Uutissuomalainen: Valtaosa suomalaisista aikoo ottaa koronarokotteen

Toistaiseksi ei tiedetä, koska koronavirusrokotteita on saatavilla.

Vanhimmat vastaajat ovat varmimpia rokotuksen ottamisesta.

Suomalaisista liki 70 prosenttia on täysin tai melko varmoja siitä, että he ottavat koronarokotteen, jos ja kun sellainen Suomessa on saatavilla. Tämä selviää Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä gallupista.

Vastaajista 6 prosenttia ilmoitti, ettei ottaisi rokotetta ja 16 prosenttia piti epätodennäköisenä rokotteen ottamista. Noin joka kymmenes ei osannut sanoa kantaansa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo Uutissuomalaiselle pitävänsä erittäin hyvänä tuloksena sitä, että kaksi kolmesta on koronavirusrokotteen ottamisesta täysin tai melko varma.

Vanhimmista eli yli 70-vuotiaista 85 prosenttia piti täysin tai melko varmana rokotteen ottamista.

Muuta maata selvästi enemmän koronatartuntoja on ollut Helsingissä ja Uudellamaalla. Kyselyssä alueen asukkaat eivät erottuneet rokotushalukkuudessaan muista.

Länsi-Suomen asukkaista sen sijaan viidesosa pitää rokotteen ottamista epätodennäköisenä.

Kyselyyn vastasi viime viikolla tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.