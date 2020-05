Kolumni: Itsetietoinen Ruotsi kompastui itsepetokseen koronaviruksen kanssa

Epidemiologi Anders Tegnellistä on Ruotsissa tullut koronaepidemian kasvot. Nyt hän saa tappouhkauksia.

Suurvaltamenneisyys ja kriisitietoisuuden puute ajoivat Ruotsin itsepetokseen koronapolitiikassaan, kirjoittaa tuottaja Riika Kuuskoski.

Emme voi luottaa globaaleihin arvoketjuihin, EU:n sisämarkkinoihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kriisitilanteessa.”

Tähän päätyi Aftonbladet pääkirjoituksessaan koskien rajojen avaamista korona­kriisin jälkeen – osa Euroopan maista on alkanut avata koronan sulkemia rajoja toistensa kansalaisille mutta ei ruotsalaisille. Syrjintää, julisti ulkoministeri Ann Linde.

Yhteistyötä itse aiheutetussa kriisissä siis vaaditaan, kun muut valtiot yrittävät suojella omia kansalaisiaan. Ruotsissa on ollut viime viikkoina eniten koronakuolemia maailmassa suhteessa väkilukuun ja tartunnat taas nousussa. Tapauksia on 2,6-kertaisesti Suomeen suhteutettuna.

Jo kuukauden ajan kaikki Pohjanmaalla todetut koronatartunnat ovat tulleet Ruotsista, kertoi Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Juha Salonen tällä viikolla.

Ruotsin koronastrategian isä, valtionepidemiogi Anders Tegnell sanoi tv-haastattelussa olevansa ”hirveän epäileväinen, että olisimme voineet tehdä enempää”.

Sentään hän myöntää, että Ruotsin tilanne on kauhea ja ”todella haastaa monia yhteiskunnan osia”.

Mies jota kolumnisti kuvasi ylipapiksi ja jonka kuvia on tatuoitu kansalaisten iholle, on saanut tappouhkauksia.

Itseriittoisen kansankodin retoriikka on näyttänyt naapuriin itsepetokselta.

Viikkokaupalla uutisoitiin, kuinka laumasuojan saavuttaminen etenee Tukholmassa – toukokuussa se piti saavuttaa. Matemaatikko laski uudet mallinnukset, kuinka jo 40 prosentin sairastaminen riittäisi, kun luvut eivät alkaneet nousta.

Viime viikolla julkaistut vasta-ainetutkimukset tuhosivat haaveet. Tukholmassakin vain 7,3 prosenttia olisi sairastanut koronan. Keisarilla ei ollutkaan vaatteita eikä kuningaskunnassa vastustuskykyä.

Juliste ravintolan ovessa kehottaa kansalaisia pesemään käsiään.

Terveysviranomainen antoi lausunnon, että laumasuojan tavoittaminen ei koskaan ollutkaan Ruotsin tavoite.

Mikähän sitten se oli?

”Meillä on sama tavoite kuin muillakin: pelastaa ihmishenkiä ja saada terveydenhoitojärjestelmämme toimimaan. Me vain teemme sen hieman eri tavalla”, sanoi ulkoministeri Linde tv:ssä.

Sen tavan hinta on yli 4 200 kuollutta.

Ja valtionepidemiologin mielestä mitään ei olisi voitu tehdä toisin.

Laumasuojan syntyminen covid-19-virusta vastaan oli järkevä hypoteesi. Oli syytä olettaa, että se toimisi kuten muutkin virukset, sairastaneet saisivat vasta-aineet ja siitä syntyisi suoja.

Oli kuitenkin venäläistä rulettia heittäytyä sen varaan, kuten Ruotsissa tapahtui, ja ettei edes uskottu teesin horjumisen merkkejä. Kollektiivinen itsepetos.

Tauti päästettiin leviämään kolminkertaisesti Suomeen nähden lepsuilla keinoilla havitellen laumaimmuniteettia, mutta sen seurauksena kuolinluvut ovat yli kymmenkertaiset.

” Luotettiinko Ruotsissa liikaa kansalaisten järkeen ja itseohjautuvuuteen?

Koronaan on kuollut Ruotsissa paljon työikäisiäkin, etenkin maahanmuuttajataustaisia, mutta suurin surma on käynyt vanhusten hoivakodeissa. Sitä Tegnellkin on valitellut – syyttäen takavuosikymmeninä tehtyjä muutoksia vanhustenhuollossa.

Suojaus on ollut pielessä. On kerrottu, että kolme neljäsosaa tapauksista olisi vanhustenhoidosta. Huoleton normiväestö on vienyt virusta mukanaan hoivakoteihin käydessään siellä töissä.

Mitä Ruotsi sitten teki toisin kuin Suomi?

Ruotsissa ravintolat ovat olleet auki, samoin koulut, mutta lasten tartuttavuus ei todennäköisesti ole ratkaissut peliä.

” Kansankoti paljasti myös omahyväisyytensä.

Viranomaiset ovat antaneet varsin samansuuntaisia suosituksia kuin Suomessa turvaväleistä ja hygieniasta, mutta ruotsalaiset eivät ole ottaneet viestiä tosissaan.

Kun Suomessa viranomaiset kielsivät kymmenen hengen kokoontumiset, aniharva Helsingissä on kehdannut kutsua tuttavapariskuntaakaan kylään. Tukholman kaupunkikuva on vaikuttanut yhtä eläväiseltä kuin ennenkin. Väki on suhtautunut huolettomasti suosituksiin.

Voi olla, että ravintoloiden aukiolo oli paitsi kanssakäymistä lisäävä tekijä myös viesti, että eihän virusta tarvitse vakavasti ottaa. Tegnell itsekin on lehtitiedon mukaan nähty oluella terassilla Stureplanilla. Luotettiinko Ruotsissa liikaa kansalaisten järkeen ja itseohjautuvuuteen?

Arroganssi. Yksi syy haluttomuuteen tehdä radikaaleja ratkaisuja yhteiskunnan sulkemiseksi ajoissa oli varmaankin talous, mutta kansankoti paljasti myös omahyväisyytensä.

Kun sotaa on käyty viimeksi 1809, ei kriisiajattelu ole kunnossa. Ei osattu uskoa, että on tosi kyseessä ja pitää toimia. Meillä sentään on vielä Huoltovarmuuskeskus.

”Suomessa vielä tiedetään, mitä kriisi tarkoittaa ja että valtio on olemassa oikeastaan sitä varten, että ei herätä kasakan nauruun”, tiivisti eräs historioitsija.

Asiaa ei auta vanhan suurvallan itsetietoisuus. 1600-luvulla koko Baltiakin oli Ruotsia, ja hakkapeliitat kävivät sotimassa Prahassa asti. Vauras Ruotsi on tottunut olemaan kadehdittu hyvinvointivaltio. On Abbaa ja Roxettea, Henkkamaukkaa ja Ikeaa. Siellä tiedetään paremmin.

Ja nyt – 4 000 koronaan kuollutta.

”Ehkä on aika pistää arvovalta syrjään ja ottaa oppia muista maista”, pohdiskeli Aftonbladetin kolumnisti viikolla.

Ehkä.