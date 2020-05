Eckerö toi tarjolle 6 tunnin miniristeilyt, silloin välttää karanteenin.

Varustamoyhtiö Eckerö toi heti Viron rajahöllennysten jälkeen tarjolle 6 tunnin miniristeilynsä. Risteilyllä voi seilata Helsingistä Tallinnaan ja takaisin, mutta silloin matkustaja ei poistu laivasta.

– Meidän käsityksemme mukaan silloin ei takaisin Suomeen tullessa tarvitse olla kahden viikon karanteenissa, tulkitsee myynti- ja markkinointijohtaja Ida Toikka-Everi.

Toikka-Everi on riemuissaan siitä, että suomalaisilla on jälleen mahdollisuus matkustaa Viroon. Pulmana on hänen mielestään se, mitä tapahtuu, kun suomalainen matkailija palaa Virosta Suomeen.

– Kyllähän suomalainen aina Suomeen pääsee, mutta joutuuko hän palatessaan karanteenin. Tämä meitä jännittää.

Varustamo odottaa tarkempia Suomen valtiovallan ohjeita maahantulosta.

Miniristeilyissä matkailijan pitää rajalla osoittaa asiakirjoista, että hän on hankkinut liput pelkästään kuuden tunnin risteilyyn eikä ole poistunut laivasta.

Viron ulkoministerin ilmoitus höllentää matkustusrajoituksia suomalaisilta yllätti varustamon. Eckerö Line oli varautunut siihen, että rajoituksia poistetaan kesäkuun puolivälissä.

– Tieto tuli meille todella yllättäen torstaina iltapäivällä. Emme osanneet ennakoida tällaista, Toikka-Everi sanoo.

Torstaina varustamo avasi nettisivuillaan mahdollisuuden varata miniristeily Suomenlahdella.

Helsingin ja Tallinnan välillä on seilannut koko ajan varustamon Finlandia-alus. Aluksella toimii myymälä ja kahvila. Loppuviikolla selviää, milloin avautuu laivan ravintola.

Toikka-Everi sanoo, että Virossa on paljon suomalaisia, joihin rajojen avautuminen vaikuttaa.

– Suomalaisilla on Virossa asuntoja ja vapaa-ajan asuntoja. Sinne mennään työn puolesta. Perjantaina varmaan selviää hotellimatkojen osalta, minkälaisia matkasuunnitelmia ihmisillä on.

Toikka-Everi sanoo, että koronarajoituksista toipuminen kestää. Laivaliikenne ei palaudu viime vuoden tasolle eikä alkuvuodenkaan tasolle.

– Kun päästään vähän pidemmälle näiden tietojen kanssa ja tiedetään, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, voidaan aloittaa mainonta.

Mainonta ei ole ollut mahdollista aiemmin, kun ei ole ollut vapaa-ajan matkustusta.