Vuoden ensimmäiset helteet luvassa Lappiin viikonloppuna

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa, aurinkoisinta on länsirannikolla.

Pohjoisosan yli liikkuu heikkoja vesisateita itään. Tässä yhteydessä pilvisyys on etenkin Lapissa runsasta.

Päivälämpötila on etelässä ja idässä 15 – 18 astetta, Pohjanmaalla ja pohjoisessa 12 – 15 astetta, Keski-Lapissa noin 10 astetta ja Pohjois-Lapissa 5 - 10 astetta.

Lauantaina maan etelä- ja itäosassa voimistuu vähän pohjoiskoillinen tuuli. Sää on koko maassa poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Varsinkin etelässä ja lännessä sää on myös iltapäivällä aurinkoinen.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17 - 20 astetta, länsirannikolla on paikoin viileämpää, idässä ja pohjoisessa on 13 – 17 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 6 - 12 astetta.

Sunnuntaina on laajalti poutaa ja aurinkoista. Inarin ja Itä-Lapin yli liikkuu vesisateita kaakkoon, sateiden jälkipuolella Lappiin leviää lämpimämpää ilmaa.

Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa sisämaassa 20 asteen yläpuolelle, Tornionjokilaaksossa paikoin noin 25 asteeseen ja vaihtelee Itä- ja Pohjois-Lapissa 8 ja 18 asteen välillä.