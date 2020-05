Kalaton-lammen tapausta tutkitaan nyt tappona – yhteys vuonna 2006 sattuneeseen katoamiseen mahdollinen

Poliisi on suorittanut lammella etsintöjä ja jatkaa niitä ensi viikolla. Poliisi epäilee myös, ettei sille ole kerrottu kaikkia tapaukseen liittyviä tietoja.

Outokummun Kalaton-lammen tapauksessa on tullut ilmi ja poliisin tietoon seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos. Asiasta on aloitettu esitutkinta tappo-nimikkeellä.

Poliisi tiedotti keskiviikkona 27. toukokuuta saaneensa vihjeitä siitä, että Kalaton-lammessa olisi mahdollisesti vainaja. Poliisi pitää mahdollisena, että nyt etsittävä vainaja olisi vuonna 2006 alueella kadonnut 52-vuotias mies, jota ei koskaan löydetty.

Mies katosi 29.10.2006 Polvijärveltä Verkkolammentiellä sijaitsevasta hoitokodista.

Poliisi suoritti tuolloin etsintöjä alueella, mutta tuloksetta. Miehen vaivojen takia poliisi pitää mahdottomana, että hän olisi kävellyt katoamisensa jälkeen pitkiä matkoja jalkaisin.

Tänään poliisi kertoi suorittaneensa lammella etsintöjä kahden päivän ajan. Etsintöjä on tällä viikolla tehty poliisikoirien avulla sekä lammella veneestä, että jalkaisin lammen ympäristössä.

Etsintöjä poliisi jatkaa tiedotteensa mukaan ensi viikolla, eikä voi vielä kertoa etsintöjen tuloksista julkisuuteen tämän enempää.

Ensi viikolla on tarkoitus käyttää vedenalaiseen etsintään erikoistunutta henkilöstöä ja kalustoa. Poliisi on pyytänyt myös virka-apua Suomenlahden merivartiostolta.

Poliisi selvittää edelleen katoamisen yhteyttä niihin tietoihin, joita tämän kevään aikana tapauksesta on saatu.

Poliisi on puhuttanut ja kuulustellut useita henkilöitä asiaan liittyen tällä viikolla, mutta myös jo aiemmin tämän kevään aikana. Poliisi kartoittaa parhaillaan myös rikoksesta epäiltyjen henkilöiden piiriä.

Poliisin käsityksen mukaan epäiltyjen piiriin kuuluu useampia henkilöitä ja sitä selvitystyötä tehdään parhaillaan. Poliisi uskoo, että Kalaton-lammessa olevasta vainajasta on ihmisillä olemassa tietoja tai havaintoja, joita ei ole poliisille kerrottu

Kaikkia asiaan liittyviä vihjeitä tai havaintoja pyydetään ilmoittamaan numeroon 041 4948 141 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.