Espoon Soukan koulun 4 A:n oppilaat saivat todistuksensa lauantaina ja kirmasivat kesälomille. Joonas Rantanen ja Joni Häikiö tutkivat arvosanojaan.

Helsingin poliisi varautuu koulujen päättymiseen viime vuosien tapaan.

Ylioppilasjuhlia ei tänä keväänä koronavirusepidemian vuoksi juhlita, mutta ainakin joistakin koulujen kevätperinteistä pidetään yhä kiinni. Esimerkiksi Turussa, Kuopiossa ja Espoossa peruskoulujen oppilaat saavat todistukset kuten aiempinakin vuosina.

– Nyt, kun olemme palanneet lähiopetusjärjestelmään, todistukset on tarkoitus jakaa normaaliin tapaan. Luokanopettaja tai -valvoja ojentaa ne kouluolosuhteissa asianosaisille käteen, Turun kaupungin perusopetuksesta vastaava palvelualuejohtaja Tommi Tuominen sanoo.

Kuopiossa toimitaan samoin kuin Turussa.

– Todistukset jaetaan lauantaina ihan kuten kuuluukin jakaa. Jos oppilas ei ole koulussa silloin, hänelle postitetaan todistus. Tai sitten on mahdollisuus käydä noutamassa se seuraavalla viikolla, jos on koulun kanssa näin sovittu, Kuopion perusopetuspäällikkö Taina Vainio kertoo.

Espoossa ne oppilaat, jotka eivät osallistu lähiopetukseen, saavat todistuksensa postitse. Osa oppilaista tai huoltajista hakee todistuksen koululta yksiöllisesti sovittuna aikana ensi lauantaina.

Kevätjuhlien sijaan toisenlaista ohjelmaa

Koulujen kevätjuhlia ei tänä keväänä vietetä perinteisessä mielessä, sillä kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa. Kouluvuosi ei silti pääty lauantaina täysin perinteittä.

– Kevätjuhlia ei Turussa järjestetä. Me pyrimme reunaehtojen puitteissa järjestämään luokkiin ja pienemmille ryhmille esimerkiksi Suvivirren laulamisen. Olen itse lähettämässä myös kaikille kouluille ja oppilaille videotervehdyksen. Siinä on yhteenvetoa tästä keväästä, kesätoivotuksia sekä kiitoksia ponnisteluista pandemian ja poikkeusolojen alla, Tommi Tuominen kertoo Turun peruskoulujen lauantain ohjelmasta.

Espoossa koulut voivat halutessaan järjestää etäkevätjuhlia, ja oman luokan oppilaiden kesken voi järjestää juhlallisia hetkiä lukuvuoden päättyessä. Lisäksi koulujen päättymistä juhlistetaan Espoossa kaupungin ja Tapiolan Sinfoniettan yhteisessä virtuaalikevätjuhlassa, joka striimataan lauantaina kello 10.

Kuopiossa ei myöskään järjestetä perinteisiä kevätjuhlia, mutta Pohjois-Savossa on oltu kekseliäitä rajoitusten puitteissa lauantaita ajatellen.

– Ei tietenkään sellaisia kevätjuhlia voi olla, joissa kaikki oppilaat kokoontuvat saliin ja siellä esiinnytään. Kouluissa on silti järjestelty erilaisia juttuja. Yhdestä koulusta tiedän, että siellä ollaan koulun pihalla ja sinne kokoonnutaan hyvin väljästi, Taina Vainio kertoo.

– Tiedän, että jossain koulussa on suunniteltu luokissa ohjelmaa, jota lähetetään Teamsin kautta toisiin luokkiin, Vainio lisää.

Helsingissä poliisi varautuu viime vuosien tapaan

Koronaviruksen vuoksi vappu oli vielä kovin rauhallinen tänä vuonna, mutta epidemian heikennyttyä lauantaina saattaa olla nuoria koulunsa päättäneitä liikkeellä runsaasti. Helsingin poliisi on siihen varautunut.

– Koulujen päättyminen on perinteisesti juhla, jolloin on nuoria juhlijoita liikkeellä paljon. Siihen on monesti liittynyt alkoholin käyttöä, mikä voi johtaa päähänpistoihin, jotka poliisin näkökulmasta ovat ei-toivottavia, komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista sanoo.

Heinosen mukaan poliisin resurssit ovat lauantaina samalla tasolla kuin viime vuosina samaan aikaan.

– Me varaudumme koulujen päättymisviikonloppuun kuten aiemminkin. Varaamme normaalin hälytysvalvontaresurssin lisäksi erillisen valvontaresurssin, eli kymmeniä poliiseja valvoo juhlimista. Tarkoitus on, että pidämme yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toivottavalla tasolla, Heinonen lisää.

Hietaniemen uimaranta ei enää suosittu juhlapaikka

Perinteisiä nuorten juhlapaikkoja ovat olleet koulujen päättymisen yhteydessä Kaivopuisto ja Hietaniemen uimaranta. Heinonen vakuuttaa poliisin valvovan siellä, missä on tarvetta.

– En etukäteen lähde arvottamaan paikkoja tai kertomaan ihmisille, missä juhlia on. Kaikki uimarannat ja puistoalueet ovat potentiaalisia paikkoja, jonne väki kokoontuu. Nyt poikkeusaikana on ollut nähtävissä, että kokoontuminen voi olla paikallisempaa ja hajaantua laajemmallekin kuin perinteisiin suosittuihin kohteisiin. Hietaniemen uimaranta ei ole parina edellisenä vuonna kerännyt enää väkeä samalla tavalla paikalle kuin ennen, Heinonen kertoo.

Suomessa on yhä kokoontumisrajoituksia voimassa. Heinosen mukaan poliisi keskittyy viikonloppuna yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaan.

– Meillä on erilaisia määräyksiä ja suosituksia kokoontumisiin liittyen. Koulujen päättäjäisviikonlopun osalta nämä kokoontumiset, mitä on ollut, ovat muita kuin aluehallintoviraston kieltämiä tapahtumia, jotka ovat yleisiä kokouksia tai tilaisuuksia, Heinonen sanoo.

Lisäksi Helsingissä kaupungin nuorisopalvelut järjestää viikonloppuna Jalkautujat-operaation, jossa ovat mukana kaupungin nuorisotyöntekijöiden lisäksi SPR, Aseman lapset ry, seurakunnat, poliisi sekä pelastuslaitos.