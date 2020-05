Muistamista toivovien ylioppilaiden tilinumerot Etelä-Pohjanmaan lehdissä hämmentävät – tapakouluttaja tyrmistyi röyhkeydestä, poliisi varoittaa laittomuuksista

Etelä-Pohjanmaan alueen maakunta- ja paikallislehdissä on julkaistu viime päivinä jopa satoja ilmoituksia, joissa juhlistetaan tuoreita ylioppilaita. Ilmoituksiin on ilouutisen lisäksi kirjattu tilinumero.

Etelä-Pohjanmaan alueen maakunta- ja paikallislehdissä on julkaistu viime päivinä jopa satoja ilmoituksia, joissa tuoreet ylioppilaat tai heidän vanhempansa kertovat juhlan arvoisesta saavutuksesta. Ilmoituksiin on ilouutisen lisäksi kirjattu tilinumero.

Tyypillisen ilmoituksen sisältö on tämän kaltainen:

”Tyttäremme N.N. saa valkolakin 30. toukokuuta. Vallitsevan tilanteen vuoksi järjestämme juhlat myöhemmin. Mahdolliset muistamiset lahjatilille (tilinumero).”

Vallitsevalla tilanteella viitataan koronaepidemiaan, jonka vuoksi isoja juhlia ei voida tänä keväänä järjestää.

Toive muistamisesta on ymmärrettävä, mutta kirjaimellisesti katsoen ilmoitukset rikkovat jopa lakia. Rahankeräyslain 1. luvun 1. pykälän 3. momentin mukaan yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen yhteydessä on lupa esittää muistamispyyntöjä ilman erillistä rahankeräyslupaa.

Ongelma on siinä, etteivät nyt yleistyneet ilmoitukset ole kutsuja. Poliisihallituksen ylitarkastaja Jouni Kitunen pitää tapaa ongelmallisena, sillä ilmoituksessa ei ole mainittu konkreettista juhlatilaisuutta.

– Tässä mennään vähän harmaalle alueelle, Kitunen myöntää.

– On paikallisen poliisin asia arvioida, onko tällaisissa ilmoituksissa syytä epäillä rikosta. Kyllä tällaista voidaan hyvin lähteä selvittämään.

Kitunen kertoo kuulleensa vastaavasta toimintatavasta nyt ensimmäistä kertaa.

– Tämä on ymmärrettävästi koronakevään mukanaan tuoma ongelma.

Tapakouluttaja Helena Valonen katsoo asiaa eettisestä näkökulmasta. Valonen pitää tilinumeron laittamista ilmoitukseen jopa aggressiivisena käytöksenä.

– Nyt on menty pikkuisen jonkun rajan yli. Tämä on minä-minä -kulttuuria. Missä on hienotunteisuus, Valonen kysyy.

Parempi tapa olisi Valosen mukaan ilmoittaa lehdessä ylioppilaaksi pääsystä ilman tilinumeroa.

– Tässä vaiheessa ylioppilaalle voi laittaa onnittelukortin. Sitten kun tulee aika, niin mennään juhliin ja viedään rahat.

Vastaavia ilmoituksia ei ole IS:n havaintojen mukaan käytännössä julkaistu muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla. Seudulla on pitkä perinne, että ylioppilasjuhliin on kutsuttu vieraita ilmoituksella paikallis- tai maakuntalehdessä, eivätkä jopa 100–200 vieraan juhlat ole olleet tavattomia. Parhaimmillaan ylioppilasjuhlien vieraiden vastaanotto on saattanut kestää koko viikonlopun ajan.