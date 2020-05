Katso lista: Näin Suomi avautuu ensi maanantaista alkaen

Maanantaina pääsee muun muassa Korkeasaareen. Valtaosa ravintoloista, museoista ja saunoista avaa ensi viikolla ovensa. Uimahallit, elokuvateatterit ja hotellit käynnistävät toimintojaan portaittain. Toreilla on tehty kauppaa koko kevät, mutta markkinoita jouduttaneen odottamaan elokuulle.

Aamukammassa enää muutama piikki. Sitten se alkaa: Suomen avautuminen!

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkamisessa otetaan tähän mennessä suurin loikka tämän viikon ja samalla toukokuun päättyessä. Maanantaina 1. kesäkuuta maailma näyttääkin jo aika erilaiselta.

Kyseessä ei siis ole mikään tavallinen maanantai. Puhutaan jopa Super-Maanantaista!

Täydellisesti rajoituksia ei toki vielä pureta. Suurin huomio on kohdistunut ravintoloita koskeviin kysymyksiin. Alan yrittäjien on pidettävä huolta tilojen turvallisuudesta, rajoitettava asiakasmääriä ja lopetettava alkoholin anniskelu jo kello 22.

Keltaisen aitan terassi odotteli jo asiakkaita Oulussa tiistaina.

Samalla monen katse on jo sääennusteissa. Tiedossa on, että ravintolat saavat ottaa ulkoanniskelupaikat täyteen väkeä, joten jos luvattu korkeapaine pitää kutinsa, on monella ravintoloitsijalla mahdollisuus paikata sulkuajan taloudellisia tappioita heti kesäkuun alkupäivinä.

Toisaalta läheskään kaikki ravintolat eivät avaa oviaan. Etenkin yökerhot ovat käytännön syistä poissa pelistä vielä tässä vaiheessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n varapuheenjohtajan Veli-Matti Aittoniemen arvion mukaan myös monet pienemmät ravintolat, joilla ei ole mahdollisuutta terassiin, eivät vielä avaa oviaan. Ravintolaan kun saa ottaa asiakkaita vain puolet maksimimäärästä.

– Iso joukko ei avaa, mutta luulen silti, että enemmistö ravintoloista kokeilee, miten asiakkaita riittää, lukuisia yhteydenottoja yrittäjiltä saanut Aittoniemi kertoo.

Aittoniemen tietojen mukaan hyviä signaaleja on tullut muun muassa ruokaravintoloiden suunnalta.

– Joissakin paikoissa pöytävaraukset on myyty täyteen.

Kaikki on kiinni siitä, lähtevätkö ihmiset liikkeelle. Epävarmuustekijöitä riittää. Muitakin kuin sää.

– Kesä tulee näyttämään erikoiselta, kun suuria yleisötilaisuuksia ei ole. Suomessa on monta kesäkaupunkia kuten Savonlinna, joissa ihmetellään, mihin tämä kaikki johtaa.

Majoitusalalla tilanne on Aittoniemen mukaan ollut sulun aikana vielä ravintoloitakin vaikeampi. Käyttöasteet ovat olleet monin paikoin jopa alle viisi prosenttia. Enemmistö hotelleista on ollut kiinni kokonaan.

– Kesäkuun alussa moni availee majoituspaikkojaan ja toivoo, että kotimaan matkailu alkaisi vetämään. Juhannuksena sitten loppujenkin on pakko kai kokeilla.

Ensi viikolla onneaan koettavat muun muassa monet kylpylät. Tosin vielä ei ole täysin selvää, miten maksimissaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta pitäisi niiden kohdalla tulkita.

Myöskään kaikki julkiset uimahallit ja yleiset saunat eivät ole auki heti 1. kesäkuuta.

– Yleinen tahtotila on saada uimahallit auki, mutta jotkut ovat ilmoittaneet avaavansa vasta elokuussa. Toiset ovat kesäkuun auki, mutta heinäkuun kiinni, Uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen kertoo.

Airaksisen tietojen mukaan esimerkiksi maauimalat ovat pääsääntöisesti auki heti kesäkuun alusta alkaen. Vedet lasketaan altaaseen muun muassa Helsingin uimastadionilla, Tampereen maauimalassa ja Turussa.

Monen muun toimijan tavoin saunayrittäjätkin odottavat selkeämpiä ohjeita määräysten tulkinnasta.

– Lasketaanko kapasiteetti sauna-, pukuhuone- vai kahviotilojen mukaan, Suomen saunaseura ry:n toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi ihmettelee.

– Tiedän kuitenkin, että useimmat aikovat avata ovensa kesäkuun alussa.

Lakana Ateneumin seinällä Helsingissä tarjosi kansalle silmäyksen Schjerfbeckin Toipilas-teoksesta 6. toukokuuta.

Kulttuurin nälkäisille kuun vaihde tuo helpotusta, sillä kirjastojen lisäksi myös lähes kaikki museot ovat avaamassa oviaan. Moni museo toki vasta tiistaina, sillä maanantai on tavallisille museoille se viikon ainoa kiinniolopäivä. Esimerkiksi Ateneum, Kiasma ja Museokeskus Vapriikki avaavat tiistaina, mutta Amos Rex jo maanantaina.

– Muutamat museot eivät ehdi avaamaan heti kesäkuun alussa. Syynä voivat olla lomautukset tai se, ettei näyttelyitä saada valmiiksi näin nopeasti, Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori kertoo.

Elokuviinkin pääsee monin paikoin heti maanantaina. Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistisen arvion mukaan noin 20–30 teatteria avaa ovensa kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mutta suurimmat teatterit siirtänevät aloitusta aina heinäkuulle saakka.

– Syy on se, että seuraavat suuret ensi-illat tulevat vasta heinäkuussa. Nyt mennään osin vanhemmalla tavaralla, Koistinen kertoo.

Läheskään kaikki kesäiset matkailukohteet eivät vielä ole päättäneet avautumisestaan. Esimerkiksi Särkänniemen huvipuistossa odotellaan vielä tietoja rajoituksista ja erityiskäytännöistä.

Kilpailijoista Powerpark avataan jo ensi viikon lauantaina, Linnanmäki seuraavan viikon perjantaina. Korkeasaareen pääsee sen sijaan heti 1. kesäkuuta, mutta sisätilat pidetään alkuun suljettuina. Heti maanantaina avautuvat muun muassa myös Ähtärin ja Ranuan eläinpuistot.

Historialliset linnat – Olavin-, Turun ja Hämeen – ottavat myös matkailijoita vastaan heti ensi maanantaina.

Heinäkuun loppuun saakka voimassa oleva 50 hengen rajoitus koskee myös toreilla ja kaduilla pidettäviä markkinoita – elleivät paikalliset aluehallintoviranomaiset helly antamaan yksittäisiä lupia.

Juttua korjattu 27.5. kello 18.12. Ravintoloiden pitää lopettaa anniskelu kello 22, ei kello 23 niin kuin jutussa alun perin luki.