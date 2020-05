Wilma Ruohiston kolumni: Jankkaamme itsetunnosta ja itsevarmuudesta, vaikka oikeasti meitä vain hävettää

Miksi emme vieläkään puhu häpeästä, vaikka pahimmillaan se voi olla kuolemaksi, kysyy toimittaja Wilma Ruohisto

Häpeäisit!

Sain hiljattain Instagramin virtuaaliseen viestilaatikkooni viestin, joka päättyi ylläolevaan loppukaneettiin. Referoisin tätä postia pidemmälti, mikäli se sisältäisi enemmän tämän kolumnin kannalta olennaista sanottavaa.

Olennaista oli kuitenkin se, että sanat menivät ihon alle. Kun samaa tekstiä päätyi sosiaaliseen mediaan, sain paniikkikohtauksen. En pitänyt puoliani tai avannut suutani, vaikka olisi pitänyt. Koska hävetti.

Hävettää, että pelkään konflikteja. Hävettää, että siedän, miellytän, suoritan, kontrolloin ja ylianalysoin, sillä pelkään ulkopuolisuuden tunnetta häpeää enemmän.

***

Hävettää myöntää, että teen lähes mitä vain välttääkseni häpeää. Mieli hakkaa paniikkinappulaa jo ajatellessa, kuinka paljon tämän tekstin julkaiseminen tulee hävettämään. (Tietysti oli pakko vielä mainita tämän tekstin häpeäminen, ettei joku ajattelisi luulevani itsestäni liikaa. Täydellinen häpeäesimerkki)

Oikeastaan on melko hullua, kuinka syvälle yhteiskunnan viemäreihin häpeä on piilotettu. Puhumme itsevarmuudesta ja itsetunnosta, vaikka oikeasti ne ovat vain tapoja suhtautua häpeään. Lähes varma tapa saada koko seurue kiusaantumaan on läväyttää huolettomasti vähän häpeää vaikka viikonlopun brunssipöytään.

Häpeä ei nimittäin poistu sometilejä poistamalla, laihtumalla tai reppureissulla. Se lievenee ymmärtämällä, miksi muiden mielipiteille antaa niin paljon painoarvoa.

Häpeän jalo perustarkoitus vaalia moraalia ja koulia meitä toimimaan oikein. Vääristyneen häpeäntunteen erottaminen siitä on kuitenkin vähättelemättä räjäyttänyt palasiksi putken, jonka läpi olen katsonut maailmaa. Häpeä voi jäädä kytemään sanoihin, tekoihin, tilanteisiin, tunteisiin, luonteenpiirteisiin tai jopa käytettyyn kieleen. Sitä voi olla vaikeaa tunnistaa, mikä tekee siitä vaikeaa ymmärtää.

Pahimmillaan häpeän pelko ja sen kontrollointi rajoittaa koko elämää ilman, että edes tiedostaa vain välttelevänsä aiemmin koettua häpeää. Laskelmoitu, yksityinen häpeä on turvallisempi kuin tuntematon riski ja sen seuraukset, joita ei todellakaan voi kontrolloida.

***

Tähän väliin pakko sanoa, että tämä prosessointi ei ole tietenkään tapahtunut aivan itsestään. Olen lukenut lukemattomia aihetta käsitteleviä tai edes sitä sivuavia artikkeleita ja teoksia ymmärtääkseni häpeää. (Muutamien maininta tuntuisi epäreilulta ja kaikkien listaus alkaisi hävettää.)

Niistä olen ymmärtänyt, kuinka häpeä juontaa juurensa usein jo lapsuudesta. Sen parasta polttoainetta ovat ulkopuolisuuden ja pettymyksen tunteet. Ei siis ihme, että kaikista kirkkaimpana muistan aikajanaltani hetket, joissa olen tuntenut sisäelimiä kourivaa häpeää.

On myös ollut hämmentävää tajuta, kuinka käsittelemätön häpeä voi näyttäytyä ahdistuksena, masennuksena, päihteiden väärinkäyttönä tai vaikka syömishäiriönä. Että kun teini-ikäisenä on meinannut kuolla aliravitsemukseen, niin sitä on oikeasti vain ollut kuolemassa häpeään.

***

Vasta terapeutin vastaanotolla olen pystynyt ymmärtämään, kuinka häpeä – ja nimenomaan sen välttäminen – on salaa ollut ehkä koko elämäni suurin ohjaava tekijä. Vaikka kuinka yrittäisi, toisten tunteisiin, toimintaan tai reaktioihin ei voi vaikuttaa, ja joskus ne voivat tuntua vielä pahemmilta kuin itse häpeä.

Mutta jos tekee kaikkensa vältelläkseen tilanteita, joissa on aiemmin kokenut häpeää, ei voi koskaan kokea mitään muuta. Ja siitähän seuraa (niinpä niin) vain lisää häpeää.

Jos tämä kaikki kuulostaa tutulta, seuraava lause tulee olemaan vaikeaa luettavaa. Lue se silti.

Aika paljon jää kokematta, jos häpeältään unohtaa elää.

***

Kirjoittaja on 25-vuotias toimittaja, joka kartoittaa elämää kriisi kerrallaan.