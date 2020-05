Englanninkielinen ilmaisu guilty pleasure tarkoittaa jotain kivaa, jonka tekemisestä seuraa kevyt häpeän tai syyllisyyden tunne, kirjoittaa Anna Perho.

Jokin tuntuu tai maistuu mukavalta, mutta et haluaisi välttämättä muiden tietävän puuhasteluistasi. Rock-tähti Dave Grohl on joskus sanonut, että tällainen nolostelu itsessään on noloa. ”Jos tykkäät jostain, niin tykkää sitten”, hän rohkaisee.

Mutta kehitys kulkee toiseen suuntaan. Guilty pleasure on laventunut kokonaisiksi genreiksi. Moni kärsii esimerkiksi lukuhäpeästä (eli siitä, että tykkää oikeasti lukea Fifty Shades of Greytä), kotihäpeästä (kotona on rumaa, tai ei ainakaan yhtään sellaista kuin Glorian Kodin tuoreimmassa numerossa) tai lentohäpeästä (kun tekisi mieli ottaa Insta-kuva lentokoneen siivestä, mutta ei kehtaa, koska lentäminen on väärin).

Eikä se tähän lopu. Maailma tarjoaa kyllä lukemattomia muitakin syyllisyyden muotoja niille, jotka lueskelevat Harlekiineja lentokoneessa.

Karanteenihäpeä. Ei oikeastaan haittaa yhtään, että ei tarvitse mennä töihin, vaan saa olla kotona suohirviön näköisenä ja käyttää työpäivä pääsääntöisesti Sanajahdin pelaamiseen. Kysyttäessä toki kommentoida jotain sen tyyppistä kuin ”kurjaahan tämä on, mutta nyt on vain asetettava turvallisuus kaiken muun edelle”.

Tohloppihäpeä. Pidät tv-sarjoista, joista et voi keskustella kenenkään kanssa (paitsi nimettömänä netissä), koska ne ovat kömpelöä Suomi-draamaa tai ihan vain täyttä roskaa. Perustelet katsomista itsellesi sillä, että koira söi kaukosäätimen, sairastui ja jouduttiin tuhkaamaan ja sen vatsassa ollut säädin paloi siinä harmi vain poroksi.

Vanhemmuushäpeä. Klassikko, ja syitä riittää: et ruoki lasta haudutetulla luomukarjalanpaistilla, vaan Jacky-makupaloilla. Annat lasten katsoa internettiä, vaikka pitäisi lukea Vänrikki Stoolin tarinoita. Et ole tarpeeksi läsnäoleva, leikkiessä ajattelet työpaikan asiakaskeissiä. Oikeasti ajattelet, että mitä sitten, mutta koet silti tarvetta selittää käyttäytymistäsi muille, ettei sinua pidetä, kauheaa, huonona äitinä tai isänä.

Ostoskorihäpeä. Olet lastannut koriisi sipsejä, lisäainejauheesta tehtyä ”guacamolea”, kun kohtaat hyväkuntoisen naapurin tai entisen kumppanisi nykyisen. Alat selittää korin sisältöä ääneen jo siinä vaiheessa, kun tuttu on 30 metrin päässä sinusta, ja saat kaikkien kanssaostelijoiden katseet kääntymään korisi sisältöön.

Koulutushäpeä. Olit vaihto-oppilaana Pukamajärven rippikoululeirillä, selvisit amiksesta, koska sinua ei enää haluttu syksyllä takaisin, etkä ole käynyt yhdessäkään ”Innostava excelöinti – uusia suuntia elämään”-seminaarissa. Pärjäät paremmin kuin useimmat pinkokaverisi mutta silti häpeät heidän seurassaan.

Musahäpeä. Vaikka valehteletkin kuuntelevasi Nick Cavea ja klassista, niin todellisuudessa mietit miksei jengi ymmärrä kuinka hyvä bändi Klamydia on. Ihan jo pelkät lyriikat:”sulla on taatusti paras perse / of the koko hela fucking universe”.

Häpeähäpeä. Se tunne, kun ajattelee, että eihän mun tätä pitäisi hävetä vaan olla vaan ihan oma itteni, sillai ylpeästi. Tunne aktivoituu aina joku kertoo olevansa ”ylpeästi erilainen” tai välinpitämätön muiden mielipiteille, mutta itse haluaisi vain olla laiha, rikas ja terve.

