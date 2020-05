Jääkö pelätty toinen korona-aalto sittenkin tulematta? ”Mahdollisuudet ovat aika 50-50”

Suomessa koronaepidemian toista aaltoa syksyllä tai talvella on pidetty lähes varmana asiana.

Suuri osa jäljellä olevista koronarajoituksista on helpottumassa kesäkuun alussa, kun ravintolat avaavat jälleen ovensa asiakkaille, kokoontumisrajoituksia höllennetään ja urheilutapahtumiakin voidaan taas järjestää erityisjärjestelyin.

Viranomaiset ovat kuitenkin varoitelleet koronaviruksen toisesta aallosta, jonka myötä rajoituksia voidaan joutua palauttamaan ja kiristämään entisestään. Esimerkiksi hallituksen koronastrategian tuetuksi laaditussa raportissa toisen korona-aallon ennustetaan olevan iso, koska vain pieni osa väestöstä on toistaiseksi saanut tartunnan ja kehittänyt immuniteetin virusta vastaan.

Pandemioiden kokeneet asiantuntijat, lääketieteen tohtori Ilmo Parvinen ja emeritusprofessori Petri Ruutu varoittivat huhtikuussa Mediuutisissa koronan toisen ja kolmannen aallon voivan olla ensimmäistä tappavampia samasta syystä. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut pitävänsä syksyyn ajoittuvaa toista aaltoa todennäköisenä, vaikka asiaan liittyy epävarmuutta.

– Emme vielä tiedä tuleeko toinen aalto ja kuinka voimakkaana, mutta siihen on varauduttava, Marin sanoi maanantaina STT:n haastattelussa.

Joissakin maissa asiantuntijat ovat kuitenkin alkaneet pitää toista korona-aaltoa yhä epävarmempana. Esimerkiksi Tanskassa valtion tautiviraston SSI:n johtaja Kåre Mølbak sanoi kaksi viikkoa sitten pitävänsä taudin toista aaltoa ”hyvin epätodennäköisenä”. Syyksi hän sanoi, että varautuminen on nyt eri tasolla ja ihmiset osaavat rajoittaa viruksen leviämistä omalla toiminnallaan.

– Jos virus olisi vain levinnyt vapaasti emmekä olisi tehneet mitään, olisi toinen aalto ollut mahdollinen, hän totesi toimittajille The Local -lehden mukaan.

– Mutta nyt me olemme oppineet niin paljon siitä, kuinka tartunnan kanssa menetellään. Meillä on testauskapasiteettia ja mahdollisuus eristää tartunnan saaneet ihmiset. Samaan aikaan lääkärit ja hoitajat osaavat käsitellä potilailta oikein.

Myös Australiassa johtavat viranomaiset ovat julistaneet koronaviruksen käytännössä lyödyksi ja pitävät sen toista aaltoa epätodennäköisenä.

Maanantaina koko maassa enää kolmekymmentä potilasta oli sairaalahoidossa koronan vuoksi ja tarttuvuusluku on pudonnut lähes nollaan. The Australian -lehden mukaan Uuden Etelä-Walesin osavaltion johtava terveysviranomainen Kerry Chant sanoi uuden korona-aallon olevan epätodennäköinen tänä vuonna.

Miksi Suomessa koronan toista aaltoa pidetään niin varmana vaikka meilläkin uusien tautitapausten määrän kasvu on lähes pysähtynyt? Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo, että toisen aallon mahdollisuudesta ei tässä vaiheessa voi sanoa mitään varmaa.

Hänen mukaansa esillä on ollut kolme vaihtoehtoista ennustetta.

– Ensimmäinen on se, että tauti vain hiipuu tästä, koska se on hävinnyt aika tehokkaasti näiden torjuntatoimien seurauksena. Toinen vaihtoehto on, että virus jää ikään kuin kiertämään tänne aiheuttaen yksittäisiä tautitapauksia ja pienemiä epidemioita flunssaa aiheuttavien koronavirusten tapaan.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.

Kolmas vaihtoehto on uusi epidemia-aalto syksyllä tai ensi talvena.

– Näitä vaihtoehtoja ei kukaan voi varmuudella tietää. Nythän tilanne on on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan viimeisen kuuden-seitsemän viikon aikana, ja tautitapausten määrä on jatkuvasti vähentynyt. Näyttäisi siltä että virus olisi kesällä häipymässä pois, Julkunen sanoo.

Koronatartuntojen määrän on väestötasolla niin pieni, että käytännössä koko väestö on edelleen altis koronainfektiolle. Julkusen mukaan korkeintaan pari prosenttia ja todennäköisesti alle prosentti väestöstä on tällä hetkellä saanut infektion.

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen näkee samat kolme vaihtoehtoja, joiden mukaan epidemia voi edetä.

– Sanoisin että toisen aallon mahdollisuus on aika 50-50, hän sanoo.

– Koronaviruksille on ollut tyypillinen tällainen vuodenaikoihin liittyvä vaihtelu, joka puhuisi toisen aallon puolesta.

Oxfordin yliopiston selvityksen mukaan vuoden 1889 jälkeen nähdyistä kymmenestä pandemiasta viiteen on liittynyt selkeä toinen tartunta-aalto. Myös määritelmä kuitenkin vaihtelee: WHO:n hätätila-asiantuntija Mike Ryan varoitti maanantaina, että toisen aallon sijaan voitaisiinkin nähdä toinen tautihuippu, sillä suuressa osassa maailmaa ensimmäinen tautiaalto on edelleen vahvasti kesken.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lehtosen mukaan tarkimman arvion epidemian tilanteesta tarjoaa Euroopan tartuntatautivirasto.

– Toisen aallon suhteen suurin osa Euroopan maista varautuu siihen ja pitää sitä todennäköisenä. Mutta en menisi sanomaan, onko tämä todennäköisyys paljon yli 50 prosenttia. Ei ole mitenkään poissuljettua että epidemia sammuu.

Ruotsissa tartuntoja on ollut huomattavasti Suomea enemmän, jonka on siellä toivottu suojaavan väestöä toiselta tautiaallolta. Julkusen mukaan tässä asiassa ei kannata olla kovin toiveikas.

– Ruotsissakin luotettavat arviot sairastuvuudesta ja koronan saaneiden osuudesta ovat olleet alle kymmenen prosenttia väestöstä, Tukholmassa ehkä vähän enemmän. Myös siellä yli 90 prosenttia väestöstä on siis edelleen alttiilta tälle taudille, jolloin myös toinen epidemia-aalto on täysin mahdollinen.

Tärkeimmässä roolissa mahdollisen toisen tautiaallon estämisessä ovat Julkusen mukaan edelleen henkilökohtaiset torjuntatoimet, kun rokotetta ei vielä ole saatavilla.

– Eli hyvä käsihygienia, hyvä yskimishygienia, riittävän etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ja sairastuessa kotiin jääminen. Nämä ovat ne perustoimet joita kannattaa ylläpitää jatkuvina toimintoina yhteiskunnassa.

Myös Lehtosen mukaan toisen tautiaallon todennäköisyyteen voi vaikuttaa omalla toiminnalla.

– Testataan, jäljitetään, eristetään ja yritetään pitää se tautikuorma matalalla. Silloin ei ole mikään itsestäänselvyys että sitä toista aaltoa tulee.