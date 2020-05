Koulujen päättäjäisiä vietetään kesäisessä säässä

Luoteistuuli on tänään kohtalaista.

Pilvisyys vaihtelee. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja, jokunen iltapäiväkuuro tulee myös lännessä.

Päivälämpötila on etelässä enimmäkseen 15 – 18 astetta, maan keskivaiheilla 15 asteen kahta puolen ja Lapissa 10 - 15 astetta.

Perjantaina luoteinen ilmavirtaus heikkenee vähän.

Laajalti on pilvisyydeltään vaihtelevaa poutasäätä, aurinkoisinta on länsirannikolla. Lapissa ja Koillismaalla pilvisyys on runsainta ja sataa paikoin vähän.

Päivälämpötila on etelässä 15 – 18 astetta, maan keskivaiheilla noin 15 astetta, länsirannikolla on viileämpää ja Lapissa enimmäkseen 10 ja 14 astetta.

Lauantaina vahvistuu korkeapaine. Sää on etenkin etelässä ja lännessä on aurinkoinen, myös Perämeren rannikolla. Pohjois-Lappiin leviää illaksi paikallisia vesisateita.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17 – 21 astetta, idässä ja maan keskivaiheilla 14 – 18 astetta, Kuusamossa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 7 - 11 astetta.