Helsingin Kalasatamassa SRV:n Loiston työmaalla työskennellyt rakennustyömies vaihtoi työmaata sen jälkeen, kun hän huomasi, ettei työmaalla noudatettu koronamääräyksiä. SRV:n mukaan tilanteeseen on nyt puututtu.

Helsingissä SRV:n Loisto-tornitalon työmaalla nähtiin viime viikolla tartuntapiikki, kun viikon aikana työmaalla todettiin useita positiivisia koronavirustartuntoja.

– Siellä (Loiston työmaalla) on valitettavasti havaittu useampia tapauksia, mutta näitä kun on selvitelty, niin kaikki tapaukset eivät olleet työmaalta lähtöisin. Muutama tapaus on tullut puolison kautta, kertoo SRV:n Asunnot-liiketoimintayksikön johtaja Kim Jolkkonen.

IS:lle nimettömänä haastattelun antanut ”Niko” ehti työskennellä Loiston työmaalla viime elokuusta huhtikuun alkuun. Keväällä koronarajoitusten keskellä mies huomasi, etteivät työmaan työntekijät juuri ohjeistuksista välittäneet.

– Moni ei noudattanut esimerkiksi turvavälejä. Työmaalla on sisähissi, mikä on noin 1x2 metrin kokoinen ja hissi oli niin täynnä äijää, että ei mahtunut kyytiin. Maskejakaan ei käytetty.

Nikon mukaan ongelmista puhuttiin työjohdolle.

– Kyllä me porukalla puhuttiin yhdelle työmestarille, että eikö näihin pitäisi vähän voimakkaammin reagoida. Siellä vähän hyssyteltiin. He alkoivat ottaa vähän enemmän tosissaan vasta, kun osa mestareista sairastui ja moni joutui jäädä työmaalta pois. Meidänkin mestari sai koronan.

Loisto-tornitaloon tulee 32 kerrosta.

Myös Loiston työmaalla nykyisin työskentelevä laatoittaja ”Juha” on kiinnittänyt huomiota siihen, että ohjeita ei aina noudateta kuten kuuluu.

– Ihan alussa ei ollut mitään ohjeistuksia, mutta sitten kun niitä ohjeistuksia tuli, niin ei porukka niitä noudattanut ollenkaan.

Juha kuuluu riskiryhmään astmansa takia ja on joutunut koronatestiin kolme kertaa. Tulos on ollut jokaisella kerralla negatiivinen.

– En ole miettinyt menemistä toiselle työmaalle tämän tilanteen takia. Olen sitä mieltä, että se ongelma olisi muuallakin. Tuntuu, että kaikki työmaat menevät samalla mentaliteetilla.

Myös Niko kuuluu riskiryhmään suolistosairautensa takia eikä hän halunnut ottaa enää riskiä sairastumisesta. Nyt hän työskentelee pienellä yksityisellä työmaalla, missä riski sairastua on pienempi.

– Totesin, että on parempi vaihtaa maisemaa. En viitsi riskeerata, ei nämä työt ole sen arvoisia.

SRV:n Asunnot-liiketoimintayksikön johtaja Kim Jolkkonen myöntää, että Loiston työmaalla on kohdattu haasteita koronatilanteen keskellä.

– Tämä rakennustyömaa on tietysti haastava, kun tämä on korkea tornityömaa ja siinä liikutaan paljon vertikaalisuunnassa. Se tarkoittaa sitä, että kohtaamisia tulee helposti paljon ja siinä täytyy noudattaa erityistä huolellisuutta.

SRV:n mukaan työmailla on tiukennettu ohjeistuksia ja käytäntöjä sen mukaan, kun viranomaisohjeistukset ovat tarkentuneet.

Jolkkosen mukaan työmaalla on tehty maaliskuusta asti toimenpiteitä, kuten ohjeistettu henkilökuntaa turvaväleistä, hygieniasta ja maksimihenkilömääristä. Koska työmailla on useita kansallisuuksia, ohjeet on annettu suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

– Haasteena tässä on ollut se, että ohjeistuksia ei ole aina noudatettu. Sitten on otettu järeämpiä keinoja käyttöön.

SRV joutui puuttumaan esimerkiksi töpötäysiin hisseihin palkkaamalla hissinkuljettajan, jonka tehtävänä on vahtia sitä, että hissiin tulee hänen lisäkseen vain neljä ihmistä.

– Tämä on esimerkki siitä, että ensin on menty ohjeistamalla, sitten on todettu, että ei riitä, niin sitten on tarkennettu ohjeistuksia ja otettu vahvempia keinoja käyttöön, Jolkkonen kertoo.

Maanantaista asti työmaalla on ollut myös maskipakko. Tähän asti maskien käyttöä on vain suositeltu.

SRV peräänkuuluttaa yhteistä vastuuta ohjeiden noudattamisessa.

– Tämä on kaikkien velvollisuus noudattaa yhteisiä pelisääntöjä työmaalla, jotta virus ei lähtisi hallitsemattomasti leviämään, Jolkkonen sanoo.

Tartuntoja ja tartuntaepidemioita on havaittu aiemminkin rakennustyömailla. Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi IS:lle, että yhdellä pääkaupunkiseudun työmaalla on havaittu huhti-toukokuussa laajempi epidemia, jossa on todettu noin 40 varmennettua tartuntaa. Suurin osa on kuitenkin ollut tilanteita, joissa yksittäiset työntekijät ovat sairastuneet ja heille altistuneita on jouduttu laittamaan karanteeniin.

Ruotsalaisen mukaan rakennusyhtiöt ovat olleet itse aktiivisesti yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin kysyäkseen, mitä he voivat tehdä koronan leviämisen estämiseksi.

– He ovat erittäin valveutuneesti ottaneet tätä tilannetta haltuun, ohjeistaneet aliurakoitsijoita ja omaa henkilöstöään ja tehneet voitavansa turvavälien pitämisessä työpaikoilla ja ruokailuissa, Ruotsalainen sanoi.