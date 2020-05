STM:n Varhila ei suosittele kotimaan matkailua kesällä – elinkeinoministeri Lintilä haluaa Suomen liikkeelle matkailemalla

Valtioneuvosto kertoo Twitterissä, että kesän vapaa-ajanmatkailua koskevat suositukset ovat parhaillaan valmistelussa.

Kotimaan matkailusuosituksista on syntymässä soppa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi ajankohtaiskatsauksessa torstaina, että vahva suositus tällä hetkellä on, että kotimaassakaan ei matkailtaisi kesällä.

– Tällä hetkellä hallitus on vahvasti suositellut, että kotimaan matkailua ei harrastettaisi. Tämä on asia, jota hallitus joutuu tarkastelemaan, kun kesä tulee ja matkailuun liittyvät kysymykset lisääntyvät, Varhila kommentoi.

THL:n johtaja Mika Salminen oli paikan päällä tiedotustilaisuudessa, eikä lähtenyt haastamaan Varhilan arviota.

Matkailusta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sitä vastoin twiittasi eilen kannustavansa suomalaisia kotimaan matkailuun.

– Näin matkailusta vastaavana ministerinä taidan sitten ottaa pikku irtioton ja kannustaa kotimaan matkailuun. Suomi liikkeelle matkailemalla, Lintilä twiittasi keskiviikkona.

HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen sanoi torstaina, ettei hän pidä kesäistä kotimaanmatkailua merkittävänä riskinä koronaviruksen leviämisen kannalta.

Salminen sanoi tilaisuudessa, että ulkomaille ei kannattaisi matkustaa kuin välttämättömistä syistä.

– Se, että on päästy tällaiseen tilaan, on kaikkien suomalaisten hyvän toiminnan tulosta. Sitä pitää jaksaa jatkaa, muistaa etäisyydet, hyvä käsi- ja hengitystiehygienia, Salminen kommentoi.

Salminen piti kuukausi sitten pulmana sitä, että epidemia ei käytännössä etene, ja arvioi, että syksyllä saattaisi tulla uusi epidemiapiikki. Salmisen mukaan lausuntoa on ”problematisoitu liikaa”.

– Kyse on vaan siitä, että riski toiselle aallolle syksyllä on olemassa. Se ei tietenkään ole kenenkään toiveissa, että ihmiset sairastuisivat. Tämän hetkinen tilanne on hyvä, meillä ei ole tapauksia kauhean paljon ja ne vähenevät. Pitää varautua myös siihen, että kesällä saattaa tulla takaiskuja, sen takia on tärkeätä jatkaa turvatoimia.

Salmisen mukaan tällä hetkellä tiedetään, että koronatartuntojen riski on olemassa tilaisuuksissa, joissa ollaan tiiviisti yhteydessä, käytetään paljon ääntä, huudetaan tai lauletaan.