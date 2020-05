Jyrki Lehtolan kolumni: Kirjahyllystä on tullut julkkisten uusi piilokuva – korona-aikanakin pitää jollain erottua roskaväestä ja rahvaasta

Koska korona-aikana ei ole päässyt poseeraamaan sponsorishampanja kädessä oven avajaisiin, rahvaasta täytyy erottua uusilla tavoilla, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Suomen kirjallisuuden lähihistoria lyhennettynä:

Pääministeri, tohtori Alexander Stubb pyöriskeli Duudsonien maalitauluna, koska luuli kansan olevan sellaista, että tällaiseen jätkään mää kyllä samaistun. Samoihin aikoihin tunnettu stylisti paheksui, että ihmisillä on kirjahyllyjä pilaamassa kodin kliinistä, juuri avattua mielisairaalaa muistuttavaa valkoisuutta.

Sitten suhde kirjallisuuteen muuttui.

Sisustussuunnittelija tuomittiin hovioikeudessa, Stubb hyppäsi Duudsonien maalitaulusta kotikirjastonsa eteen kuvattavaksi ja yhä useamman tv:stä tutun sisällä alkoi kasvaa kirja, jossa kerrottaisiin jonkun muun sanoin, että suomalaisten suurin ongelma on kateus.

Koska korona-aikana ei ole päässyt poseeraamaan sponsorishampanja kädessä oven avajaisiin, rahvaasta on täytynyt erottua uusilla tavoilla. Siksi viime kuukausina yhä useammat ovat istahtaneet parhaiden ystäviensä, kirjojen, kanssa kuvattaviksi.

Stubbilla on tosi paljon kirjoja, Maria Veitolalla vähemmän, Päivi Lipposella kirjoja piisaa, Ville Niinistöllä on pöydällään Finlandia-romaani Bolla, Jari Tervollakin on kirjahylly, kun se on kirjailija eikä valkoista roskaväkeä.

Kirjahyllystä on tullut uusi piilokuva. Ensin näyttää siltä, että siinä kuvattava istuu kirjahyllyn edessä, mutta kun katsoo tarkemmin, kuva muuttuu niin, että kirjahylly on edessä ja kohde hyllyn takana suojassa, kertomassa, että en ole paha, ahne, pinnallinen, koska omistan kirjahyllyn.

Aina ei kirjahylly riitä.

Joskus pitäisi jokin kirjoista lukeakin. Sitä varten on Jari Sarasvuon markkinoima palvelu, Business Mojo, jossa voi maksaa siitä, että Sarasvuon apurit lukevat puolestasi kirjan ja tiivistävät sen sisällön ajatukseksi, joka sinulla jo on.

Sarasvuo mainostaa palvelua videolla, jossa hilluu kirjahyllynsä edessä ja hivelee Sinuhe egyptiläistä, jonka kertoo lukeneensa kahdeksan kertaa. Waltarista Sarasvuo pääsee siihen, että ”menestys on kahden komponentin tulojoukko”, joka on lausetason versio lapsesta kokoamassa sinnikkäästi palapeliä viiden eri pelin paloista.

Filosofiassa on paljon pohdittu tietoisuutta, tietoa ja ymmärtämistä, ja ihan turhaan.

Sarasvuon mukaan ymmärrystä on kahdenlaista, bisnesymmärrys ja ihmisymmärrys. Sitten se tajuaa varmaan itsekin (Itseymmärrys! Niitä olikin kolme!), että ohhoh, mitä roskaa, ja yrittää pelastaa itsensä lauseella ”Mä oon kova poika lukemaan kirjoja”. Todisteeksi tästä Sarasvuo sanoo ”Voltaire”, ”Descartes”, ”David Hume”, ”James Joyce” niin kuin heittelisi taakseen pikkukiviä, jotka ohjaisivat takaisin kotiin, mutta taas se eksyy ja huutaa apua: ”Viimeks tänään tuli hyvin menestynyt toimitusjohtaja, joka halus keskustella siitä, miten tarkoitus toteuttaa tavoitteet!”.

Niin kylmäävä on meno nyt kirjahyllymaailmassa, että kirjaroviot lämmittäisivät.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.