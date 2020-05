Taloja suojataan kovaa vauhtia Lapin pahimmilla tulva-alueilla. Kaikki eivät kuitenkaan vieläkään ymmärrä tilanteen poikkeuksellisuutta ja luottavat liikaa siihen, että vakuutus korvaa vahingot.

Lapin tulvatilanteesta uhkaa tulla poikkeuksellisen paha runsaslumisen kevään ja lämpöaallon jäljiltä. Kittilässä Pääskylänniemen alueella evakuoidaan 70 ihmistä torstaina tulvariskin vuoksi. Rovaniemellä vesi nousee koko ajan ja paikalliset kuvailevat kaupungin olevan kuin sotatanner, valokuvaaja Ville Honkonen kertoi keskiviikkona.

– Kittilässä suurin tulva oli vuonna 2005. Se aiheutti valtavat vahingot. Tämän vuoden tulva menee ennusteen mukaan sen yli. Rovaniemellä on ollut kaksi isoa tulvaa vuosina 1973 ja 1993. Maksimiennusteissa tämän vuoden tulva menee molempien yli, Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto kertoo.

Yllä olevalla videolla Pudasjärven tulvat näkyvät ilmasta.

Pudasjärvellä Iijoki on vallannut laajoja metsäalueita muun muassa Petäjäkankaalla.

Tulvariskialueella on koko Lapissa 400 taloa. Rovaniemen alueella niistä on noin 300. Talojen kastumisen lisäksi teitä voi mennä poikki. Pelastusjohtaja varoittaa myös mahdollisista henkilövahingoista, joita voi sattua, jos ihmisiä joutuu virran varaan.

– Henkilövahinkoja voi tulla, jos ihmiset jäävät hallitsemattomasti koteihinsa ja vesi tulee taloalueille. Toinen riski on huuhtoutua virran mukana uteliaisuuttaan. Erityisesti lapset ovat siinä riskivyöhykkeellä. Virran voima on valtava. Sieltä on vaikea hyvänkään uimarin pois päästä, Aarto varoittaa.

Rovaniemellä Ounaspaviljonki on suojattu tulvalta.

Pelastusjohtaja on huomannut, että poikkeuksellinen tulvatilanne on saanut aikaan ”tulvaturismia”: keskiviikkoiltana oli valtavasti väkeä tuijottamassa tulvaa.

– Tietenkin kun aikuiset tekevät sitä, niin lapset ja nuoret tulevat perässä. Omaa uteliaisuuttaan tulisi hillitä, vaikka tulvat ovat harvinaisia ja niitä on kiva katsoa.

Lainaanranta valmistautuu tulvaan aivan Rovaniemen keskustassa.

Aarton mukaan moni näyttää luottavan siihen, että vakuutusyhtiö korvaa mahdolliset tulvavahingot. Iso osa taloista on vielä suojaamatta.

– Olen melko vakuuttunut, että vakuutusyhtiö moittii ankarasti, jos suojaustoimet on laiminlyöty, eikä välttämättä edes maksa.

Tulva kiinnostaa ihmisiä. Lapin pelastusjohtaja varoittaa kuitenkin ”tulvaturismin” vaaroista etenkin lapsille ja nuorille.

Rovaniemellä suurimmassa tulvavaarassa on Saarenkylän alue Kemijoen ja Saarenputaan kainalossa. Tulvavaara-alueella talojen omatoiminen suojaaminen on tärkeää. Käytännössä talo tulee suojata kiertämällä ympärille muovia ja laittaa muovin päälle nurmelle hiekkasäkkejä, kertoo Saarenkylän omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Aula.

– Noin 45-metrinen muovirulla maksaa pyöreästi rautakaupassa noin kuusikymppiä. Hiekkaa saa hakea kylältä ja kuljetusliikkeet toimittavat sitä, Aula sanoo.

Rovaniemi valmistautuu suurtulvaan, kun vesi nousee koko ajan.

Aula huomauttaa, että kaikki suojaukset vuotavat joko maan tai salaojien kautta. Siksi maahan tulee kaivaa keruuastia, johon kerätä tihkuva vesi rakennuksen ja muovin välistä. Lisäksi tulee olla pumput, joilla pumpata vesi pois. Suojaustarvikkeet täytyy jokaisen asukkaan hankkia itse. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja urheiluseurat auttavat suojauksen rakentamisessa tarvittaessa esimerkiksi yksinäisiä, ikäihmisiä ja invalideja.

– Tulvapuhelimen kautta voi olla yhteydessä neuvojiin, jotka ohjaavat eteenpäin. Avunpyyntö tulee viranomaisten kautta pelastuspalvelulle, Aula sanoo.

Rovaniemellä Arktikumin edessä oleva allas oli täyttynyt vedellä keskiviikkona.

Käytännön ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen löytyy Lapin pelastuslaitoksen tulvasivuilta. Tulvapuhelin vastaa numerossa 040 126 4030.

– Nyt ei tiedetä, kuinka korkealle tulva nousee. Aika moni, joka on täällä pitkään asunut, tietää kyllä aikaisemmat tulvat. Tässä on kuitenkin vaarana, että tulva nousee niidenkin yli, Aula miettii.

Aula arvioi, että muovit, pumput, sisäänkäyntejä suojaavat vanerit sekä hiekat maksavat kiinteistöä kohden noin 400–500 euroa. Tulvavahingot voivat sen sijaan nousta ilman suojausta kymmeniintuhansiin euroihin,

– Jos puulattiat kastuvat, parketit menevät uusiksi. Betonit ja valut joudutaan kuivattamaan.

Rovaniemen Sahatiellä omakotitaloja oli suojattu isoilla hiekkasäkeillä.

Vapepa (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) urakoi paraikaa tulvasuojausten rakentamisessa, kertoo Punaisen Ristin Lapin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy.

– Juuri tuli tieto kolmesta lisäkohteesta pelastuslaitoksen neuvontapuhelimesta. Siellä tahti kiihtyy ja puhelimet huutaa koko ajan, kun vesi nousee. Pyrimme tekemään niin paljon kuin ehdimme, von Pandy kuvailee.

Pahinta tulvahuippua odotetaan viikonlopuksi tai ensi viikon aluksi. Lapin pelastusjohtajan mukaan akuutti tilanne voi kestää viisikin päivää.

– Ely-keskuksen tai kaupungin tulvasivuilta näkee juuri tämänhetkisen tilanteen, mutta ei tämä hyvältäkään näytä, von Pandy myöntää.