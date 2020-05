Jari Sarasvuolla on nyt monta valittua sanaa kevään valmistuneille: nuorten pitää järkyttää vanhoja ja särkeä valmista maailmaa

Tervetuloa koko Suomen kevätjuhlaan Ilta-Sanomien sivuille! Yksi kevätjuhlan puhujista on yrittäjä ja yritysvalmentaja Jari Sarasvuo. Hän puhuu suoraan kaikille tämän kevään valmistuneille.

”Tehkää viisaasti ja särkekää systeemiä, jota me täydellistimme niin pitkään, että se jähmettyi muotoonsa. Nuoren tehtävä on järkyttää tällaista vanhempaa, jotta mekin pääsisimme kärryille siitä, miten asiat ovat. Järkyttäkää meitä. Havahduttakaa meitä siihen, miltä me suljemme silmämme. Teidän tulee särkeä sitä meidän valmiiksi saattamaa maailmaa, että jotain uutta voi syntyä.

Teidän etu on se, että te olette teräviä ja te jaksatte.

Sanoisin nuorelle Jarille, että elämä kantaa. Sun ei tarvitse tarvitse tehdä kuin pieni oma osasi. Lopusta huolehtii elämä itse.”

Nämä ovat vasta katkelmia siitä, mitä Jari Sarasvuolla on tänä keväänä sanottavana. Kuuntele koko puhe yllä olevalta videolta.

