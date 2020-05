Meilahden sairaalan lähistöllä on nähty sairaalavaatteisiin pukeutuneita ja tippatelineen kanssa liikkuvia potilaita.

Lain mukaan potilaat saavat liikkua sairaalan ulkopuolella, vaikka tapaamiset sisällä olisivatkin kiellettyjä.

Meilahden alueella liikkuva helsinkiläisnainen ihmettelee Meilahden sairaalan lähistöllä sairaalavaatteisiin pukeutuneita ja tippatelineen kanssa liikkuvia potilaita.

Alueella pitkään asunut helsinkiläinen sanoo, että potilaita on liikkunut silloin tällöin aikaisemminkin, mutta viime viikkoina tilanne on erityisesti lisääntynyt.

Viikon aikana hän kertoo nähneensä kolme potilasta, kaikki miehiä, ja he ovat näyttäneet tapaavan läheisiään sairaalan ulkopuolella läheisen Tukholmankadulla sijaitsevan R-kioskin edessä.

– Eilen noin 60-vuotias mies seisoi sairaalavaatteissa Tukholmankadulla tippalaitteen kanssa ja jutteli kaikessa rauhassa kahden nuoremman henkilön kanssa. Tuli tunne, että ovatko he sopineet tapaamiseen siihen, kun sairaalaan ei saa mennä vierailemaan, tapahtunutta ihmetellyt pohtii.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja yksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto. Painavista syistä voidaan yksikön harkinnan mukaan tehdä vierailukieltoon poikkeuksia.

Kiellolla pyritään suojaamaan henkilökuntaa ja potilaita koronatilanteessa.

Potilaiden liikkumista ei kuitenkaan voida lähtökohtaisesti estää, kertoo HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

– Kansalaisen vapaa liikkuminen on Suomen perustuslain turvaama perusoikeus, jonka rajoittamiselle tulee olla erittäin vahvat lakisääteiset perusteet. Vaikka potilas on sairaalahoidossa, niin hänen kulkuaan ei lähtökohtaisesti voida rajoittaa muuten kuin mielenterveyslain tai tartuntatautilain perusteilla ja näissäkin tapauksissa vain erittäin tarkasti määritellyissä tilanteissa, joissa potilas on selkeästi vaaraksi itselleen tai muille, Toivonen kertoo sähköpostivastauksessaan.

Toivonen myöntää, ettei poistuminen sairaala-alueelta ole suotavaa hoidon kannalta, mutta sairaanhoitopiirillä ei ole keinoja estää sitä.

– On mahdollista, että potilaita näkyy esimerkiksi Meilahden läheisellä kioskilla. Tärkeää on, että kaikissa tilanteissa muistetaan nyt pitää kiinni turvaetäisyyksistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Tukholmankadun R-kioskista ei voida kommentoida asiaa suoraan, sillä viestintä kulkee R-kioskin markkinointiosaston kautta.

R-kioskin viestinnän mukaan mitään normaalista poikkeavaa ei ole kioskilla havaittu, eli mistään ilmiöstä ei heidän mukaansa ole kyse.

Yritys painottaa, että on ottanut korona-aikana kioskeissa käyttöön muun muassa tehostetun siivouksen, turvavälit sekä suosituksen korttimaksamisesta. Lisäksi niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin tarjotaan käsidesiä, jotta kioskeissa asioiminen olisi mahdollisimman turvallista.