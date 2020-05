Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan koronavirus leviää edelleen väestössä tilanteen tasaantumisesta huolimatta.

Koronavirus kiertää tämän hetken rauhallisesta tilanteesta huolimatta suomalaisessa väestössä eikä merkittävää osaa todettujen tartuntojen lähteistä ole viime viikkoina pystytty jäljittämään, varoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Suomessa koronatartunnat yhdistettiin erityisesti epidemian alkuvaiheessa ulkomaanmatkoihin ja ulkomailla vierailleisiin henkilöihin. Pohjanmaalla Vaasan keskussairaalan ylilääkäri kertoi tällä viikolla Svenska Ylelle kaikkien koronatartuntojen viimeisen kuukauden ajalta tulleen Ruotsista. Myös esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella keskiviikkona todetut neljä uutta koronatapausta olivat samassa, ulkomaanmatkalla olleessa seurueessa.

HUSin alueella, jossa koronatartuntoja on löydetty yli 4600 eli valtaosa koko maan tapauksista, oli tilanne toukokuun alkuviikkoina täysin päinvastainen: Ruotsalaisen mukaan hänen tiedossaan ei ole ulkomailta saatua tartuntaa toukokuun aikana.

Tiedot selviävät haastatteluista, jotka kaikille positiivisen koronanäytteen antaneille tehdään.

– Meidän alueellamme kukaan ei ollut saanut tartuntaa ulkomaanmatkoilta, koska yksikään haastatelluista ei ollut käynyt ulkomailla, Ruotsalainen sanoo.

Toinen koronatartuntoihin liittyvä yleinen käsitys on, että tartuntoja tapahtuu usein lähinnä lähipiirin ja perheen sisällä. Ruotsalaisen mukaan HUSin alueella noin 34 prosentin eli kolmanneksen tartunnoista taustalla oli lähikontakti varmistettuun koronatapaukseen.

– Tämä tarkoittaa samassa taloudessa asuvaa tai muuta lähipiiriin kuuluvaa, kuten ystävää tai sukulaista.

Sen sijaan noin puolessa tapauksista tartunnan lähde on jäänyt täysin hämäräksi. Haastattelussa tartunnan saanut ei siis ole osannut kertoa, mistä tartunta voisi olla peräisin, eikä tartuttajaa ole siksi pystytty jäljittämään.

– Näissä tapauksissa se todennäköinen tartuntapaikka on jossain kodin ulkopuolella. Se voi olla työpaikka, joukkoliikenneväline, kauppa tai joku muu ruuhkainen paikka.

On toki aina myös mahdollista, että tartunta on voinut tulla lähikontaktilta, koska myös oireeton voi tartuttaa koronaviruksen.

– Jos vaikka ruuhkaisessa bussissa istuu puoli tuntia jonkun vieressä jolla on korona, niin kyllä se riski tartunnalle on erittäin suuri.

Kauppareissut pelottavat monia, sillä niiden aikana lähikontaktien välttäminen voi olla vaikeaa. Onko kaupassa käyminen sitten todella korona-ajan vaarallisin hetki päivässä?

Ruotsalaisen mukaan huhtikuun jälkeen haastatelluista koronaviruksen saaneista yhdeksän kertoi, etteivät he ole kuukauden aikana olleet liikkuneet missään muualla kodin ulkopuolella kuin ruokakaupassa.

– Viimeisen viikon aikana moni on esittänyt epäilyn, että olisi saanut tartunnan kaupasta. Tämä on siis heidän oma epäilynsä, sillä he eivät ole pystyneet arvioimaan mistä se tartunta on tullut.

Asiaan on hiljattain saatu myös tieteellistä näyttöä. Mediuutiset uutisoi keskiviikkoa Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemistä mallinnuksista, joissa tarkastellaan todennäköisyyttä merkittävälle altistumiselle ruokakaupassa. Tartuntariski vaihtelee paikassa vietetyn ajan ja ihmistiheyden mukaan.

– Tulosten mukaan riski tartuntaan on yksittäisellä kauppareissulla suhteellisen pieni. Koko kansan tasolla viikkojen ja kuukausien tarkastelussa todennäköisyydet kuitenkin kasvavat.

Suomessa tehdään joitakin kymmeniä miljoonia kauppareissuja kuukaudessa.

– Jos sairaat eivät pysy kotona, tutkimuksen mallinnuksen mukaisesti voi kuukaudessa jopa 10 000 suomalaista altistua. Riski pienenee, kun noudatetaan varotoimenpiteitä, joita nyt on opittu, Ruotsalainen toteaa.

Ruokakaupassa asiointi korona-aikana askarruttaa monia.

HUSin alueella tartuntoja tiedetään tapahtuneen rajoitustoimenpiteiden jälkeen jonkin verran myös työpaikoilla, vaikka näiden osuus on kokonaisuudessaan viimeisen 1,5 kuukauden aikana ollut pienempi kuin lähikontaktien kautta tulleet.

Työpaikoiksi lasketaan myös sairaalat, joissa korona on päässyt leviämään. HUSin alueella epidemioita on ollut esimerkiksi Laakson ja Suursuon sairaaloissa.

– Työntekijä on voinut saada tartunnan myös sairaalan ulkopuolelta.

Lisäksi Nihtisillan vastaanottokeskuksessa Espoossa havaittiin noin sata tartuntaa. Sittemmin epidemia on saatu talttumaan.

Tartuntoja ja tartuntaepidemioita on havaittu myös esimerkiksi rakennustyömailla. Ruotsalaisen mukaan yhdellä pääkaupunkiseudun työmaalla on havaittu huhti-toukokuussa laajempi epidemia, jossa on todettu noin 40 varmennettua tartuntaa. Suurin osa on kuitenkin ollut tilanteita, joissa yksittäiset työntekijät ovat sairastuneet ja heille altistuneita on jouduttu laittamaan karanteeniin.

Ruotsalaisen mukaan rakennusyhtiöt ovat olleet aktiivisesti yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin kysyäkseen, mitä he voivat tehdä koronan leviämisen estämiseksi.

– He ovat erittäin valveutuneesti ottaneet tätä tilannetta haltuun, ohjeistaneet aliurakoitsijoita ja omaa henkilöstöään ja tehneet voitavansa turvavälien pitämisessä työpaikoilla ja ruokailuissa, Ruotsalainen sanoo.

Myös kouluissa on havaittu jonkin verran altistumisia sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudun koulut avasivat jälleen ovensa oppilaille 14. toukokuuta. Varsinaisia epidemioita kouluissa tai päiväkodeissa ei toistaiseksi ole päässyt laajemmin syntymään.

Ruotsalaisen mukaan altistumisia on ollut lähiopetuksen jatkumisen jälkeen noin viidessätoista koulussa ja seitsemässä päiväkodissa

– Nämä tapaukset ovat jälleen työllistäneet terveydenhuoltoa rauhallisen vaiheen jälkeen. Kun koulussa todetaan yksikin positiivinen, niin hänelle altistuneet kartoitetaan ja laitetaan karanteeniin.

Ensimmäisten koronatapausten ilmaannuttua helmikuussa näytteitä otettiin aluksi vain ulkomailta silloisilta riskialueilta palanneilta, lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa olleilta ja sairaalahoitoon joutuneilta. Maaliskuussa näytteenottoa laajennettiin hoivalaitoksiin, yli 70-vuotiaisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin. Huhtikuussa se ulotettiin kaikkiin hengitystieoireisiin.

Laakson sairaalassa puhkesi huhtikuussa koronavirusepidemia.

Ruotsalaisen mukaan näytteenoton keskittyminen saattoi vääristää käsitystä siitä, kuinka koronavirus tarttuu suomalaisiin. Tartunnat yhdistettiin pitkään vierailuun tietyillä riskialueilla ulkomailla.

Vaikka tapausmäärät ovat rajoitustoimenpiteiden ja ihmisten varotoimien ansiosta vähentyneet, kiertää virusta edelleen väestössä. Maailmanlaajuinen pandemia on edelleen voimassa, josta selvä osoitus on se, ettei taudin lähdettä pystytä kaikissa tapauksissa arvioimaan.

Vaikka HUS-alueella positiivisia koronatapauksia kirjataan enää joitakin kymmeniä vuorokaudessa, ei se Ruotsalaisen mukaan merkitse viruksen hiipumista pois.

– Luku ei ole painunut nollaan. Virus kiertää meillä edelleen, se on jokaisen ymmärrettävä.

Hänen mukaansa hyvään tilanteeseen ei missään nimessä tule tuudittautua, kun rajoitustoimia aletaan purkaa kesäkuun alussa. Tautitapausten lisääntymisestä on saatu jo viitteitä muista maissa, kun ihmiskontaktien määrät ovat lisääntyneet ja julkiset tilat ovat avanneet oviaan asiakkaille.

– Jos väestö ei toteuta annettuja ohjeita viruksen torjunnassa, niin epidemia voi kiihtyä hyvinkin nopeasti. Rajoitustoimenpiteiden purkaminen ei tarkoita paluuta normaaliin. Täytyy ymmärtää että virusta on edelleen väestössä ja tilanne voi hyvin nopeasti eskaloitua.