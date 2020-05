Poliisi selvittää, onko joku laiminlyönyt avun hankkimisen tai antamisen.

Noin kolmekymppinen nainen löytyi myöhään lauantai-iltana kuolleena parkkipaikalta Kuopiossa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että hätäkeskukseen tuli lauantai-iltana kello yhdentoista tienoilla soitto elottomasta naisesta parkkialueella.

– Ambulanssi totesi naisen kuolleeksi. Illan ja yön aikana kävi ilmi, että lähistöllä sijaitsevassa yksityisasunnossa oli pidetty isommankin porukan juhlat, jossa oli ilmeisesti käytetty päihteitä. Myös vainaja oli ollut tässä asunnossa.

Jossain vaiheessa iltaa nainen oli lähtenyt pois tai poistettu asunnosta ja päätynyt toisen taloyhtiön parkkialueelle. Tarkka tapahtumien kulku ei toistaiseksi ole poliisin tiedossa.

Vainajasta ei löytynyt merkkejä väkivallasta, joten poliisi alkoi tutkia tapausta ensin kuolemansyyn selvittämisenä. Salon mukaan naisen ei epäillä menehtyneen väkivallan seurauksena.

Asiasta virisi kuitenkin pian myös rikostutkinta. Esitutkinnassa rikosnimikkeenä on heitteillepano, ja epäillyt ovat menehtyneen naisen kanssa oletetusti samassa asunnossa olleita henkilöitä. Poliisi epäilee, että jotkut juhlissa olleista saattoivat syyllistyä heitteillepanoon.

Poliisi selvittää sitä, poistuiko nainen itse vai poistettiinko hänet asunnosta, tai jätettiinkö hänet ulos avuttomassa tilassa tai kykenemättömänä huolehtimaan itsestään.

– Vainaja on ollut ilmeisen huonossa kunnossa. Nyt on selvittelyssä se, että onko hänet poistettu asunnosta ja jätetty parkkipaikalle siinä kunnossa, että hän ei ole pystynyt itsestään huolehtimaan. Vai onko jätetty soittamatta apua riittävän ajoissa.

Salon mukaan poliisi epäilee, että osa asunnossa olleista olisi tiennyt henkilön kunnosta ja siitä huolimatta päästänyt tai jättänyt hänet yksin parkkialueelle tai sen lähistölle.

– Se tässä on tutkinnan keskiössä, että onko joku jossain vaiheessa ketjua laiminlyönyt avun hankkimisen tai antamisen. Eli olisiko henkilöiden pitänyt tajuta, että vainaja ei pysty huolehtimaan itsestään. Ja siitä huolimatta hänet olisi jätetty yksin tai poistettu asunnosta.

Sunnuntain vastaisen yön ja maanantain välisenä aikana kaikkiaan yhdeksän noin kolmekymppistä miestä ja naista on ollut hetkellisesti kiinniotettuina, kun poliisi on kuullut heitä heitteillepanosta epäiltyinä. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi.

Poliisin käsityksen mukaan kaikki kuullut henkilöt olisivat olleet lauantai-iltana juhla-asunnossa. He olivat vainajalle tavalla tai toisella entuudestaan tuttuja.

– Meillä ei ole vieläkään varmuutta miten kaikki kuullut asiaan liittyvät. Eli ovatko he varmuudella edes olleet vainajan kanssa samassa paikassa ja missä vaiheessa iltaa he ovat tämän nähneet.

– Kaikilla on ollut vähän erilainen käsitys tapahtumien kulusta.

Esitutkinnan alkuvaiheessa heitteillepanosta epäiltyjä on ollut yhdeksän, mutta Salon mukaan epäiltyjen määrä tullee tutkinnan edetessä pienenemään.

– Todennäköisesti kaikki eivät tule olemaan esitutkinnan loppuun asti epäillyn asemassa.

Salon käsityksen mukaan vastaavanlaiset tapaukset eivät ole rikosasioina järin tyypillisiä.

– Tapauksena tällainen ei missään nimessä ole kovin tyypillinen, että jostain seurueesta jätetään joku vaille huolenpitoa. En itse muista, että hiljattain esimerkiksi Kuopion alueella olisi ollut tällaista.

Salo muistuttaa huolehtimaan avuttomassa tilassa olevista henkilöistä ja kehottaa soittamaan hätänumeroon, jos joku on alkoholin tai huumausaineiden vuoksi vakavassa tilassa.

– Kyllähän kaverista pitäisi huolta pitää, jos näyttää, että hän ei pysty itsestään huolehtimaan. Jos huomaa, että henkilöllä on hätä tai hän ei pysty itsestään huolehtimaan ja jättää hänet avuttomaan tilaan, niin siinä vaiheessa viimeistään heitteillepanon rikosnimike voi täyttyä.

Tapauksesta ensimmäisenä uutisoi Savon Sanomat.