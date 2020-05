Rami Adhamin tuomio koveni hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus kovensi lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin tuomiota.

Syyrialaistaustainen, noin 30 vuotta Suomessa asunut Rami Adham toimi Suomi–Syyria-yhteisön (SSY) vastuuhenkilönä ja kuljetti sisällissodan repimään maahan ruokaa, vitamiineja, lääkkeitä ja leluja. Rikosasiassa oli kyse yhteisön taloudenpitoon liittyvistä epäselvyyksistä.

Adham tuomittiin nyt hovissa muun muassa törkeästä rahanpesusta vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Aiemmin käräjillä Adham tuomittiin kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen muun muassa rahankeräysrikoksesta ja kirjanpitorikoksesta.

Hovioikeus katsoi, että rahankeräysrikoksella saatujen varojen käyttö siirtolapuutarhamökkiin ja tallettaminen turkkilaiselle pankkitilille täytti törkeän rahanpesun tunnusmerkistön.

– Siirtolapuutarhamökkiin käytetyissä ja turkkilaiselle tilille talletetuissa varoissa on ollut kyse suurista rahasummista. Menettely on ollut jatkuvaa ja suunnitelmallista, kun rahankeräysrikoksella saatuja varoja on pitkähkön ajan kuluessa siirretty Turkkiin avatulle pankkitilille useissa erissä ja myös siirtolapuutarhamökki on maksettu erissä, hovioikeuden tuomiossa todetaan.

Kirjanpito puutteellista

Hovioikeuden mukaan törkeän rahanpesun kohteena on ollut yhteensä noin 116 000 euroa rahaa. Menettely on jatkunut pitkähkön ajan, ja siihen on liittynyt suunnitelmallisia piirteitä.

– Rikoskokonaisuuden suunnitelmallisuutta on lisännyt se, että SSY:n kirjanpito on jätetty sillä tavoin puutteelliselle tasolle, että jälkikäteen on ollut vaikeaa selvittää, mihin yhdistyksen rahoja on käytetty, hovioikeus toteaa.

Adhamilla on aiempi ehdollinen tuomio vuodelta 2017 muun muassa veropetoksesta, kirjanpitorikoksesta, ja kahdesta pahoinpitelystä. Oikeuden mukaan Adham muun muassa laiminlöi valmisteveroja, kun hän välitti yrityksensä kautta muun muassa proteiinivalmisteita. Adham valitti tästä tuomiosta hovioikeuteen, mutta perui valituksensa myöhemmin.