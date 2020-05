Koulumenestys ei määritä sitä, voiko unelmiaan toteuttaa, sanovat hieman yli kuuden keskiarvolla peruskoulun päättäneet Josefina ja Teemu.

Tänäkin keväänä moni nolostuu, kun koulutodistukset on jaettu ja mummo kysyy todistuksen keskiarvoa. Hyvillä numeroilla on tietenkin mukava ylpeillä, mutta ei kehnommassakaan todistuksessa ole mitään hävettävää. Sen ovat todistaneet hieman yli kuuden keskiarvolla peruskoulunsa päättäneet Josefina Laurila ja Teemu Nikkanen.

Kun peruskoulu päättyi, Josefina Laurilan, 25, todistuksessa näkyi numeroita vitosesta kymppiin. Keskiarvo oli 6,4. Parhaiten menestystä oli tullut käsitöissä, liikunnassa ja musiikissa – kaikissa niissä kouluaineissa, joissa oli tekemisen meininki. Sen sijaan lukuaineissa tieto ei tuntunut jäävän päähän millään.

Yhteishaussa Laurilan ykköstoive oli päästä lähihoitajakouluun, ja mikäli se ei onnistuisi, suunnitelmissa oli kymppiluokka. Ykköstoive toteutui.

– Silloin on vielä aika nuori tietämään, mitä haluaa elämässään, mutta sen tiesin, että haluan tehdä ihmisten kanssa töitä, Laurila miettii nyt.

Josefina ei ole jäänyt murehtimaan koulumenestystään, sillä hän on nauttinut työelämästä.

Hän valmistui lähihoitajaksi, ja saikin heti opintojen päätyttyä vakituisen työpaikan.

Laurila teki alalla töitä seitsemän vuotta, mutta päätti sitten suorittaa jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Vuoden 2019 lokakuussa Laurila irtisanoutui vakituisesta työpaikastaan ja ryhtyi toiminimiyrittäjäksi jalkahoitajana.

– Sain starttirahaa, mikä oli iso osa sitä, että pystyi turvallisesti aloittamaan. Nyt minulla on kotihoitola täällä Nurmijärvellä, ja lisäksi teen koti- ja laitoskäyntejä.

– Yrittäjyys on tuntunut omalta jutulta.

Kun peruskoulun päättötodistukset jaettiin, Laurila ei jäänyt murehtimaan 6,4 keskiarvoaan. Hän arvelee kuitenkin, että arvosanat olisivat voineet olla paremmat, jos eri tavoilla oppivia olisi huomioitu enemmän.

– Jälkeenpäin tuntuu, että ehkä minua ei osattu auttaa koulussa sillä tavalla, mitä olisin tarvinnut. Olin sellainen, että piti päntätä viikkokausia, että oppi mitään. Muistan sanoneeni opettajillekin sen, että haluaisin vain päästä työelämään.

– Kaikki oppivat eri tavalla.

Lisäksi yläasteella oli usein ihan muuta mielessä kuin koulunkäynti. Laurilan mukaan ei kannatakaan lannistua, vaikkei nuorena vielä olisikaan löytänyt omaa juttuaan. Ei hänkään ikinä ollut ajatellut ryhtyvänsä jonain päivänä yrittäjäksi.

– Elämä opettaa, ja vasta kokemuksen kautta oppii sen, mitä haluaa tehdä elämällään. Aina voi opiskella lisää ja löytää uusia mahdollisuuksia. Sen kuin tekee vain eikä mieti liikaa!

Samanlaisella asenteella on liikenteessä 24-vuotias vantaalaismies Teemu Nikkanen, joka aloitti työnteon jo 13-vuotiaana opiskelun ohessa. Nikkanen ei muista tarkkaa keskiarvoaan peruskoulun päättyessä, mutta laskeskelee, että se on ollut hieman yli 6.

Ala-asteella kakkosluokalla Nikkanen jäi luokalle, kun lukeminen ja kirjoittaminen eivät sujuneet yhtä jouhevasti kuin ikätovereilla. Nikkasella todettiin lukivaikeus ja hän siirtyi erityisluokalle.

– Olen ollut huono oppimaan, Nikkanen toteaa pirteänä.

Nikkanen kuvailee olleensa iloinen ja onnellinen oppilas, jota kiinnosti yrittäjyys jo nuorena.

Vaikka koulunkäynti olikin haastavaa, työnteko kiinnosti. 13-vuotiaana Nikkanen meni apupojaksi ja osakkaaksi kukkakauppaan. Yrittäjän ura alkoi 16-vuotiaana, kun yritys jäi kokonaan hänen vastuulleen. Vuonna 2012 hän sai jopa kutsun Linnan juhliin, kun presidentti Sauli Niinistö oli vaikuttunut luettuaan lehdestä ahkerasta nuoresta kukkakauppiaasta.

Heti 18 vuotta täytettyään Nikkanen ryhtyi puutarha-alan yrityksen Vihervimma Oy:n toimitusjohtajaksi. Nyt firma työllistää ympärivuotisesti kymmenisen ihmistä ja sesonkiaikana jopa parikymmentä. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 877 tuhatta euroa.

Nikkanen kiittelee yläasteen luokanopettajaansa siitä, että sai suoritettua koulun loppuun. Opettaja ymmärsi Nikkasen kiinnostuksen kohteet ja jousti tarpeen mukaan.

– Ilman häntä olisin yrittäjä, jolla ei olisi ollenkaan peruskoulututkintoa suoritettuna.

Teemu arvioi, että firman liikevaihto ylittää tänä vuonna jo miljoonan euron rajan.

Lukivaikeus on tuottanut erilaisia hankaluuksia elämän varrella, mutta Nikkanen on huomannut, että on parempi vain opetella elämään lukivaikeuden kanssa kuin taistella sitä vastaan.

– Sellaisten asioiden ei pidä antaa lannistaa.

Nikkanen on pitänyt poliitikko ja liikemies Hjallis Harkimoa (liike nyt) tietynlaisena esikuvanaan, sillä Harkimo on avoimesti kertonut jääneensä kaksi kertaa luokalle ja kamppailleensa lukivaikeuden kanssa. Se ei ole kuitenkaan estänyt Harkimoa menestymästä.

Lue lisää: He kirjoittivat kehnot yo-paperit – ja menestyivät sitten myöhemmin

– Kun aloin yrittäjäksi, pystyin samaistumaan häneen, sillä hän on puhunut asioista yrittäjän sanoilla. Häneltä ymmärsin sen, että kaikki on mahdollista. Lukivaikeus ei ole haittana bisneksen tekemisessä, vaan välillä vain hidaste.

Nikkasen mielestä on mukavaa, kun yrittäjänä voi kehittyä kaiken aikaa ja käyttää energiansa uusien asioiden visiointiin ja opetteluun.

Ainoat kerrat, kun omat oppimishankaluudet ovat harmittaneet, ovat olleet silloin, kun yläasteella on ollut yhteistunteja, joissa on täytynyt lukea vuoron perään ääneen. Sellaiset hetket ovat tuntuneet ahdistavilta.

Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa Nikkanen ei sen sijaan muista murehtineensa hetkeäkään.

– Ei pidä antaa sen rajoittaa, onko todistuksessa kymppi vai kutonen!