Sammutustöissä on mukana kaksi helikopteria.

Päijät-Hämeessa Padasjoella noin 50 palomiestä sammuttaa suurta metsäpaloa. Paloalueeksi arvioitiin aiemmin noin 12,5 hehtaaria, mutta päivystävän palomestarin Kari Sipilän mukaan palon uskotaan nyt laajentuneen tätä huomattavasti suuremmalle alueelle.

Sipilän mukaan paikalla on sammutusyksiköitä kolmen maakunnan alueelta. Palo on hankalakulkuisella alueella Kauratteella, joten paikalla on myös kaksi Rajavartiolaitoksen helikopteria sammuttamassa ilmasta käsin.

Metsäpalon sammutustöiden arvioidaan jatkuvan huomiseen saakka.