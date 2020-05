Löylyihin ei aina pääse. "Ei me ilkeyttämme saunoja kiinni pidetä."

Kiihkeiden vesipetojen odotus päättyy monin paikoin ensi viikolla, kun maauimalat ja uimahallit pääsevät koronapannastaan.

Se, millaisin rajoituksin ja koska uintipaikat avautuvat, riippuu täysin paikallisista viranomaisista. Erillisiä koronaohjeita ei ole, vaan uimapaikkojen ylläpitäjät ovat laatineet tai laatimassa omia ohjeitaan aluehallintoviraston (avi) ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ohjeiden pohjalta.

Erityisen riskialtista uimaan lähteminen ei ole, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että uusi koronavirus voisi levitä uima-allasvesien kautta. Uima-altaissa käytetään aina desinfiointikemikaalina klooriyhdisteitä, joiden ansiosta virukset tuhoutuvat nopeasti allasveteen joutuessaan.

Tartuntariski uimahalleissa ja maauimaloissa liittyykin lähikontakteihin, kuten muuallakin. Kävijöitä yritetään pitää etäällä toisistaan muun muassa sulkemalla saunoja, määräämällä allas- ja paikkakohtaisia kävijärajoituksia ja panemalla uimapaikkojen välinelainaus jäihin.

Sosiaalista pelisilmää

THL:n tutkimusprofessorin Hannu Kivirannan mukaan uimahallit, maauimalat tai yleiset saunat eivät ole erityisen riskialttiita paikkoja koronaviruksen kannalta.

– Monissa uimahalleissa on tosi isot saunat, joten niissä mahtuu istumaan etäällä toisistaan. Tämän lisäksi harva viettää saunassa yli viittätoista minuuttia, joten en pidä riskiä kovin suurena, Kiviranta sanoo.

Toisaalta kiihkeäkään saunominen ei virusta tapa, joten jos on oikein huono tuuri, voi tartunnan saada saunassakin.

– Jos joutuu saunassa alttiiksi sellaisen ihmisen pisaroille, jolla on virus, niin kyllä se saunassakin tarttuu.

Kivirannan keskeinen ohje saunojille ja uimareille on hyvä sosiaalinen pelisilmä.

– Riittävän etäisyyden pitäminen, vain täysin terveenä uimahalliin ja hyvä käsihygienia. Sillä selviää jo pitkälle.

Uimastadionin lastenaltaiden laatat jäivät Italiaan

Helsingissä Uimastadion ja Kumpulan maauimala avautuvat maanantaina. Kumpaankin tulee 500 asiakkaan rajoitus, eikä saunoja avata.

– Uimastadionin lastenaltaat saataneen niin ikään käyttöön vasta juhannuksen jälkeen, koska niiden remontti viivästyi. Kun koronakriisi alkoi, altaisiin Pohjois-Italian tehtaalta tilatut laatat jäivät tulematta, koska tehdas pantiin koronan vuoksi kiinni, selvittää liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Tampereella pääsee polskimaan maanantaista lähtien maauimalassa, Pyynikin uimahallissa ja Tampereen uintikeskuksessa. Maauimalassa ei ole saunoja, mutta Pyynikillä ja Tampereen uintikeskuksessa on. Löylyihin pääsee metrin turvaväleillä.

Turussa Samppalinnan maauimala aukeaa tulevana maanantaina ja Kupittaan maauimala tästä viikon päästä. Saunat ovat poissa käytössä kaikissa uimalaitoksissa.

– Kiinnostus on ollut suurta, ja mielipiteitä on laidasta laitaan. Liikunta edellä tässä mennään, mutta rajoituksia noudattaen. Ei me ilkeyttämme saunoja kiinni pidetä, Haapanen summaa.

Porissa maauimalaan avaamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, mutta kokous, jossa uimapaikkojen tulevaisuutta pohditaan, oli luvassa myöhemmin tällä viikolla. Hallimestari Jani Rantanen olisi kuitenkin kaivannut parempaa ohjeistusta siitä, miten tässä tilanteessa tulee toimia.

– Ei se riitä ohjeeksi, että kunta tai kaupunki saa tehdä mitä haluaa, koska ne ovat viime kädessä vastuussa, jos jotain tapahtuu, Rantanen sanoo.