Parturi-kampaaja Sisko Nykänen ei olisi ikinä arvannut, mitä virus voi tehdä hänen elämälleen: ”Itkin, pesin asunnon seiniä ja pakkasin”

– En olisi pystynyt edes puhumaan tästä vielä vähän aikaa sitten, Sisko Nykänen sanoo.

Savonlinnalaisen parturiliikkeen nurkassa nököttää hyllyn päällä mikro.

Parturi-kampaaja Sisko Nykänen, pian 63, sanoo, ettei käytä sitä kovinkaan usein, sillä tavallisesti hän tekee töihin evääkseen voileipiä.

Se on lain sanelema juttu. Sama laki, jonka nojalla bussi lähtee juoksujalkaa pysäkille kiirehtivän nenän edestä, määrää, että asiakkaan on astuttava ovesta sisään kyselemään vapaita aikoja heti, kun parturi on alkanut syödä lounastaan.

Siksi voileivät ovat kätevin eväs. Ne eivät jäähdy.

On maanantai 27. huhtikuuta, ja Nykäsellä olisi ollut monena päivänä aikaa syödä lämmin lounas.

Asiakaskato pudotti Sisko Nykäsen kuukausitulot lähelle nollaa. Hän sanoo, ettei ennen koronaa tavallisesti ehtinyt syödä lounastakaan loppuun, kun joko puhelin pirisi tai asiakas käveli sisään. Nyt varauskalenterissa riittää tilaa.

Koronaviruksen pelko hiipi asiakaskuntaan äkkiä, sanoo Nykänen.

Kun Suomen ensimmäinen tartuntatapaus varmistui tammikuun lopussa, suhtautuminen tautiin oli enimmäkseen välinpitämätöntä. Tappaahan se influenssakin, kaikki me täältä joskus lähdetään.

– Se oli vähän sellaista, että eihän tämä minua koske.

Sitten tuli päivä, jolloin presidentti Sauli Niinistö puhui televisiossa. 12. maaliskuuta toimittaja Sakari Sirkkanen kysyi Ylen A-Talkissa presidentiltä, kuinka huolissaan tämä oli koronavirustilanteesta.

– Aika lailla huolissaan, niin kuin varmasti jokainen kohdaltaan, vastasi Niinistö.

Sillä, että totinen presidentti sanoi olevansa ”aika lailla huolissaan”, oli suurempi vaikutus kuin että joku toinen olisi huutanut pirujen olevan irti ja laukottavan nyt kaduilla.

Ihmiset alkoivat peruuttaa parturiaikojaan eikä uusia varauksia tullut. Paniikki alkoi iskeä.

– Eräs asiakas vain kurkisti ovenraosta ja kysyi, voisinko äkkiä sekoittaa hiusvärin ja antaa sen hänelle mukaan, sanoo Nykänen alakuloisesti naurahtaen.

– Onneksi osaan itkeä ja nauraa samaan aikaan. Elämässä sattuu ja tapahtuu – ja etenkin tässä iässä sattuu joka paikkaan.

Suomessa on noin 11 500 parturi-kampaamoa. Vaikka niitä ei määrätty suljettaviksi, kuten ravintoloita ja baareja, ihmiset lakkasivat käymästä ilman valtion määräystäkin.

Työt jatkuivat, mutta lähinnä teorian tasolla. Hiuksia ei voi leikata etänä eikä permanentintekoa digitalisoida.

Nykäsen kuukausitulot romahtivat lähes nollaan. Vuonna 1987 yrittäjänä aloittanut Nykänen ei ole koskaan kokenut samanlaista äkkipudotusta, ei edes 1990-luvun alun laman aikana.

– Ja silloin minulla oli vielä lainaakin maksamatta, sillä nuorena ja hulluna otin 250 000 markkaa lainaa ostaakseni tämän liikkeen.

– Nyt minulla sentään oli säästöjä. Olisin ollut – jos nyt suoraan sanon – aivan kusessa ilman niitä.

Nykänen kertoo, ettei ole koskaan ollut tuhlari. Hän syntyi köyhään perheeseen ja teki ennen yrittäjäksi ryhtymistään kaikenlaisia silppuhommia: hän oli muun muassa ”juoksutyttönä” Sankar Puku Oy:n tehtaalla, kampaajana ja meikkaajana Savonlinnan teatterissa ja lehdenjakajana.

Yhtenä talviaamuna hän palasi jakokierrokselta kotiinsa silmäripset jäätyneinä ja päätti, ettei jakaisi lehtiä lopun ikäänsä vaan lähtisi yrittäjäkurssille. Se päätös muutti Nykäsen elämän ja tulot säännöllisemmiksi.

Vuoden 2020 alussa Nykäsellä oli enää runsas vuosi eläkepäiviin. Jos joku olisi silloin sanonut, että hän muuttaa vielä ennen 63. syntymäpäiväänsä opiskelija-asuntoon, Nykänen olisi pitänyt sanojaa aivan kahelina.

Niin kuitenkin kävi.

Nykänen alkaa tehdä lähtöä töistä kotiinsa alkuiltapäivästä. Hän hypistelee sormiensa päissä kertakäyttöistä vinyylikäsinettä, joita hän pitää varalta taskunsa pohjalla aina ulos lähtiessään.

– Laitan hansikkaat käteeni, jos menen vaikkapa kauppaan. Pelkään nykyään koskea ovenkahvoihin, enkä halua tehdä sitä paljain käsin.

Nykänen sanoo, että parturin työssä on osattava kuunnella asiakasta. Se on yhtä tärkeää kuin tekniikan hallitseminen. Ei ole tavatonta, että yksinäisyyttä poteva vanhus varaa ajan hiustenleikkuuseen vain kertoakseen kuulumisensa jollekulle.

Ja Nykänen kuuntelee, lähes aina. On yksi ainoa poikkeus: humalaiset. Heitä Nykänen ei ota asiakkaikseen.

Vaikka voi kuulostaa oudolta, että humalaisia tungeksisi hiustenleikkuuseen, takavuosina juopuneet olivat vakituinen riesa. Heitä hoippui talon toisessa päädystä sijainneesta matkabaarista, jota ei ole enää.

– Eikä siinä tietysti mitään muuta ongelmaa ollut kuin se, että humalassa ihminen ei sitten millään malta pysyä paikoillaan! Yritä siinä nyt leikata hiuksia, kun toinen vain heiluu ja pyörii ja on menossa jonnekin.

– Harvemmin, mutta silloin tällöin joku kävi pyytämässä lainaksi rahaa. Kysyin aina, että lukeeko ovessani pankki vai parturi?

Asiakkaiden huolet täytyy jättää parturiliikkeen seinien sisälle. Niitä ei saa viedä mukanaan kotiin – etenkään nyt, kun jäljelle jääneet asiakkaat ovat halunneet jutella tavallista enemmän kuolemasta.

Kyse ei ole yleisestä katoavaisuuden pohdiskelusta, vaan käytännön järjestelyistä: hoitotahdon tekemisestä, elvytyskiellosta, testamenteista.

Hieman samaan tapaan kuin auton korjauslistaa aletaan käydä läpi silloin, kun katsastuspäivä on lähellä.

Nykänen kertoo tehneensä hoitotahdon itselleen vuosia sitten. Siihen vaikutti se, että hänen oma sisarensa sairastui äkillisesti ja kuoli alle 40-vuotiaana.

Sisar ei ollut ehtinyt esittää mitään toiveita hoidostaan. Siksi muiden sisarusten oli läheisimpinä omaisina päätettävä, miten kauan kituvaa elämää pitkitettäisiin.

– En halua, että omat tyttäreni joutuisivat kantamaan samanlaisen vastuun. Tiedän, että vaikka tilanne olisi minkälainen, ei sitä kuitenkaan haluaisi luopua rakkaistaan.

– Olen miettinyt myös elvytyskieltoa, mutta siitä en ole vielä tehnyt päätöstä.

Parturiliikkeen seinällä, heti sisäänkäynnin vieressä, roikkuu Suomen Yritysvaliot Oy:n sertifikaatti todistetusti tyytyväisimmistä asiakkaista. Se on myönnetty vuonna 2017.

”Asiakaskyselyssä haastateltiin 275 satunnaisesti poimittua henkilöä Savonlinnasta”, siinä lukee. Sekin on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin – siis itse sertifikaatin myöntänyt yritys.

Nykänen avaa oven kadulle, ja Saimaalta puhaltava viima puraisee äkäisesti kuin vesikauhuinen koira.

Nykästä hymyilyttää. Hän selittää puhurin olevan hänelle kuin tehtaan pilli, joka kertoo työpäivän päättyneen. Se huuhtoo pääkopan tyhjäksi päivän huolista ja aivot naksahtavat erilaiseen tilaan.

– On minulla jo unelmia siitä, mitä teen eläkkeelle päästyäni. Mutta niistä en kehtaa vielä puhua.

Vanha asunto on melkein kokonaan tyhjennetty. Sisko jää kaipaamaan järvinäköalaa.

Nyt Nykäsellä on vielä kaksi kotia, vanha ja uusi.

Vanha sijaitsee Heikinpohjan kaupunginosassa. Muuttosiivous on tehty ja huoneisto tyhjennetty, mutta hän on jättänyt sinne vielä kylpytarvikkeet. Hän aikoo käydä illalla kotinsa saunan löylyissä, kun siihen on vielä kerran mahdollisuus. Avainten luovutus on huomenna.

Uusi koti sijaitsee Malakias 4:ksi nimetyssä betonikerrostalossa lähellä Savonlinnan keskussairaalaa. Sieltä hankittu runsaan 40 neliön vuokra-asunto on 20 neliötä pienempi – ja puolet halvempi – kuin edellinen. Vuokrassa säästää nelisensataa euroa kuukaudessa.

Talon porraskäytävässä tervehtii seinälle teipattu muistutuslappu Savonlinnan Opiskelija-asunnoilta.

”Asuntotoimistoomme on tullut ilmoitus, että joku asukkaista kuuntelee musiikkia niin, että bassot hakkaa koko talon läpi. Otathan muutkin talossa asuvat huomion ja annat heille rauhan opiskeluun ja elämiseen.”

– Kyllä minä monta kertaa mietin, että mikähän elämän korkeakoulu minulla on vielä käymättä, kun piti vielä opiskelijaksi ryhtyä, sanoo Nykänen.

Hän ei peittele sitä, että muutto oli raskas kokemus.

– En olisi pystynyt edes puhumaan tästä vielä vähän aikaa sitten. Ensimmäiset kaksi viikkoa minä vain itkin. Tavaroita pakatessa tuntui kuin olisin samalla repinyt elämääni riekaleiksi. Sulkeuduin kuin simpukka enkä puhunut kenellekään, vaan itkin ja pesin asunnon seiniä ja pakkasin.

– Luulin, etten ikinä selviäisi tästä.

Nykäsen kumppani Arto Hamina tuo teevettä uuden asunnon olohuoneeseen.

Asunnon ovella on vastassa yksi niistä syistä, joiden vuoksi Nykänen selvisi.

Se on miesystävä Arto Hamina, 59, jonka Nykänen tapasi kahdeksan kuukautta aiemmin.

– Hän sai pääni pyörälle kuin Haminan kaupunki, sanoo Nykänen ja rutistaa miestään hellästi.

– Vaikka en ole sieltä päinkään kotoisin! Olen syntynyt Suomen ainoassa kuningaskunnassa, sanoo Hamina.

Hän tarkoittaa Päijät-Hämeessä sijaitsevaa Hartolaa, joka julistautui erikoisten sattumusten seurauksena kuningaskunnaksi talvella 1987. Nykyisin Hamina asuu Lahdessa.

Sisällä asunnossa kirkastuu, että muutto on ollut logistinen ihmeteko. Yhteen huoneeseen on mahdutettu täyspuinen vitriini, sohvapöytä, kaksi nojatuolia ja taulu-tv televisiotasoineen. Toista huonetta hallitsee leveä sänky.

He ovat ristineet entisen opiskelija-asunnon ”minikodiksi”. Nykänen sanoo pikku hiljaa tottuneensa muutokseen, vaikka ikävöi vanhan asunnon parvekkeelta avautuvaa näkymää Saimaalle.

Minikodin ikkunoista näkyy rivi vanhoja kuusia. Ne kasvavat aivan talon vieressä niin, että oksat peittävät kaikki ”minikodin” ikkunat.

– Ne ovat oikeastaan aika kauniita. Kun aamulla herää ja katsoo ulos, voi kuvitella nukkuneensa metsämajassa, sanoo Nykänen.

– Olen oppinut rakastamaan tätä pientä kämppää.

Molemmat rakastavat luontoa. He lenkkeilevät paljon ja viime joulunkin he viettivät laavulla.

Epidemian aikana taas tuntuu turvallisemmalta pysytellä kaupungissa, sillä kadulla on vähemmän ruuhkaa kuin laavupaikoilla.

Hamina sanoo pyrkivänsä elämään niin tavallista arkea kuin se näissä oloissa on mahdollista.

– Tulevaisuuden suunnitelmia ei oikein voi tehdä, mutta olemme puhuneet, että muuttaisimme yhteen, kun Sisko jää eläkkeelle.

– Artsi! hihkaisee Nykänen miehelleen tämän lempinimeä käyttäen.

– Minä sanoin heille vasta hetki sitten, etten kehtaa siitä vielä puhua!

Kuukautta myöhemmin, toukokuun 26. päivänä Nykänen vastaa puhelimeen juuri ennen työpäivänsä alkua. Hän kertoo heränneensä aamuviideltä ja käyneensä kävelemässä rannassa, valokuvaamassa luontoa.

Asiakkaat ovat palanneet, pikku hiljaa. Nykänen on hankkinut itselleen suojavisiirin pystyäkseen tekemään töitä turvallisemmin.

– Puhelin on soinut paljon, kun ihmiset ovat kyselleet, vieläkö teen näitä hommia. Kai he kuvittelivat, että olin mennyt jo konkurssiin, Nykänen sanoo nauraen.

– Toisaalta, synkimmillä hetkillä mietin itsekin, että selviänkö tästä edes hengissä. Nyt taas tuntuu, etten ole joutunut luopumaan paljostakaan, kun olen saanut niin paljon tilalle.

Nykänen kertoo olevansa taas keskellä muuttoa. Tällä kertaa ei kuitenkaan omaansa, sillä tavaroitaan pakkaa Arto. Hän on muuttamassa Lahdesta Savonlinnaan.