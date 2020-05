Asiantuntijan seitsemän simppeliä ohjetta: seuraa näitä, kun käyt ensi viikolla ravintolassa

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo valitsisi itse mieluummin rauhallisen terassin kuin karaokepaikan.

Suomi avautuu maanantaina. Monelle kyse on ennen muuta siitä, että kahvilat, pubit ja ruokapaikat avaavat ovensa.

Ovi kannattaakin pitää auki. Tätä mieltä on tutkijatohtori Tuomas Aivelo, joka pohti IS:n pyynnöstä sitä, miten ravintoloiden avautumiseen pitäisi varustautua koronaviruksen näkökulmasta.

– Jos ajatellaan sisätiloja, ilmastointi ja tuuletuksen tehokkuus korostuvat, Aivelo sanoo.

Näyttöä on jo paljon siitä, että virus tarttuu useimmin, kun ihmiset oleskelevat pidempiä aikoja samassa, suljetussa tilassa. Aivelolla onkin päättäjille selkeä viesti.

– Toivottavasti kaupunkien virkamiehet nopeuttaisivat toimintaa ja joustavasti lisäisivät terassipaikkojen määriä. Riski ei voi koskaan kokonaan kadota, mutta terasseilla se on huomattavasti pienempi.

Ahtaiden ja pienten tilojen lisäksi Aivelo kehottaa välttämään meluisia tiloja. Esimerkiksi Itävallan ”viruslingoiksikin” nimetyissä hiihtokeskuksissa tauti levisi ravintoloissa, jossa ääntä riitti.

– Kun meteli on kova, ihmiset keskustelevat huutaen. Mitä kovempaa huutaa, sitä enemmän asioita tulee keuhkoista. Se on jollain tasolla myös riskitekijä.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo kehottaa ihmisiä nauttimaan kesästä, mieluusti ulkona.

Sama pätee laulamiseen. Aivelon mukaan on syytä harkita esimerkiksi karaokebaariin menemistä.

Tieto viruksen leviämisestä kasvaa koko ajan. Aivelo kannustaakin jokaista arvioimaan riskejä nyt entistä enemmän itse. Pitkälle pääsee, kun välttää kättelyä ja pesee käsiään.

Selkein saatavilla oleva data koskee paikallista tartuntatilannetta.

– On hyvä tietää, kuinka paljon tapauksia on missäkin. Se kertoo, millainen on mahdollisuus, että baarissa on joku, joka levittää virusta.

Näillä tiedoilla Aivelo on valmis tekemään omankin ratkaisunsa:

– En henkilökohtaisesti lähtisi Uudellamaalla sisään karaokebaariin. Mieluummin menisin ulos terassille ja ottaisin lasin, kaksi roséviiniä, Aivelo sanoo.

” Kun meteli on kova, ihmiset keskustelevat huutaen. Mitä kovempaa huutaa, sitä enemmän asioita tulee keuhkoista.

Sisätiloissakin tartunnan mahdollisuutta voi minimoida järkevällä käytöksellä. Tärkein asia on se, ettei ylipäätään lähde baariin oireisena.

– Jos joku aivastaa päin naamaa, siinä voi hyvin tapahtua altistuminen. Muuten altistuminen ei tapahdu sekunneissa, vaan se vaatii pidempää aikaa. 15 minuuttia vaikuttaa olevan suht turvallinen raja, jos ainakaan selkeitä pisaroita ei lentele suoraan toiseen.

Aivelo muistuttaa, ettei koronaan sairastu, jos tartuttavan annoksen määrä ei ylity. Koska virus laimenee varsin nopeasti, ei taudinkantajan pöytäkaveri välttämättä sairastu. Etenkin jos ollaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa.

Tässä mielessä viruksen leviämistä voi Aivelon mukaan verrata hyvin tupakansavuun.

– Pieni huone täyttyy nopeasti savulla. Logiikka on sama.

Ihmisten käyttäytyminen on ratkaisevassa roolissa. Riski kasvaa, jos asiakas vaihtaa illan mittaan baarista toiseen.

– Se ei ole tartuntatautiturvallisin toimintatapa, Aivelo muotoilee.

Suurten anniskelupaikkojen välttäminen voi olla hyväksi, sillä tieto tartunnankantajan kapakkakäynnistä voi johtaa karanteeniin.

– 500 ihmisen ravintolassa kasvaa todennäköisyys sille, että jollakin on tartunta.

Virus voi tarttua myös pinnoilta, mutta se on selvästi harvinaisempaa. Baaritiskiä ei Aivelon mukaan ole välttämätöntä desinfioida jokaisen asiakkaan jälkeen.

– Mutta ei se haittaa, jos vähän ylireagoi. Tärkeä kysymys on se, uskaltaako ihminen ylipäätään tulla ravintolaan. Turvallisuuden tunne kasvaa, mitä paremmin baari kertoo toimenpiteistään.

Kesällä kannattaa suosia väljiä terasseja täysien baarien sijaan.

Kaikkiaan Aivelo ei ole huolissaan siitä, että koronavirus pääsisi kesällä isommin leviämään.

– Nyt on mahdollista olla ulkona, välttää massoja ja olla vaikka mökillä. Kesällä riski on vuodenajoista pienin. Nyt kannattaa ladata akkuja, sillä lokakuussa on epämiellyttävämpää, kun influenssa- ja muut aallot tulevat. Silloin ei pääse terassille juomaan lonkeroa.

– Siinä mielessä kannustankin ihmisiä nauttimaan kesästä, Aivelo sanoo.