunne on vahvistunut, Miia Halttunen sanoi.

Hänen espanjalainen puolisonsa on yhä jumissa Espanjassa, mutta Halttunen toteaa elämänsä pysyneen balanssissa yhtä hyvin kuin ennen koronaakin.

Myös Gia Forsman-Härkönen löytää keväästä rutkasti positiivista.

– Kalenteri on tyhjentynyt sopivasti. Sen takia on ollut todella paljon enemmän aikaan läheisille. Tästä on tullut paljon hyvää. Se on pakottanut kaikki miettimään mitkä ne perusarvot on. Ja sitä mikä hyvään elämään tarvitsee.

Miia Halttunen ja Bianca sekä Gia Forsman-Härkönen ja Maija.

– Me oltiin neljä ensimmäistä viikkoa täydessä lockdownissa Espanjassa. Se ei ollut niin paha juttu kuin mitä voisi kuvitella, Forsman-Härkönen kertoi.

– Kun ollaan jatkuvasti 24/7 neljä henkilöä neljän seinän sisällä, niin kyllä siinä omat haasteet tulee, kun etsitään omia alueita ja rajoja. Mutta me selvittiin siitä todella hyvin.

– Kun päästiin Suomeen kuukausi takaperin, niin täällä on ollut vapaampaa. On jatkuvasti saanut olla ulkona, hän iloitsi.

Timo Kuosmanen oli kukkaostoksilla Hakaniemen torilla. Korona on kurittanut häntä työrintamalla, mutta lisääntynyt yhdessäoloaika oman puolison kanssa on ollut pelkkää plussaa.

– Emännän kanssa ollaan oltu paljon enemmän tekemisissä, kun on jäänyt duunit vähiin, Timo pohti kahvihetkensä lomassa.

Timo Kuosmanen.

– Ollaan oltu kimpassa melkein 50 vuotta eli ei parisuhteesta hirveesti uutta löydy. Nyt on kyllä harrastettu enemmän kimpassa.

Timo myöntää stressitasojensa heilahdelleen korona-aikana.

– Jollain tasolla olen rentoutuneempi, mutta toisaalta tulee painetta, että riittääkö fyrkat.

Torin levein hymy löytyi Hannan huulilta.

Hanna.

– Itselle ovat olleet tosi positiivisia livekeikat ja livestreemit, kun on voinut kotona nauttia hyvästä musiikista.

– Korona-aikana on tullut harrastetuksi kaikennäköistä kivaa puuhaa ja harrastamista. Itse aloitin palstaviljelyn.

Marianne Lehikoinen vietti aikaansa erinomaisen rentoutuneen oloisena puistonpenkillä Taru Tammikallion seurassa.

Marianne Lehikoinen ja Taru Tammikallio.

– Itse olen kokenut sen kivana, että olen voinut olla kotona, esimerkiksi koiralle seurana, ettei sen tarvitse olla yksin kuten tavallisesti pitkiä työpäiviä. Jatkossa työkuviotkin muuttuvat niin, että pystyy tekemään työtä etänä, Lehikoinen sanoi.

Tammikallion mukaan korona-aikana on ollut on ollut enemmän aikaa miettiä mitä haluaa tehdä ja mihin käyttää oman aikansa.

– Tuntuu, että ei ole niin hektinen olo, kun kaikki muutkin ovat hidastaneet tahtia. Itselläkään ei ole sellainen olo, että pitäisi höntyillä joka suuntaan.